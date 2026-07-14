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Pawan kalyan: రేపు హైదరాబాద్‌కు పవన్ కళ్యాణ్.. సర్జరీ నేపథ్యంలో వైద్యుల కీలక సూచనలు ఇవే..!

Pawan kalyan shoulder pain: పవన్ కళ్యాణ్ పూర్తిగా కొలుకొవడానికి రెండు నెలల సమయం పడుతుందని వైద్యులు తెలిపారు.ఆ తర్వాత మరో భుజంకు సర్జరీ చేస్తామని తెలిపారు. ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ రేపు (బుధవారం) హైదరాబాద్ కు చేరుకొనున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 14, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:43 PM IST
Pawan kalyan: రేపు హైదరాబాద్‌కు పవన్ కళ్యాణ్.. సర్జరీ నేపథ్యంలో వైద్యుల కీలక సూచనలు ఇవే..!
Image Credit: pawankalyanaftersurgerypic

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pawan kalyan: రేపు హైదరాబాద్‌కు పవన్ కళ్యాణ్.. సర్జరీ నేపథ్యంలో వైద్యుల కీలక సూచనలు ఇవే..!
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