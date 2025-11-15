Pawan Kalyan: విశాఖ ఘటనపై పవన్ కళ్యాన్ సీరియస్.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..

Deputy cm pawan kalyan issued key orders on beef smuggling: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ ఇటీవల ఏపీ వ్యాప్తంగా పర్యటిస్తున్నారు. ఇటీవల తిరుపతిలోని శేషాచలం అడవుల్లో పర్యటించి గంధపు చెట్ల స్మగ్లర్లకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా.. కుంకీ ఏనుగులకు అందిస్తున్న ట్రైనింగ్ పై అధికారులకు కీలక సూచనలు చేశారు. మరోసారి సనాతన ధర్మంపై కీలక పోస్ట్ పెట్టారు. ఈ క్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మరింత దూకుడు పెంచారు.
తాజాగా.. విశాఖ నగరంలో భారీ ఎత్తున అక్రమ గోమాంసం నిల్వలు బైటపడిన ఘటనపై పవన్ కళ్యాణ్ సీరియస్ అయ్యారు.
ఈ దందా వెనుక ఉన్న ముఠాల మూలాలను తక్షణమే వెలికితీయాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు. దీనివెనకాల ఎంతటి వారున్న కూడాఉపేక్షించే ప్రసక్తే లేదని తెల్చి చెప్పారు. ఈ ఘటనపై నేరుగా.. విశాఖ పోలీస్ కమిషనర్తో ఫోన్లో మాట్లాడి కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్నారు.
విశాఖలోని మిత్రా కోల్డ్ స్టోరేజీలో జరిపిన దాడుల్లో 1.89 లక్షల కిలోల గోమాంసాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు చేసినట్లు అధికారులు పవన్ కళ్యాన్ కు వెల్లడించారు. మరోవైపు కోల్డ్ స్టోరేజ్ నిర్వాహకులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నామని తెలిపారు.
ఈ మాంసాన్ని ఎక్కడి నుంచి సేకరించారు, ఎక్కడికి తరలించాలని చూశారు, అనుమతుల్లో ఎలాంటి ఉల్లంఘనలు చేశారనేదానిపై విచారణ చేపట్టినట్లుపోలీసులు తెలిపారు. మొత్తంగా దీనిపై పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రం సీరియస్ గా అధికారులకు ఆదేశాలు జారీచేశారు.
