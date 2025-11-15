English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ఏపీ
  • Pawan Kalyan: విశాఖ ఘటనపై పవన్ కళ్యాన్ సీరియస్.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..

Pawan Kalyan: విశాఖ ఘటనపై పవన్ కళ్యాన్ సీరియస్.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..

Deputy cm pawan kalyan on vizag beef case: విశాఖ నగరంలో బైటపడిన అక్రమ గోమాంసం నిల్వ ఘటనపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ సీరియస్ అయ్యారు.ఈ క్రమంలో అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 15, 2025, 05:04 PM IST
  • విశాఖ ఘటనపై పవన్ సీరియస్..
  • చర్యలు తీసుకొవాలని ఆదేశాలు..

Pawan Kalyan: విశాఖ ఘటనపై పవన్ కళ్యాన్ సీరియస్.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..

Deputy cm pawan kalyan issued key orders on beef smuggling: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ ఇటీవల ఏపీ వ్యాప్తంగా పర్యటిస్తున్నారు.  ఇటీవల తిరుపతిలోని శేషాచలం అడవుల్లో పర్యటించి గంధపు చెట్ల స్మగ్లర్లకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా.. కుంకీ ఏనుగులకు అందిస్తున్న ట్రైనింగ్ పై అధికారులకు కీలక సూచనలు చేశారు. మరోసారి సనాతన ధర్మంపై కీలక పోస్ట్ పెట్టారు. ఈ క్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మరింత దూకుడు పెంచారు.  

తాజాగా.. విశాఖ నగరంలో భారీ ఎత్తున అక్రమ గోమాంసం నిల్వలు బైటపడిన ఘటనపై పవన్ కళ్యాణ్ సీరియస్ అయ్యారు.
ఈ దందా వెనుక ఉన్న ముఠాల మూలాలను తక్షణమే వెలికితీయాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు. దీనివెనకాల ఎంతటి వారున్న కూడాఉపేక్షించే ప్రసక్తే లేదని తెల్చి చెప్పారు. ఈ ఘటనపై నేరుగా.. విశాఖ పోలీస్ కమిషనర్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడి కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్నారు.

విశాఖలోని మిత్రా కోల్డ్ స్టోరేజీలో జరిపిన దాడుల్లో 1.89 లక్షల కిలోల గోమాంసాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు చేసినట్లు అధికారులు పవన్ కళ్యాన్ కు వెల్లడించారు. మరోవైపు కోల్డ్ స్టోరేజ్ నిర్వాహకులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నామని తెలిపారు.

Read more: Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ గొప్ప మనసు.. చిత్తూరు పర్యటనలో గాయపడ్డ బాధితురాలికి ఊహించని సర్ ప్రైజ్..

ఈ మాంసాన్ని ఎక్కడి నుంచి సేకరించారు, ఎక్కడికి తరలించాలని చూశారు, అనుమతుల్లో ఎలాంటి ఉల్లంఘనలు  చేశారనేదానిపై విచారణ చేపట్టినట్లుపోలీసులు తెలిపారు. మొత్తంగా దీనిపై పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రం సీరియస్ గా అధికారులకు ఆదేశాలు జారీచేశారు.

 

