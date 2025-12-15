English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Pawan kalyan: మరోసారి గొప్ప మాట చాటుకున్న పవన్ కళ్యాణ్‌.. ఏంచేశారో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

Pawan kalyan: మరోసారి గొప్ప మాట చాటుకున్న పవన్ కళ్యాణ్‌.. ఏంచేశారో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

Deputy cm pawan kalyan promise:  ఇటీవల పవన్ కళ్యాన్ చెప్పిన మాటలను పది రోజుల్లోనే నిలబెట్టుకున్నారు. దీంతో స్కూల్ పిల్లలతో పాటు తల్లిదండ్రులు కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తంగా పవన్ కళ్యాణ్  ఇటీవల తన ఉదార స్వభావంతో చేస్తున్న పనులతో వార్తలలో ఉంటున్నారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 15, 2025, 06:51 PM IST
  • గొప్పమనసు చాటుకున్న పవన్..
  • హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నతల్లిదండ్రులు..

Trending Photos

Lucky Zodiac: ఈ వారం.. 4 రాశులవారిపై కనక వర్షం!
6
Zodiac signs
Lucky Zodiac: ఈ వారం.. 4 రాశులవారిపై కనక వర్షం!
RBI Note Exchange Rules: రూ.500, రూ.1000 నోట్ల మార్పిడిపై కీలక్‌ అప్‌డేట్.. RBI చెప్పిన ఈ సమాచారాన్ని తెలుసుకోపోతే అంతే సంగతి..!!
6
RBI
RBI Note Exchange Rules: రూ.500, రూ.1000 నోట్ల మార్పిడిపై కీలక్‌ అప్‌డేట్.. RBI చెప్పిన ఈ సమాచారాన్ని తెలుసుకోపోతే అంతే సంగతి..!!
Washington Sundar Girlfriend: క్రికెటర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ కాబోయే భార్యని చూశారా? అదిరిపోయే అందంతో పిటపిటలాడిపోతుంది!
6
Washington Sundar
Washington Sundar Girlfriend: క్రికెటర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ కాబోయే భార్యని చూశారా? అదిరిపోయే అందంతో పిటపిటలాడిపోతుంది!
Abhishek Sharma: సన్ రైజర్స్ కుర్రాడు సంచలన రికార్డు.. ఇది నార్మల్ ఊచకోత కాదు మావా.. మెగా మాస్ అంతే..!!
6
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma: సన్ రైజర్స్ కుర్రాడు సంచలన రికార్డు.. ఇది నార్మల్ ఊచకోత కాదు మావా.. మెగా మాస్ అంతే..!!
Pawan kalyan: మరోసారి గొప్ప మాట చాటుకున్న పవన్ కళ్యాణ్‌.. ఏంచేశారో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

Pawan kalyan keeps his promise to palnadu school students: డిప్యూటీ సీఎం ఇటీవల అధికారులను ఉరుకులు పరుగులు  పెట్టిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రజల్లోకి వెళ్లి వారి సమస్యల్ని వింటున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు వారికి కావాల్సిన వాటిని నెరవేరుస్తున్నారు. ఇటీవల కాలంలో ప్రజల్లో వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నప్పుడు.. హమీలు ఇవ్వడమే కాకుండా..  చెప్పిన వాటిని వెంటనే నెరవేరుస్తున్నారు.   అంధుల క్రికెట్లో ఇటీవల ప్రపంచ కప్ విజేతగా నిలిచిన మహిళ జట్టు సభ్యులకు ఆపన్నహస్తం అందించిన విషయం తెలిసిందే.  ప్రపంచ కప్ గెలిచిన ఆంధ్ర మహిళా క్రికెటర్ జట్టు సభ్యురాలు దీపికకు అండగా నిలిచారు.

Add Zee News as a Preferred Source

తమ కుటుంబాలు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ తో తమ గొడు చెప్పుకున్నారు..  వెంటనే పవన్ చలించి పోయివారి కుటుంబాలకు సాయం చేశారు. ప్రపంచ కప్ గెల్చిన వారికుటుంబాలకు  టీవీ , టేబుల్ ఫ్యాన్ , మిక్సర్ గ్రైండర్ , దుప్పట్లు, నూతన వస్త్రాలు, ఇంట్లోని పలు రకాల ఇంటి సామాగ్రిని అందజేశారు. అంతే కాకుండా.. క్రికెటర్లు తమకు  రోడ్డు మార్గం సమస్యగా ఉందని చెప్పారని.. తంబాలహట్టి తండా నుంచి హైమావతి కి వెళ్లే మార్గంలో.. 3.2 కోట్ల రూపాయలు,  గున్నేహళ్లికి వెళ్లే రోడ్డు నిర్మాణానికి మూడు కోట్ల రూపాయల అంచనాతో దాదాపు.. రెండు కోట్ల విలువైన రెండు రోడ్లకు అనుమతులను  వెంటనే మంజూరు చేశారు.

దీంతో పవన్ కళ్యాన్ గొప్ప మనసుకు అందరు ఫిదా అవుతున్నారు. ఇవి మరువక ముందేమరోసారిపవన్ తన గొప్ప మంచి మనసు చాటుకున్నారు.  ఇటీవల పల్నాడులోని చిలకలూరీ పేటలోని శారదా జిల్లాలో పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో మెగా పెరెంట్స్ మీటింగ్ కు పవన్ హజరయ్యారు.

Read more: Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. డిసెంబర్ 17 నుంచి సుప్రభాత సేవలు రద్దు.. ఎందుకో తెలుసా..?

ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులకు కంప్యూటర్ లు, పుస్తకాలు ఇస్తామన్నారు. చెప్పిన మాట ప్రకారం.. పది రోజుల్లోనే స్కూల్ విద్యార్థులకు అందరికి కూడా కంప్యూటర్ లు, పుస్తకాలను అందజేశారు. దీంతో పవన్ ప్రస్తుతం చేస్తున్న గొప్ప పనులపై ప్రజలు, ఆయన అభిమానులు ప్రశంసిస్తున్నారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

pawan kalyanDeputy CM Pawan KalyanAp politicspawan kalyan humanityAP School Students

Trending News