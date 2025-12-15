Pawan kalyan: మరోసారి గొప్ప మాట చాటుకున్న పవన్ కళ్యాణ్‌.. ఏంచేశారో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

Pawan kalyan keeps his promise to palnadu school students: డిప్యూటీ సీఎం ఇటీవల అధికారులను ఉరుకులు పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రజల్లోకి వెళ్లి వారి సమస్యల్ని వింటున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు వారికి కావాల్సిన వాటిని నెరవేరుస్తున్నారు. ఇటీవల కాలంలో ప్రజల్లో వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నప్పుడు.. హమీలు ఇవ్వడమే కాకుండా.. చెప్పిన వాటిని వెంటనే నెరవేరుస్తున్నారు. అంధుల క్రికెట్లో ఇటీవల ప్రపంచ కప్ విజేతగా నిలిచిన మహిళ జట్టు సభ్యులకు ఆపన్నహస్తం అందించిన విషయం తెలిసిందే. ప్రపంచ కప్ గెలిచిన ఆంధ్ర మహిళా క్రికెటర్ జట్టు సభ్యురాలు దీపికకు అండగా నిలిచారు.
తమ కుటుంబాలు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ తో తమ గొడు చెప్పుకున్నారు.. వెంటనే పవన్ చలించి పోయివారి కుటుంబాలకు సాయం చేశారు. ప్రపంచ కప్ గెల్చిన వారికుటుంబాలకు టీవీ , టేబుల్ ఫ్యాన్ , మిక్సర్ గ్రైండర్ , దుప్పట్లు, నూతన వస్త్రాలు, ఇంట్లోని పలు రకాల ఇంటి సామాగ్రిని అందజేశారు. అంతే కాకుండా.. క్రికెటర్లు తమకు రోడ్డు మార్గం సమస్యగా ఉందని చెప్పారని.. తంబాలహట్టి తండా నుంచి హైమావతి కి వెళ్లే మార్గంలో.. 3.2 కోట్ల రూపాయలు, గున్నేహళ్లికి వెళ్లే రోడ్డు నిర్మాణానికి మూడు కోట్ల రూపాయల అంచనాతో దాదాపు.. రెండు కోట్ల విలువైన రెండు రోడ్లకు అనుమతులను వెంటనే మంజూరు చేశారు.
దీంతో పవన్ కళ్యాన్ గొప్ప మనసుకు అందరు ఫిదా అవుతున్నారు. ఇవి మరువక ముందేమరోసారిపవన్ తన గొప్ప మంచి మనసు చాటుకున్నారు. ఇటీవల పల్నాడులోని చిలకలూరీ పేటలోని శారదా జిల్లాలో పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో మెగా పెరెంట్స్ మీటింగ్ కు పవన్ హజరయ్యారు.
ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులకు కంప్యూటర్ లు, పుస్తకాలు ఇస్తామన్నారు. చెప్పిన మాట ప్రకారం.. పది రోజుల్లోనే స్కూల్ విద్యార్థులకు అందరికి కూడా కంప్యూటర్ లు, పుస్తకాలను అందజేశారు. దీంతో పవన్ ప్రస్తుతం చేస్తున్న గొప్ప పనులపై ప్రజలు, ఆయన అభిమానులు ప్రశంసిస్తున్నారు.
