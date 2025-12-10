Pawan Kalyan: తిరుమలలో నకిలీ దుపట్టా వివాదం.. పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Pawan kalyan reacts on Tirumala silk dupatta scam: కలియుగ దైవం తిరుమలలో జరుగుతున్న కొన్ని షాకింగ్ ఘటనలు ఇటీవల బాగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తిరుమలలో లడ్డు వివాదం దేశాన్ని కుదిపేసింది. ఈ ఘటన ఏకంగా సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లింది. ఆ తర్వాత పరకామణి ఘటనపై కూడా దుమారం చెలరేగింది. దీనిపై విచారణ జరుగుతుంది. కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ మధ్య పరకామణి అంశంపై మాటల యుద్దం కొనసాగుతుంది. దీంతో శ్రీవారి భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
శ్రీవారి ఆలయంకు సంబంధించిన ఇలాంటి వివాదాలు ఏంటని మనస్తాపంకు గురౌతున్నారు. ఇది చాలదన్నట్లు తాజాగా.. నకిలీ దుప్పట్ట స్కామ్ ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. గత పదేళ్లలో టీటీడీకి సరఫరా అయిన పట్టు శాలువలు మల్బరీ పట్టు వస్త్రాలకు బదులుగా, పాలిస్టర్ వస్త్రాలు సరఫరా అయ్యాయనే విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. టీటీడీలో ఏకంగా రూ.55 కోట్ల నకిలీ పట్టు దుపట్టా మోసం బయటపడింది.
ఈ విషయమై టీటీడీ విజిలెన్స్, ఏసీబీ దర్యాప్తు చేపట్టింది.దీనిపై విచారణ కొనసాగుతుంది. ఈ కుంభకొణానికి ప్రధానంగా ఒకే ఒక కాంట్రక్టర్ కారణని తెలింది. 2015, 2025 ల మధ్య దుపట్టా సరఫరా చేసినట్లు అంతర్గత విచారణలో తెలింది. దీంతో టీటీడీ టెండర్లును రద్దు చేసుకుంది. దీనిపై టీటీడీ ఏసీబీ విచారణకు ఆదేశించింది. ఈ క్రమంలో నకిలీ దుప్పట్టా స్కామ్ పై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలుచేశారు.
టీటీడీలో ఎప్పటినుంచో కొంతమంది ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మోసాలు చేసుకుంటు వస్తున్నారని గతపాలకులపై మండిపడ్డారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం, టీటీడీ బొర్డు బలంగా ఉండటం వల్ల ఈ స్కామ్ లు వెలుగులోకి వస్తున్నాయన్నారు. గతంలో పుకార్లు విన్నాం.. కానీ ఇప్పుడు కళ్ల ముందు వారు చేసిన స్కామ్ లు కన్పిస్తున్నాయన్నారు.
Read more: Tirumala: తిరుమలలో బ్లడ్ డొనేట్ చేసి శ్రీవారి దర్శనం ప్లాన్ చేస్తున్నారా..?.. టీటీడీ ఈ కొత్త రూల్ మీకు తెలుసా..?
అదే విధంగా.. భారతదేశంలోని ఇతర మతాలతో పోలిస్తే.. ప్రభుత్వ చర్యలు, బహిరంగ ప్రకటనలకు సంబంధించి హిందువులను చాలా అవమానంగా చూస్తున్నారని తెలిపారు. గతంలో తాను చెప్పినట్లుగా హిందువులను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొంత మంది మాటలు సంధిస్తున్నారని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ఈ వివాదం ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
