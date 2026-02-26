Pawan Kalyan: జనసేన నాయకత్వంపై పవన్ కల్యాణ్‌ ఫైర్‌.. కౌంటర్‌ ఏదంటూ నిలదీత

Janasena Party: ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తో కలిపి ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలు, ఒక ఎంపీ, 100 మంది వరకు కార్పొరేషన్, మార్కెట్ కమిటీల చైర్మన్లు, డైరెక్టర్లు ఉన్నారు. వీరెవరూ కూడా ప్రతిపక్షం చేస్తున్న విమర్శలను తిప్పి కొట్టడం లేదని ప్రచారం సాగుతోంది. తమకేమీ పట్టనట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారని సాక్షాత్తు పార్టీ అధినేత పవన్ సొంత పార్టీ నేతల మీటింగ్లో వారిపై మండిపడ్డారు. ఓ దశలో సమావేశం నుంచి వెళ్లిపోయారు. అయినా జనసేన నేతల్లో మార్పు రాలేదని ప్రచార సాగుతోంది.
కాకినాడ జిల్లాకు సంబంధించి ఎంపీ ఉదయ శ్రీనివాస్, కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ పనితీరుపై తరుచు విమర్శలు వస్తున్నాయి. రూరల్ కి చెందిన వైసిపి ఉత్తరాంధ్ర కో ఆర్డినేటర్, మాజీమంత్రి, రూరల్ ఇంచార్జ్ కురసాల కన్నబాబు వరుస సమావేశాలు పెట్టి.. సీఎం చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ పై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తిరుమల లడ్డు విషయంలో కన్నబాబు ఎన్నో విమర్శలు చేశారు. కానీ ఒక్క విమర్శకు కూడా ఎంపీ లేదంటే ఎమ్మెల్యే కౌంటర్ ఇవ్వలేదని జనసైనికులు సైతం అంగీకరిస్తున్నారు. గత కొంతకాలంగా పవన్ కళ్యాణ్ కాకినాడ ఎంపీ ఉదయ శ్రీనివాస్ మధ్య దూరం పెరిగిందని ప్రచారం సాగుతోంది. ముఖ్యంగా పిఠాపురంలో పవన్ సంక్రాంతి పర్యటనలో ఎంపీ కనపడలేదు. కాకినాడ గ్రీన్ యూరియా ప్లాంట్ కి ఆయన వచ్చినప్పుడు ఎడమొహం పెడమొగంగానే ఉన్నారు. ఇక రూరల్ ఎమ్మెల్యేను స్వయంగా కడపకు పిలిపించి మరీ అధినేత క్లాస్ తీసుకున్నారు.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజనగరం, నిడదవోలు, బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని రాజోలు, పి గన్నవరం నుంచి పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. నిడదవోలు నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కందుల దుర్గేష్ మంత్రిగా ఉన్నారు. ఆయన పనితీరును సీఎం చంద్రబాబు సైతం ప్రశంసిస్తున్నారు. మంత్రి దుర్గేష్ అధినేత పవన్ కు తలలో నాలుకలా ఉన్నారు. టిడిపి, బిజెపి, జనసేన ఆయన పనితీరు పై పూర్తి సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఆ రెండు జిల్లాల్లో ఆ ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు, కాకినాడ జిల్లాలో ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ పనితీరు మాత్రం సంతృప్తికరంగా లేదని అధినేతకు ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు సమాచారం పంపినట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా వైసిపి నాయకులు ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వాన్ని, కూటమి ప్రజా ప్రతినిధులను తూర్పార పెడుతున్నారు. అయినా వీరు ఎవరూ కౌంటర్ ఇవ్వడం లేదు. తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి మినహా జనసేన నుంచి ఎలాంటి కౌంటర్ రావడంలేదని వైసీపీ సైతం అంగీకరిస్తోంది.
ఇప్పటికే కాకినాడ ఎంపీ, రూరల్ ఎమ్మెల్యే తో పాటు మరో ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలను పవన్ పిలిపించి క్లాస్ తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాకినాడ జిల్లాలో పార్టీ కీలక నేతకు కూడా ఆయన క్లాస్ తీసుకున్నారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఓ ఎమ్మెల్యే కుటుంబ సభ్యుల పెత్తనంపై ఆ పార్టీ నాయకులే విమర్శిస్తున్నారు. అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన రూరల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్తిబాబు దంపతులు నేరుగా రూరల్ ఎమ్మెల్యే నానాజీని టార్గెట్ చేసి ఆయన తమకు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చెప్పడం లేదు. తమను అవమానిస్తున్నారంటూ పార్టీ రూరల్ కోఆర్డినేటర్ పదవికి రాజీనామా చేశారు. దీంతో ఈ వివాదం మరింత పెరిగింది. ఇదిలా ఉంటే గత కొంతకాలంగా వైసీపీ నేతలు చంద్రబాబు, పవన్ లను టార్గెట్ చేసి తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అంబటి రాంబాబు పరుష పదజాలంతో దూషించారు. అయినప్పటికీ అదే సామాజివర్గానికి చెందిన జనసేన ప్రజాప్రతినిధులు పట్టించుకోలేదని ఒకింత అసంతృప్తి కూడా వ్యక్తమౌతోంది. కుల రాజకీయాలకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యత పార్టీకి ఇవ్వడం లేదన్న ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. అధిష్టానం మందలించిన తర్వాతే రూరల్ ఎమ్మెల్యే మంగళగిరిలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించడం ఇప్పుడు చర్చగా మారింది. ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబును విమర్శించినా, తనను విమర్శించినా ఒకటే. ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదంటూ ఎమ్మెల్యే, ఎంపీల సమావేశంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సూటిగా ప్రశ్నించారు. అన్ని నేనే చూసుకోవాలా..? మీకు పట్టదా..? అంటూ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికైనా ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేలు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, డైరెక్టర్లు తమ పనితీరు మార్చుకోవాలని లేనిపక్షంలో ప్రతిపక్షం ముందు పార్టీ చులకన అయిపోతుందని జనసేన సీనియర్ కార్యకర్తలు చెబుతున్నారు.
మరోవైపు కొందరు జనసేన నేతల పనితీరుపై విమర్శలు రావడం, వారి అనుచరులు బహిరంగంగా దందాలు చేయడం, దాడులకు పాల్పడటం వంటి సంఘటనలు చేస్తుండడంతో పార్టీ కి మైనస్ గా మారుతోంది అన్న ఆవేదన వ్యక్తం అవుతోంది. ఇప్పటికే కొందరు ఎమ్మెల్యేల అనుచరుల పనితీరుపై జిల్లా ఇంటిలిజెన్స్ వర్గాలు అటు సీఎం చంద్రబాబు, ఇటు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కు నివేదికలు పంపాయి. అయినప్పటికీ వారిలో మార్పు లేదని చెబుతున్నారు. రైతు కొద్ది గుర్రం అన్న సామెత చందాన ప్రజా ప్రతినిధుల అనుచరులు వారి నాయకుల తరహాలోనే వ్యవహరిస్తున్నారు అంటూ మహిళలు విమర్శిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు దఫాలు అధినేత పవన్ మహిళల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. ప్రెస్ నోట్ లు విడుదల చేసారు. అయినప్పటికీ ఓ ఎమ్మెల్యేకి ప్రధాన అనుచరులుగా ఉన్న ఇద్దరు నాయకులు మహిళల పట్ల వ్యవహరించిన తీరు తీవ్ర దుమారమే రేపింది. ఇప్పటివరకు దానిపై చర్యలు లేకపోవడంతో మహిళలు కూడా మండిపడుతున్నారు. పవన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో వీరిలో మార్పు వస్తుందా.. లేక అధినేత మారుతారా అన్న చర్చ ఇప్పుడు ఉమ్మడి తూర్పులో జోరుగా సాగుతోంది.
