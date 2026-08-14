/Pawan kalyan: రెచ్చగొట్టేవారి పట్ల జాగ్రత్త.!.. పార్టీ నాయకులకు, జనసైనికులకు పవన్ కళ్యాణ్ కీలక సూచనలు.!.

Pawan kalyan key instructions to janasena party cadre: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ మధ్య పీక్స్ కు చేరాయి. ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాలో సైతం ట్రోల్స్ పీక్స్ కు చేరాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తన క్యాడర్ కు ఎక్స్ వేదికగా జనసేన పార్టీ నాయకులకు, శ్రేణులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ముఖ్యంగా.. సోషల్ మీడియా వేదికగా విభిన్నమైన విషయాల పట్ల మాట్లాడే సమయంలో, పోస్టులు చేసేటప్పుడు జనసేన పార్టీ నాయకులు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, వాడే భాష, భావ వ్యక్తీకరణ విషయంలో పరిధి దాటవద్దని పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు.
జనసేన పార్టీ నాయకులకు, శ్రేణులకు విజ్ఞప్తి:
సోషల్ మీడియా వేదికగా విభిన్నమైన విషయాల పట్ల మాట్లాడే సమయంలో, పోస్టులు చేసేటప్పుడు జనసేన పార్టీ నాయకులు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, వాడే భాష, భావ వ్యక్తీకరణ విషయంలో పరిధి దాటవద్దని పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ…
— JanaSena Party (@JanaSenaParty) August 14, 2026
అదే విధంగా, అనవసర విషయాలపై ఇష్టానుసారం భాషను ఉపయోగించి మాట్లాడటం సరికాదని స్పష్టం చేశారు. ప్రసార మాధ్యమాలు, సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడే సమయంలో జనసేన నాయకులు, జన సైనికులు, వీర మహిళలు కచ్చితంగా పార్టీ నిర్దేశించిన మార్గ దర్శకాలు పాటించాలి.
ముఖ్యంగా వ్యక్తిగత విషయాలు, వ్యక్తిగత దూషణల జోలికి వెళ్లవద్దన్నారు. పార్టీల సిద్ధాంతాలు , మార్గ దర్శకాలకి అనుగుణంగా స్పందించాలని పవన్ ఆదేశించారు. ఏదైనా విషయం మీద మాట్లాడే సమయంలో ఆవేశాలకు లోను కావద్దని, అసభ్య పదజాలాన్ని వాడవద్దన్నారు. ముఖ్యంగా, మహిళలను గౌరవించి మాట్లాడాలన్నారు. పార్టీ అంతర్గత అంశాల పట్ల సోషల్ మీడియా వేదికగా ఇష్టానుసారం మాట్లాడరాదని, పార్టీ భావజాలాన్ని కించపరిచేలా మాట్లాడే వారిని పార్టీ ఉపేక్షించదన తెల్చి చెప్పారు.
పార్టీ క్రమశిక్షణకి విఘాతం కలిగించేలా, జనసైనికుల్ని రెచ్చగొట్టేలా వ్యాఖ్యలు చేసే వారిపై జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు. వారి ప్రభావానికి లోను కావొద్దన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వ స్ఫూర్తిని నిలబెట్టేలా మాట్లాడాలని సూచించారు. రాజకీయ శత్రువుల సోషల్ మీడియా ప్రచార వలలో పడొద్దని, పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలు సృష్టించే కుట్రలను తిప్పికొట్టాలన్నారు.
పార్టీ అభ్యున్నతి, పార్టీ కోసం కష్టించి పనిచేసే జన సైనికులు, వీర మహిళల సంక్షేమం ఎల్లప్పుడూ అధ్యక్షుల వారి దృష్టిలో ఉంటుందని, సోషల్ మీడియాలో రకరకాల విష ప్రచారాలను తిప్పి కొట్టాలని పవన్ కళ్యాణ్ క్యాడర్ కు, జనసైనికులకు దిశానిర్దేషం చేశారు.
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