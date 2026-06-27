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Pawan kalyan: 11 సీట్లు కాదు.. ఒక్క సీటు వచ్చిన మీరు తగ్గొద్దు.!. వైఎస్ జగన్‌పై పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Pawan kalyan fires on ysrcp leaders: కులాలను నేను ప్రారంభించానా..? నేనే కనుక ఒక్క కులం కోసమే పనిచేసే వ్యక్తినే అయితే... బాలినేని జనసేనలోకి ఎందుకు వస్తారని పవన్ కళ్యాన్ వైసీపీ నేతలపై మండిపడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 27, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:28 PM IST
Pawan kalyan: 11 సీట్లు కాదు.. ఒక్క సీటు వచ్చిన మీరు తగ్గొద్దు.!. వైఎస్ జగన్‌పై పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: pawankalyan(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pawan kalyan: 11 సీట్లు కాదు.. ఒక్క సీటు వచ్చిన మీరు తగ్గొద్దు.!. వైఎస్ జగన్‌పై పవన్
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