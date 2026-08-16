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Pawan kalyan: చంద్రగిరి సమీపంలో ఏనుగుల సంచారం.. రంగంలోకి దిగిన పవన్ కళ్యాణ్.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..!

Elephants movement in Chandragiri: ఏనుగుల కదలికలపై డ్రోన్లతో నిఘా ఉంచాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు. అంతే కాకుండా.. అటవీ సమీప గ్రామాల్లో రాత్రివేళ గస్తీ పెంచాలని ఫారెస్ట్ అధికారుల్ని ఆదేశించారు. రెవెన్యూ, పోలీసు శాఖల సమన్వయంతో పనిచేసి ప్రజలకు సమాచారం అందించాలన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 16, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:14 PM IST
Pawan kalyan: చంద్రగిరి సమీపంలో ఏనుగుల సంచారం.. రంగంలోకి దిగిన పవన్ కళ్యాణ్.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..!
Image Credit: pawankalyan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pawan kalyan: చంద్రగిరి సమీపంలో ఏనుగుల సంచారం.. రంగంలోకి దిగిన పవన్ కళ్యాణ్.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..
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