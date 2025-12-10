English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Pawan Kalyan: ఇతర మతస్తులకు వర్తించే నిబంధనలు హిందూవులకు వర్తించాలి

Deputy CM Pawan Kalyan Fire On YS Jagan: దేశంలో రాజ్యాంగం అందరికీ సమానమని.. ఇతర మతస్తులకు వర్తించే నిబంధనలు హిందూవులకు వర్తించాలని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 10, 2025, 10:25 PM IST

Pawan Kalyan: ఇతర మతస్తులకు వర్తించే నిబంధనలు హిందూవులకు వర్తించాలి

Andhra Pradesh: దేశంలో హిందువులు మెజారిటీ అనే భావన ఒక మిథ్య అని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించారు. హిందువులు కులం, భాష, ప్రాంతాల వారీగా విభజితమయ్యారమని.. హిందువుల పట్ల వివక్షకు ఇదే కారణమని చెప్పారు. రాజ్యాంగం అన్ని మతాలకు ఒకేలా వర్తిస్తుందని.. ఇతర మతాలకు వర్తించే నిబంధనలే హిందువులకీ వర్తింపచేయాలని అభిప్రాయపడ్డారు. ఆలయ వ్యవహారాల్లో డీఎంకే పార్టీ ప్రభుత్వ జోక్యం పెరిగిందని మండిపడ్డారు. హిందువు సమాజానికి అనుకూలంగా తీర్పిచ్చిన న్యాయమూర్తిపై అభిశంసన సరికాదని స్పష్టం చేశారు. పరకామణి కేసులో శ్రీ జగన్ వ్యాఖ్యలు బాధ్యతారాహిత్యమని మండిపడ్డారు.

Also Read: Civils Exams: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన.. ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌ కావాలనుకునే వారికి శుభవార్త!

మంగళగిరిలో బుధవారం జాతీయ మీడియాతో జనసేన పార్టీ అధినేత, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశంలో హిందువులు మెజారిటీలు కాదని.. హిందువుల ఐక్యత, మెజారిటీలు అన్న భావన ఒక మిథ్య అని ప్రకటించారు. కులం, భాష, ప్రాంతాల వారీగా విభజితమయ్యారని.. హిందువులు మెజారిటీలు అన్న భావనే సమాజాన్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మెజారిటీ పేరిట హిందువులు వివక్షను ఎదుర్కొంటున్నారని వాపోయారు.

Also Read: DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌! 5 శాతం డీఏ పెంపునకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం

దేశంలో ముస్లింలు, క్రైస్తవులకి వర్తించే నిబంధనలే హిందువులకూ వర్తింపచేయాలని జనసేన పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు పవన్‌ కల్యాణ్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. చట్టాన్ని ఒకరికి ఒకలాగా.. మరొకరి వేరేలాగా అమలు చేస్తే ఘర్షణ చోటుచేసుకొనే అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పారు. రాజ్యాంగం అన్ని మతాలకు సమాన హక్కులు కల్పిస్తోందని, న్యాయం అందరికీ సమానమేనని స్పష్టం చేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ హిందువులనే లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని.. ప్రతి సందర్భంలో హిందువుల ఆచారాలను మాత్రమే ప్రశ్నిస్తారని అహసనం వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Chandrababu Gift: ఏపీ ప్రజలకు చంద్రబాబు మరో వరం.. ఏమిటో తెలుసా?

రాజ్యాంగం, చట్టం రెండు వరుసల రహదారుల్లా సమాంతరంగా పని చేయాలని జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ సూచించారు. ముస్లింలు, క్రైస్తవుల ప్రయోజనాలు కాపాడేందుకు వర్తించే నిబంధనలే హిందువులకూ వర్తిస్తాయని తెలిపారు. తమిళనాడు, అసోమ్, పశ్చిమ బెంగాల్ దేశంలో ఎక్కడ హిందూ ఆచారాలపై దాడి జరిగినా దానికి వ్యతిరేకంగా గళం విప్పాల్సిన బాధ్యత ప్రతి హిందువుపై ఉందని గుర్తుచేశారు. 

అవకాశవాద రాజకీయ నాయకుల ధోరణులపై ఆలయానికి వెళ్లే ప్రతి ఒక్కరు, సనాతన ధర్మాన్ని విశ్వసించేవారు మాట్లాడాలని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ సూచించారు. 'తమిళనాడులో కొన్ని పార్టీలు సూడో సెక్యులరిజం పాటిస్తున్నాయి. డీఎంకే ప్రభుత్వం దేవాలయాల వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకుంటుంది. రాజకీయాల కోసం బీజేపీని విమర్శించాలనుకుంటే ఆ స్వేచ్ఛ వారికి ఉంది. అది ప్రజాస్వామ్యం వారికి ఇచ్చిన హక్కు. అందులోకి మతాన్ని లాగడం, వ్యక్తులకు, ఒక భాషకు, మతానికి పరిమితం చేయడం సరికాదు' అని పవన్‌ కల్యాణ్‌ తెలిపారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

pawan kalyanYS JaganJanasena partyTirumala DisputeAmaravati

