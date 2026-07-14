Deputy cm Pawan kalyan Health update: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ కు ముంబైలోని కోకిలాబెన్ ఆస్పత్రిలోకుడి భుజానికి సంబంధించిన రొటెటర్ కఫ్ శస్త్ర చికిత్స జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఈనెల 11న ఆయనకు సర్జరీ విజయవంతమైందని వైద్యులు తెలిపారు. నాలుగు రోజుల పాటు వైద్యుల అబ్జర్వేషన్ లో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన కోలుకుంటున్నారని వైద్యులు తెలిపారు. దీంతో ఆయనను ముంబై వైద్యులు ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేశారు.
రేపు ఉదయం హైదరాబాద్ చేరుకుంటారని సమాచారం. అంతే కాకుండా పవన్ కళ్యాన్ పూర్తిగా కొలుకొవడానికి రెండు నెలల సమయం పడుతుందని వైద్యులు తెలిపారు. ఫిజియో థెరపీ చేయించుకొవాలని సూచించారు. అంతే కాకుండా కుడి భుజం పూర్తిగా నార్మల్ అయ్యాక మరల ఎడమ భుజంకు సర్జరీ చేస్తామని తెలిపారు.
సర్జరీ నేపథ్యంలో ఎక్కువగా భుజం స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా చూసుకొవాలని తెలిపారు. పవన్ కళ్యాణ్ కు డాక్టర్ దిన్ షా పార్థీవాలా సర్జరీ చేశారు. గతంలో ఈయన సచిన్, యువరాజ్ సింగ్, రిషభ్ పంత్, నీరజ్ చోప్రా, పీవీ సింధూ, సైనా నెహ్వల్ మొదలైన వారికి ట్రీట్మెంట్ అందించారు.
మరోవైపు ఇప్పటికే పవన్ కళ్యాణ్ ను ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మహారాష్ట్ర సీఎం దేవెంద్ర ఫడ్నవీస్ లు పరామర్శించారు. ఆయన తొందరగా కొలుకొవాలని ఆశీస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రల్లో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు తమ అభిమాన నేత, హీరో తొందరగా కోలుకొవాలని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు.
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