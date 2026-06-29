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Pawan kalyan: హుటా హుటీన ముంబైలోని రిలయన్స్ ఆస్పత్రికి పవన్ కళ్యాణ్.!. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Pawan kalyan visits Mumbai hospital: తన సతీమణి అన్నాలెజినోవా తో  కలిసి పవన్ కళ్యాణ్ హుటా హుటీన ముంబైలోని రిలయన్స్ ఆస్పత్రికి వెళ్లారు. దీంతో జనసేన అభిమానులు ఒకింత ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 29, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:44 PM IST
Pawan kalyan: హుటా హుటీన ముంబైలోని రిలయన్స్ ఆస్పత్రికి పవన్ కళ్యాణ్.!. అసలేం జరిగిందంటే..?..
Image Credit: pawankalyan(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pawan kalyan: హుటా హుటీన ముంబైలోని రిలయన్స్ ఆస్పత్రికి పవన్ కళ్యాణ్.. అసలేం జరిగిందంటే..?..
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