/Pawan kalyan: నిరంజన్ ఇక లేడనే వార్త నన్ను కలచివేసింది.. పవన్ కళ్యాణ్ ఎమోషనల్ ట్విట్..

Pawan kalyan emotional tweet on Niranjan demise: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ కొన్ని రోజుల క్రితం వరంగల్ లో అరుదైన జన్యు సంబంధ వ్యాధితో పొరాడుతున్న అభిమాని నిరంజన్ ను ఇంటికి వెళ్లి పరామర్శించారు. తిరుమల శ్రీ వారి లడ్డు ప్రసాదంను అందజేశారు. అంతే కాకుండా నిరంజన్ తో చాలా సేపు ముచ్చటించారు. తన సినిమాలోని డైలాగ్ చెబితే నవ్వుకున్నారు. నిరంజన్ కు తన వంతుగా సాయం అందించడంతో పాటు, ట్యాబ్ , కుక్కపిల్లను కూడా ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ పరామర్శించి వెళ్లిన తర్వాత చాలా మంది వైద్యులు ప్రత్యేకంగా ఫోన్ లు చేసి నిరంజన్ కు ఉచితంగా చికిత్స అందించడానికి ముందుకొచ్చారు. ఈ క్రమంలో నిరంజన్ ఒక్కసారిగా అందరిని విడిచి పెట్టి కన్నుమూశారు. దీంతో పవన్ అభిమానులు ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఈ విషాదంపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఎమోషనల్ ట్విట్ చేశారు.
కొన్ని రోజుల క్రితం హనుమకొండలో నిరంజన్ ఇంటికి వెళ్లి కలిసిన ఆ క్షణాలు ఇంకా నా మదిలో సజీవంగానే ఉన్నాయన్నారు. తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో పోరాడుతూనే నా కోసం ఎదురుచూసిన ఆ చిన్నారి… నన్ను చూడగానే అతని ముఖంపై విరిసిన ఆ చిరునవ్వు… ఇవన్నీ ఎప్పటికీ మరువలేని జ్ఞాపకాలుగా నిలిచిపోతాయని ఎమోషనల్ అయ్యారు.
అతని శరీరం వ్యాధితో పోరాడినా, అతని మనసు మాత్రం అపారమైన ధైర్యంతో నిలిచిందన్నారు. అంతటి బాధను అనుభవిస్తూ కూడా జీవితం పట్ల అతను చూపిన ఆశ, ఆత్మవిశ్వాసం ఎంతో విలువైనవన్నారు. అలాంటి ధైర్యవంతుడైన చిన్నారి ఇంత త్వరగా మనల్ని విడిచి వెళ్లిపోవడం ఎంతో బాధాకరమన్నారు.
నిరంజన్ కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నట్లు ట్విట్ చేశారు. తీరని దుఃఖాన్ని భరించే శక్తిని భగవంతుడు వారికి ప్రసాదించాలని ప్రార్థిస్తున్నాట్లు పేర్కొన్నారు.
ప్రియమైన నిరంజన్… నువ్వు చూపించిన చిరునవ్వు, ధైర్యం, నువ్వు పంచిన ప్రేమ నా హృదయంలో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతాయి. నీ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నానని సోషల్ మీడియా వేదికగా భావొద్వేగంతో ట్విట్ చేశారు.
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