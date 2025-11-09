English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Crime: హౌ టు కిల్‌ ఓల్డ్‌ లేడీ..? యూట్యూబ్‌ చూసి మరీ అత్తను చంపిన కోడలు, వెలుగులోకి షాకింగ్‌ విషయాలు..

AP Crime: హౌ టు కిల్‌ ఓల్డ్‌ లేడీ..? యూట్యూబ్‌ చూసి మరీ అత్తను చంపిన కోడలు, వెలుగులోకి షాకింగ్‌ విషయాలు..

Daughter In Law Kills Mother In Law: దొంగ.. పోలీస్ ఆట ఆడదామంటూ అత్తను చంపిన ఓ లేడీ కిలేడీ ఘటనలో వెలుగులోకి కీలక విషయాలు వచ్చాయి. కోడలు లలిత అత్తా కనకమహాలక్ష్మి (66) ను చంపిన ఘటనలో సంచలన విషయాలు వెలుగు చూశాయి. 'హౌ టు కిల్‌ ఓల్డ్ లేడీ' అనే యూట్యూబ్ వీడియోలు చూసి మరీ అతను చంపింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 9, 2025, 09:19 AM IST

Trending Photos

Real Estate: హైదరాబాద్‌లో కేవలం రూ.80 లక్షల్లోనే మీ కలల డూప్లెక్స్ విల్లా .. లొకేషన్ ఎక్కడో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేసి కొనే ప్లాన్ చేస్తారు..!!
7
Real estate in Hyderabad
Real Estate: హైదరాబాద్‌లో కేవలం రూ.80 లక్షల్లోనే మీ కలల డూప్లెక్స్ విల్లా .. లొకేషన్ ఎక్కడో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేసి కొనే ప్లాన్ చేస్తారు..!!
Ambani House: ఒక సంవత్సరానికి అంబానీ ఇంటి మెయింటెనెన్స్ ఎంతో తెలుసా.. ఏకంగా 7000 కుటుంబాలకు పైగా..!
5
Ambani house maintenance cost
Ambani House: ఒక సంవత్సరానికి అంబానీ ఇంటి మెయింటెనెన్స్ ఎంతో తెలుసా.. ఏకంగా 7000 కుటుంబాలకు పైగా..!
Wine Shops Close: మందు బాబులకు గొంతెండిపోయే వార్త.. రేపటి నుండి వరుసగా 4 రోజులు వైన్స్ బంద్..!
5
Wine Shops Close
Wine Shops Close: మందు బాబులకు గొంతెండిపోయే వార్త.. రేపటి నుండి వరుసగా 4 రోజులు వైన్స్ బంద్..!
Free Internet: తెలంగాణ విద్యార్థులకు బంపర్ న్యూస్.. ఇకపై ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఫ్రీ ఇంటర్నేట్ సేవలు
5
Telangana Schools Free Internet
Free Internet: తెలంగాణ విద్యార్థులకు బంపర్ న్యూస్.. ఇకపై ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఫ్రీ ఇంటర్నేట్ సేవలు
AP Crime: హౌ టు కిల్‌ ఓల్డ్‌ లేడీ..? యూట్యూబ్‌ చూసి మరీ అత్తను చంపిన కోడలు, వెలుగులోకి షాకింగ్‌ విషయాలు..

Daughter In Law Kills Mother In Law: ప్రస్తుతం కిల్లర్స్‌ కొత్త పంథాలో వెళ్తున్నారు. సోషల్ మీడియాను ఎంచుకొని మరీ దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా ఒక కోడలు దొంగ పోలీస్ ఆట ఆడదామంటూ అత్తను చంపిన ఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్ విశాఖలో వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే ఆమె యూట్యూబ్ వీడియోలు చూసి మరీ 'హౌ టు కిల్ ఓల్డ్ లేడీ' అని సెర్చ్ చేసి మరీ అతను చంపినట్లు తెలుస్తోంది. కోడలు లలిత.. అత్త కనకమహాలక్ష్మి (66) ను దొంగ.. పోలీస్ ఆట ఆడదామంటూ చంపేసింది తన తల్లి స్నానానికి వెళ్లగా దాగుడుమూతల పేరిట పిల్లల్ని గదిలోకి పంపింది. అత్తను కట్టేసి పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టింది. ఎదురింట్లో ఏసీ బిగిస్తున్న వ్యక్తి  మహాలక్ష్మిని కాపాడేందుకు రాగా లలిత అడ్డుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

వీరు అప్పన్నపాలెం 98వ వార్డ్‌ అపార్ట్‌మెంట్ ఎఫ్ బ్లాక్ లో నివాసం ఉంటున్నారు. జయంతి కనకమహాలక్ష్మి అనే వృద్ధురాలు తన కొడుకు కుటుంబంతో కలిసి ఉంటుంది. శుక్రవారం ఆమె చనిపోయింది. ముందుగా అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఆ తర్వాత పెట్రోల్ పోసి కోడలే హత్య చేసిందని నిర్ధారించారు. తనపై భర్తకు లేనిపోని విషయాలు చెబుతోంది. అత్తపై కక్షగట్టి కోడలే ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టింది. ఆమెపై కక్ష పెంచుకొని యూట్యూబ్లో 'హౌ టు కిల్ ఓల్డ్ లేడీ' అనే వీడియోలు పలుమార్లు చూసి అత్తను పొట్టనబెట్టుకుంది. 7వ తేదీ ఉదయం 8 గంటల సమయంలో భర్త బయటకు వెళ్లగానే తన పథకాన్ని అమలు చేసింది.

 ఈ ప్రమాద సమయంలో కోడలు లలితతోపాటు తల్లి, కుమారుడు, కుమార్తె కూడా ఉన్నారు. అయితే తన తల్లి స్నానం కి వెళ్ళింది. ఆమె వచ్చేలోపే ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టాలని ప్లాన్ చేసింది. లలిత అనుకున్న పథకం అమలు చేసింది. నానమ్మతో కాసేపు దాగుడుమూతలు ఆడమని పిల్లలను చెప్పింది. అయితే ముందుగా కనకమహాలక్ష్మిని కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి కాళ్ళు, చేతులు కట్టేసి కళ్ళకు గంతలు కట్టారు. ఆ తర్వాత వెంటనే తన పిల్లల్ని గదిలోకి పంపించేసింది. పథకం ప్రకారం పెట్రోల్ తెచ్చి ఆమెపై పోసి నిప్పు పెట్టేసింది. ఆమె అరుపులు వినిపించకుండా టీవీ సౌండ్ పెద్దగా పెట్టింది. మంటలకు తాడు కూడా విడిపోగా వెంటనే ఆమె పెద్దగా శబ్దం చేస్తూ రూమ్‌ బయటకు పరుగులు తీసింది.

 పిల్లలకు టీవీ వైర్లు షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌తో మంటలు అంటుకున్నాయని లలిత చెప్పి నమ్మించింది. అయితే వెంటనే లలిత తల్లి బాత్రూం నుంచి బయటికి వచ్చి చూసేసరికి అప్పటికే కనకమాలక్ష్మి మృతి చెందింది. దేవుడి గదిలో పెట్టిన దీపం వల్లే షార్ట్ సర్క్యూట్ ఏర్పడి అత్త చనిపోయిందని అందరికీ బుకాయించింది. ఆ తర్వాత అనుమానంతో పోలీసుల విచారణలో ఎదురింటి వ్యక్తి వచ్చి మంటలే ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించినా లలిత అడ్డుకుందని తేలింది. పలు విధాలుగా కేసును దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులు లలిత ఫోన్ పరిశీలించగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. తమదైన స్టైల్ లో విచారించగా పోలీసులకు లలిత తాను చేసిన నేరాన్ని ఒప్పుకుంది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు లలితన అరెస్టు చేసి రిమాండ్ తరలించారు. 

Read more:  తిరుమలలో ఒక్కసారిగా పెరిగిన భక్తుల సంఖ్య.. శ్రీవారి దర్శనానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే..?  

Read more:  చేవెళ్ల ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. వెలుగులోకి సంచలన రిపోర్టు..!చేవెళ్ల ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. వెలుగులోకి సంచలన రిపోర్టు..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

AP Crime NewsVisakhapatnam murder casedaughter in law kills mother in lawshocking AP newsAndhra Pradesh crime story

Trending News