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Denduluru Chintamaneni News: అర్ధరాత్రి టీడీపీ ఎమ్మెల్యే వీరంగం..'చంపేస్తా' అంటూ బుల్‌డోజర్‌తో లాయర్ ఇంటిపై దాడికి యత్నం!

Chintamaneni Prabhakar News: ఏపీలో టీడీపీ అధికార ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ అర్ధరాత్రి నానా హంగామా సృష్టించారు. ఏలూరు నగరంలోని టీడీపీకి చెందిన ఓ లాయర్ ఇంటిపై బుల్‌డోజర్‌లతో దాడికి యత్నించాడు. దీంతో స్థానిక ప్రజలు భయబ్రాంతులకు లోనయ్యారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 15, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:44 AM IST
Denduluru Chintamaneni News: అర్ధరాత్రి టీడీపీ ఎమ్మెల్యే వీరంగం..'చంపేస్తా' అంటూ బుల్‌డోజర్‌తో లాయర్ ఇంటిపై దాడికి యత్నం!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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అర్ధరాత్రి టీడీపీ ఎమ్మెల్యే వీరంగం..'చంపేస్తా' అంటూ బుల్‌డోజర్‌తో ఇళ్లపై దాడికియత్నం
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