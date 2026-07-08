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Pawan kalyan: నిరంజన్ ఇక లేడనే వార్త నన్ను కలచివేసింది.. పవన్ కళ్యాణ్ ఎమోషనల్ ట్విట్..

Pawan Fan Niranjan death: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తన అభిమానితో కలసిన ఆ మధురక్షణాలను గుర్తు చేసుకుని భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. ఇంకా తన ముందు నిరంజన్ చిరునవ్వు కన్పిస్తుందని అన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 08, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:18 PM IST
Pawan kalyan: నిరంజన్ ఇక లేడనే వార్త నన్ను కలచివేసింది.. పవన్ కళ్యాణ్ ఎమోషనల్ ట్విట్..
Image Credit: pawankalyan(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pawan kalyan: నిరంజన్ ఇక లేడనే వార్త నన్ను కలచివేసింది.. పవన్ కళ్యాణ్ ఎమోషనల్ ట్విట్..
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