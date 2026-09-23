/Pawan Kalyan: ఏపీకి భారీవర్షాలు, తుపాను హెచ్చరికలు.. రంగంలోకి పవన్ కళ్యాణ్.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..

Pawan kalyan key instructions to ap officials on heavy rains: వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం తీవ్ర తుపానుగా బలపడింది. దీనిప్రభావంతో ఏపీ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు భారీ తుపాను పొంచి ఉందని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులను మంజురు చేశారు. తీరం వెంబడి గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీస్తాయని, సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందని తెలిపింది. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీచేశారు. అల్లూరి సీతారామరాజు (ఏఎస్ఆర్), విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, అనకాపల్లి, పార్వతీపురం మన్యం, జిల్లాల్లోని విద్యాసంస్థలకు సెలవులను ప్రకటించారు.
రాష్ట్రంలో తుపాను హెచ్చరికలు, భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ అధికారులు పూర్తిస్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆదేశించారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంపై తుపాను ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుందని హెచ్చరికలు ఉన్నందున ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలన్నారు.
భారీ వర్షాల కారణంగా కల్వర్టులు దెబ్బతినడం, గ్రామీణ రహదారులు తెగిపోవడం, చెట్లు కూలిపోవడం వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ముందస్తు ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలని దిశా నిర్దేశం చేశారు.
ఎక్కడైనా రోడ్లు దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాలను యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేపట్టాలని సూచించారు. వరదల ప్రభావం అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో అవసరమైన చోట నిర్వహించే పునరావాస కేంద్రాలలో పాలు పంచుకోవాలని, ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. పునరావాస శిబిరాల్లో ఆహారం, రక్షిత తాగునీరు, మందులు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాలు సమృద్ధిగా అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని అధికారులకు స్పష్టం చేశారు.
వర్షాలు, వరదల కారణంగా పశువులు, ఇతర మూగజీవాలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని, వాటికి అవసరమైన మేత, నీటి ఏర్పాట్లపై కూడా దృష్టి సారించాలని సూచించారు. విపత్తు పరిస్థితులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు రెవెన్యూ, పోలీస్, విద్యుత్, వైద్య ఆరోగ్య, పశుసంవర్ధక తదితర శాఖలతో నిరంతరం సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాలని ఆదేశించారు.
విద్యుత్ సరఫరాకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలని, ప్రజల ప్రాణాలు, ఆస్తుల రక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీచేశారు.
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