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Pawan Kalyan: ఏపీకి భారీవర్షాలు, తుపాను హెచ్చరికలు.. రంగంలోకి పవన్ కళ్యాణ్.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..

Heavy rains in Andhra Pradesh: ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంపై తుపాను ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుందని హెచ్చరికలు ఉన్నందున ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులను ఆదేశించారు. భారీ వర్షాల కారణంగా కల్వర్టులు దెబ్బతినడం, గ్రామీణ రహదారులు తెగిపోవడం, చెట్లు కూలిపోవడం వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ముందస్తు ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలని నిర్దేశం చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 23, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 01:24 PM IST
Pawan Kalyan: ఏపీకి భారీవర్షాలు, తుపాను హెచ్చరికలు.. రంగంలోకి పవన్ కళ్యాణ్.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..
Image Credit: pawankalyan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pawan Kalyan: ఏపీకి భారీవర్షాలు, తుపాను హెచ్చరికలు.. రంగంలోకి పవన్ కళ్యాణ్.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..
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