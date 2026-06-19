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Anantapur Rs 20 note Viral: దేవుడా.. మా అత్త తొందరగా చచ్చిపోవాలి.. రూ. 20 నోట్‌పై కోడలి రిక్వెస్ట్..అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?

Daughter in law plea to god in Anantapur: అనంతపురం జిల్లాలో ఒక కోడలు తన అత్త తొందరగా చనిపోవాలని కోరుతూ ఏకంగా రూ. 20 నోట్ పై రాసి హుండీలో వేసిన ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 19, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:54 PM IST
Anantapur Rs 20 note Viral: దేవుడా.. మా అత్త తొందరగా చచ్చిపోవాలి.. రూ. 20 నోట్‌పై కోడలి రిక్వెస్ట్..అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?
Image Credit: anantapur(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Anantapur Rs 20 note Viral: దేవుడా.. మా అత్త తొందరగా చచ్చిపోవాలి.. రూ. 20 నోట్‌పై
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