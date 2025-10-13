Pitapuram New Janasena Incharge: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పదవి చేపట్టాక.. పిఠాపురం నియోజవర్గ అభివృద్దే టార్గెట్గా పవన్ కల్యాణ్ పనిచేస్తున్నారు. కొద్దిరోజులుగా జ్వరంతో బాధపడుతున్నా, వదలని దగ్గు వేధిస్తున్నా మత్స్యకారులకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఆయన పిఠాపురం వెళ్లారు. యు కొత్తపల్లి మండలంలో మత్స్యకార సమస్యల పరిష్కారించేందుకు ప్రయత్నించారు. అంతకుముందే మత్స్యకారులు ఆందోళనలకు సిద్ధమవుతున్నట్లు ప్రకటించారు. రెండు రోజులు మొత్తం ట్రాఫిక్ నిలిపివేసి కుటుంబ సమేతంగా ఆందోళన చేశారు. అయితే ఈ విషయం ముందే తెలిసినా పిఠాపురం జనసేన ఇంచార్జ్ పట్టించుకోలేదని తెలుస్తోంది. కనీసం వారిని పరామర్శించడానికి ఎందుకు వెళ్ళలేదు. దాంతో జనసేన ఇంచార్జ్ మర్రెడ్డి శ్రీనివాస్ రావుపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్టు తెలుస్తోంది. త్వరలోనే ఆయన్ను ఇంచార్జ్ పదవినుంచి తప్పిస్తారని జనసైనికులు గుసగుసలాడుకుంటున్నారు..
ప్రస్తుతం డిప్యూటీ సీఎం హోదాలో నిత్యం బిజీగా ఉంటున్నారు పవన్ కల్యాణ్. ఒకపక్క పార్టీ కార్యక్రమాలు, మరోపక్క ఉపముఖ్యమంత్రిగా ప్రభుత్వంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారు. అటు సినిమా షూటింగుల్లో సైతం పాల్గొంటున్నారు. అందుకే తన తరుపున పిఠాపురం నియోజవర్గానికి పార్టీ ఇంచార్జిగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తి నియోజకవర్గంకు చెందిన కాపు సామాజిక వర్గ నేత మర్రెడ్డి శ్రీనివాసరావును నియమించారు. ఆయనకు అసలు నియోజవర్గం గురించి, ఇక్కడ పరిస్థితుల గురించి ఏమాత్రం అవగాహన లేదు. ఇంచార్జ్ పదవి దక్కాక కూడ అవగాహన పెంచుకోలేదని స్థానిక నేతలు చెబుతున్నారు. మెగా బ్రదర్ నాగబాబు సిఫార్సు మేరకు ఆయనను ఇక్కడ ఇంచార్జ్ గా నియమించారు. పార్టీ అనపర్తి నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ గా కూడా ఈయనే కొనసాగుతున్నారు.
ఇక అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు మర్రెడ్డి శ్రీనివాస్ రావును పిఠాపురం ఇంచార్జ్గా నియమించారు. ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి ఏడాదిన్నర దాటుతోంది. అయినప్పటికీ మర్రెడ్డి పూర్తిస్థాయిలో ఇక్కడ వ్యవహారాలు చక్క పెట్టలేకపోతున్నారని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. టిడిపి ఇంచార్జ్ వర్మతో ఆయనకు నిత్యం గొడవలే. అలాగే పార్టీకి చెందిన కాకినాడ ఎంపీ ఉదయ శ్రీనివాస్ తో అసలు పొసగడం లేదు. ఇక నియోజకవర్గంలోని పాత కాపులను పూర్తిగా పక్కన పెట్టేశారు. ఆయనకంటూ సొంత కోటరీ ఏర్పరచుకున్నారని కార్యకర్తలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇక జనసేనానికి అత్యంత దగ్గరగా ఉన్న డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్, కడారి తమ్మయ్య నాయుడు, వెన్నా చక్రధర్ రావు వంటి నేతలు కనుమరుగైపోయారు. వీర మహిళలు దూరంగా ఉంటున్నారు. ఇప్పుడు వేల సంఖ్యలో మత్స్యకార కుటుంబాలు రోడ్డు ఎక్కినా ఆయన కనీసం వారి వద్దకు వెళ్లి ఉపముఖ్యమంత్రి తరుపున ఒక మాట కూడా చెప్పలేకపోయారు. చివరకు ఈ విషయం కాస్తా పెద్దది కావడంతో పవన్ కల్యాణే రంగంలోకి దింపారు. మత్స్యకారుల సమస్యలు పరిష్కరించక పోతే.. తానే స్వయంగా రాజకీయాలకు గుడ్ బై చెబుతానని ప్రకటించారు.
ప్రస్తుతం మర్రెడ్డి శ్రీనివాస్ రావును తప్పించాలన్న డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఇంచార్జ్ వ్యవహరంపై పార్టీ అధినేత సీరియస్గా ఉన్నారు. ఎందుకంటే మర్రెడ్డిపై వరుసగా ఆరోపణలు రావడం, ఆయన పార్టీ గురించి పట్టించుకోకపోవడం, నలుగురితో ఓ కోటరీని ఏర్పాటు చేయడం అధినేత దృష్టికి వెళ్లాయి. అయితే ఇంచార్జ్ హోదాలో ప్రోటోకాల్ అనుభవిస్తూ పార్టీని బ్రష్టు పట్టిస్తున్నారు అన్న ఆరోపణలు పెరిగిపోయాయి. దీంతో మర్రెడ్డిని పక్కన పెట్టేందుకు పవన్ కల్యాణ్ రెడీ అయ్యారని అంటున్నారు. అయితే మర్రెడ్డి స్థానంలో స్థానిక నేతకు బాధ్యతలు అప్పగిస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది.
ప్రస్తుతం జనసేన అధినేతకు రాజకీయ కార్యదర్శిగా హరిప్రసాద్ కొనసాగుతున్నారు. ఆయనకు నియోజవర్గంలో మంచి పేరు ఉంది. ఆయన ఎవరు వెళ్లినా చిరునవ్వుతో మాట్లాడుతారు. ఎవరిపైనా ఒక్కసారి కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన దాఖలాలు లేవు. అసలు ఆయన కోపం తాము ఎప్పుడూ చూడలేదని జనసైనికులు చెబుతున్నారు. ఆయనకు ట్రబుల్ షూటర్ గా పేరు ఉంది. నియోజకవర్గంలో ఏ సమస్య వచ్చినా ముందు ఆయనే వస్తున్నారు. సమస్యల విషయంలో కూడా ఆయన దృష్టి సారించి పూర్తి సమాచారాన్ని అధినేతకు ఇస్తున్నారు. పిఠాపురంలో మత్స్యకారులు ఆందోళన చేయడం, తమ ఎమ్మెల్యే వచ్చేవరకు తమ ఆందోళన విరమించమని చెప్పడంతో ఆయన కలెక్టర్ ను అప్రమత్తం చేశారు. దాంతో కలెక్టర్ మత్స్యకార నాయకులకు సర్ది చెప్పారు. అసలు ఏం జరుగుతోంది , ఎక్కడ సమస్య ఉందన్న విషయాన్ని మత్స్యకార వర్గం కీలక నాయకులు నుంచి, జిల్లా కలెక్టర్ నుంచి తీసుని నివేదిక రూపంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కి ఇచ్చారు. అలాగే పవన్ పర్యటనలో ఆయన ముందుంటున్నారు. తరచూ నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్నారు. దీంతో హరిప్రసాద్ ను ఇంచార్జ్ గా నియమిస్తే అందర్నీ కలుపుకుపోతారని జనసైనికులు చెబుతున్నారు.
మొత్తం మీద పిఠాపురంలో ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మ కూడా ఎక్కడా తగ్గడం లేదు.. జనసేనకు అధినేతకు వర్మతో విభేదాలు తలనొప్పిగా మారుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హరిప్రసాద్కు పిఠాపురం ఇంచార్జ్ బాధ్యతలు అప్పగిస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. త్వరలోనే పిఠాపురం జనసేన ఇంచార్జ్ గా హరిప్రసాద్ రావడం ఖాయమని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే జనసేనాని నిర్ణయం తీసుకున్నారని సొంత పార్టీ నేతలే చెబుతున్నారు. అయితే మర్రెడ్డిని అనపర్తికి పూర్తిస్థాయి ఇంచార్జ్ గా నియమిస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది.
Also Read: SSC Jobs: పరీక్షా లేకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!
Also Read: Ap Cabinet: లక్షా 17 వేల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం.. ఏపీ కేబినెట్ తీసుకున్న కీలక నిర్ణయాలు ఇవే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook