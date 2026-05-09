/ Srisailam cyber fraud: శ్రీ శైలంలో బైటపడ్డ సైబర్ మోసం.. 27 మంది ఢిల్లీ యాత్రికులకు బిగ్ ట్విస్ట్..

Delhi Srisailam pilgrims duped by cyber criminals: దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన సైబర్ నేరగాళ్లు పేట్రెగిపోతున్నారు. అమాయకుల్ని టార్గెట్ చేసుకుని ఓటీపీలతో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. పలు చోట్ల సైబర్ నేరగాళ్లు ఫెక్ యాప్ లు, లింక్ లను పంపి అందిన కాడికి దోచుకుంటుంది. ఇటీవల సైబర్ నేరగాళ్ల వలలో చదువుకున్న వారు కూడా పడుతుండటం ఆందోళన కల్గిస్తుంది. ముఖ్యంగా దేవాలయాల అధికారిక వెబ్ సైట్ లలా ఫెక్ వెబ్ సైట్ లను రూపొందిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఢిల్లీకి చెందిన 27 మంది శ్రీశైలం భక్తులు సైబర్ మోసగాళ్ల బారిన పడ్డారు. ఈ ఘటనపై శ్రీశైలం ఈవో భక్తులకు అండగా నిలిచి ఘటనపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైలం మల్లన్న స్వామివారి దర్శనానికి ఢిల్లీ నుంచి కొంత మంది భక్తుల వచ్చారు. అంతకు ముందే వారు దేవస్థానం వెబ్ సైట్ లో 9 ఏసీ గదుల కోసం రూ.15 వేలు ఆన్లైన్లో తీసుకున్నారు. అంతే కాకుండా దర్శనాలకు సైతం ప్రత్యేకంగా డబ్బులు వసూలు చేసి ఫెక్ రిసీట్ వారికి ఇచ్చారు. ఇది తెలియని వారు ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యేక బస్సులో 27 మంది శ్రీశైలం చేరుకున్నారు.
అక్కడ వసతి తీసుకున్న చోట అడగ్గా బుకింగ్ చేయలేదని చెప్పడంతో నోరెళ్ల బెట్టారు. దీంతో తాము సైబర్ నేరగాళ్ల బారిన పడ్డామని గ్రహించి ఈవోకు జరిగిన విషయంను చెప్పారు.దీంతో వెంటనే స్పందించిన ఈవో శ్రీనివాస్ భక్తులందరికి వసతి, భోజనం, దర్శనం సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశారు. భక్తుల నుంచి లికిత పూర్వక ఫిర్యాదును స్వీకరించారు.
సైబర్నేరగాళ్ల మోసంపై కేసు పెట్టాలని అధికారులకు సూచించారు. ఈ ఘటనతో శ్రీశైలం మల్లన్న భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఈవో సూచించారు. దేవస్థానంకు సంబంధించిన వెబ్ సైట్ లో మాత్రమే వసతి, ఇతర సదుపాయాలు, బుక్కింగ్ చేసుకొవాలని, ఒకటిని రెండు మార్లుచెక్ చేసుకొవాలని సూచించారు. ఈ ఘటనతో భక్తుల్లో ఒకింత ఆందోళన నెలకొందని చెప్పుకొవచ్చు.
