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Pawan kalyan: రెచ్చగొట్టేవారి పట్ల జాగ్రత్త.!.. పార్టీ నాయకులకు, జనసైనికులకు పవన్ కళ్యాణ్ కీలక సూచనలు.!.

Pawan kalyan instructions to party cadre: సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడే భాషపై జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ తెల్చి చెప్పారు. అంతే కాకుండా  అనవసర విషయాలపై ఇష్టానుసారం భాషను ఉపయోగించి వివాదాదస్పదం కావడం సరికాదని స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో జనసైనికులకు  కీలక సూచనలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 14, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:52 PM IST
Pawan kalyan: రెచ్చగొట్టేవారి పట్ల జాగ్రత్త.!.. పార్టీ నాయకులకు, జనసైనికులకు పవన్ కళ్యాణ్ కీలక సూచనలు.!.
Image Credit: pawankalyan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pawan kalyan: రెచ్చగొట్టేవారి పట్ల జాగ్రత్త.!.. జనసైనికులకు పవన్ కళ్యాణ్ కీలక సూచనలు.!.
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