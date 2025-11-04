English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Pawan Kalyan: ప్రధాని మోదీ గారి సహకారంతో మరో ముందడుగు.. ఎక్స్‌లో ఆసక్తి కర ట్విట్ చేసిన పవన్ కళ్యాణ్.. ఏమన్నారంటే..?

Pawan Kalyan: ప్రధాని మోదీ గారి సహకారంతో మరో ముందడుగు.. ఎక్స్‌లో ఆసక్తి కర ట్విట్ చేసిన పవన్ కళ్యాణ్.. ఏమన్నారంటే..?

Pawan kalyan on sasci scheme: ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో  రహదారులకు రూ.2 వేల కోట్ల నిధులను కేంద్ర ప్రభుత్వం సమకూర్చినట్లు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ ట్విట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో  సాస్కి నిధులతో నిర్మించే రోడ్లలో ఎక్కడ నాణ్యతా ప్రమాణాలు తగ్గకూడదని అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 4, 2025, 04:58 PM IST
  • పంచాయతీ రాజ్ అధికారులకు పవన్ కీలక సూచనలు..
  • రోడ్ల నాణ్యతలో రాజీ ఉండకూడదని కామెంట్స్..

Trending Photos

World Cup 2025 Final Highlights: టీమిండియా విజయ దరహాసం.. అమ్మాయిల సంబరాలు చూశారా..! (పిక్స్)
9
Women World Cup 2025 Final Highlights
World Cup 2025 Final Highlights: టీమిండియా విజయ దరహాసం.. అమ్మాయిల సంబరాలు చూశారా..! (పిక్స్)
Business Ideas: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఈ సంస్థలో ఈ కోర్సు నేర్చుకుంటే.. రోజుకు 5వేలు మీవే..!!
6
Money Earning Ideas
Business Ideas: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఈ సంస్థలో ఈ కోర్సు నేర్చుకుంటే.. రోజుకు 5వేలు మీవే..!!
Kajal Aggarwal: కాజల్ అగర్వాల్ పెళ్లి వెనుక ఇంత కథ జరిగిందా.. అందుకే అంత తొందరగా.‌.!
5
Kajal Aggarwal
Kajal Aggarwal: కాజల్ అగర్వాల్ పెళ్లి వెనుక ఇంత కథ జరిగిందా.. అందుకే అంత తొందరగా.‌.!
Real Estate: ఒకప్పుడు ఎకరం రూ. 20వేలు కూడా లేదు.. ఇప్పుడు ఎకరం రూ. 50లక్షలు.. ఈ ప్రాంతంలో భూమి కొంటే బంగారు బాతు కొన్నట్లే..!!
6
Chegunta land prices
Real Estate: ఒకప్పుడు ఎకరం రూ. 20వేలు కూడా లేదు.. ఇప్పుడు ఎకరం రూ. 50లక్షలు.. ఈ ప్రాంతంలో భూమి కొంటే బంగారు బాతు కొన్నట్లే..!!
Pawan Kalyan: ప్రధాని మోదీ గారి సహకారంతో మరో ముందడుగు.. ఎక్స్‌లో ఆసక్తి కర ట్విట్ చేసిన పవన్ కళ్యాణ్.. ఏమన్నారంటే..?

Deputy cm Pawan kalyan key orders to panchayat raj department on sasci scheme: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చంద్రబాబు సర్కారు ప్రజలకు ఎన్నికల వేళ ఇచ్చిన హమీలను నెరవేరుస్తునే, ఏపీని అన్ని విధాలుగా డెవలప్ మెంట్ వైపుకు పరుగులు పెట్టేలా చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో  సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ నిరంతరం అధికారులను ఉరుకులు పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. ఎన్ని విపత్తులు వచ్చిన ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైన కేంద్రం ప్రధాని మోదీ అండతో ఏపీని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపు.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని గ్రామాల్లో రహదారుల  స్థితిగతులను  మార్చి నూతన రోడ్లు నిర్మించుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘సాస్కి’ (Special Assistance to States for Capital Investment) పథకంను అమలుచేస్తుంది. దీనిలో భాగంగా.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు రూ. 2 వేల కోట్లు నిధులు సమకూర్చింది. ఈ నిధులను సద్వినియోగం చేసుకొని, ప్రజలకు పటిష్టమైన రహదారులు అందించే కార్యక్రమాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిందని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖల మంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ సహకారంతో, సీఎం చంద్రబాబు గారి  మార్గదర్శకత్వంలో ఏపీని అన్నిరంగాల్లో ముందుకు తీసుకెళ్లేలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామన్నారు.

ఈ నిధులతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దెబ్బ తిన్న పంచాయతీరాజ్ రోడ్లను పునర్నిర్మించే కార్యక్రమం చేపడుతున్నామని, ఇందులో బాగా దెబ్బ తిన్న రోడ్లకు మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని పంచాయతీరాజ్ ఉన్నతాధికారులు, ఇంజినీరింగ్ అధికారులకు స్పష్టం చేశారు.

గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అందుతున్న సహకారం మూలంగా రాష్ట్రానికి సాస్కి నిధులు సమకూరాయని చెప్పారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలో వీటిని సద్వియోగం చేసుకుందామన్నారు. సాస్కి నిధుల వినియోగించే ప్రణాళికపై పంచాయతీరాజ్ ఉన్నతాధికారులు, ఇంజినీరింగ్ అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

రహదారుల నాణ్యతలో లోపముండకూడదు..

డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్  అధికారులతో  మాట్లాడుతూ “కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎంతో సమన్వయంతో ముందుకు సాగుతున్నాయన్నారు. ప్రత్యేక శ్రద్ధతో మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రహదారులు అభివృద్ధికి తీసుకువచ్చిన నిధులంటూ క్లారిటీ ఇచ్చారు. వీటి ఫలాలు ప్రజలకు అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రజా ప్రతినిధులుపైనా, అధికార యంత్రాంగంపైనా ఉందన్నారు.

 ప్రతి నియోజకవర్గంలో రోడ్లు మెరుగుపడే విధంగా నిధులు సమకూరుస్తున్నామన్నారు.. ఎక్కడా నాణ్యత విషయంలో రాజీపడవద్దన్నారు. రహదారుల నిర్మాణంలో నిబంధనలకు అనుగుణంగా, ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నారో లేదో పరిశీలించాల్సిన బాధ్యత అధికారులదేనని తెల్చి చెప్పారు.

నిర్మాణం కాంట్రాక్టు పొందినవారికీ ముందుగానే నాణ్యతా ప్రమాణాల గురించి తెలియచేయాలన్నారు. ఆ ప్రమాణాలకు తగ్గట్లు నిర్మిస్తున్నదీ లేనిదీ తనిఖీ చేయడం అవసరమన్నారు. నిర్మాణం మొదలయ్యాక పలు దశల్లో క్వాలిటీ చెక్ చేయాలి. నేను, నిపుణులు క్షేత్ర స్థాయికి వెళ్ళి నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించారో లేదు తనిఖీ చేస్తాము. ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేకపోతే అధికారులు బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. ఏ మాత్రం అవకతవకలు జరిగినా ఉపేక్షించవద్దన్నారు.

 ప్రతి గ్రామానికీ మంచి రహదారులు ఉండాలి 

ప్రజలకు పటిష్టమైన రోడ్లు అందించడం అవసరం. మౌలిక వసతుల కల్పనలో రహదారులు కీలకమైనవన్నారు. సాస్కి ద్వారా వస్తున్న రూ.2వేల కోట్లతో ప్రాధాన్యత క్రమంలో రోడ్లు నిర్మించుకొనే అవకాశం వచ్చిందన్నారు. ప్రత్యేకమైన ప్రాంతాల్లో, సందర్భాల్లో ఈ నిధుల నుంచి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఖర్చు చేయవచ్చు.

పుట్టపర్తిలో శ్రీ సత్య సాయిబాబా గారి శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా అక్కడ మౌలిక వసతులు కల్పనలో భాగంగా పంచాయతీ రోడ్లు పటిష్టపరచాలని ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులు వివరించారు. ఇందుకోసం రూ.35 కోట్లను ఈ నిధుల నుంచి వెచ్చించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందన్నారు.. ఇలాంటి కీలకమైన అభివృద్ధి పనులకు సాస్కి నిధులు ఎంతగానో తోడ్పడతాయన్నారు.
 
రోడ్ల నిర్మాణం విషయంలో గత ప్రభుత్వం పూర్తి అలక్ష్యంతో వ్యవహరించింది. వివిధ మార్గాల్లో రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కేంద్రం నుంచి నిధులు వచ్చే వెసులుబాటు ఉన్నప్పటికీ, దానిని విస్మరించింది. కూటమి ప్రభుత్వం కేంద్ర సహకారంతో ఎప్పటికప్పుడు రాష్ట్రంలోని వివిధ అభివృద్ధి పనులకు నిధులు సాధిస్తోంది.

గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాము. నిధులు పొందటంలో, వాటిని వినియోగించే ప్రక్రియలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పటికప్పుడు తగిన సూచనలు అందిస్తున్నారు.

Read more: Tirumala: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. ఇక చిరుత దాడుల సమస్యలు తీరినట్లే.!. అధికారులు కీలక నిర్ణయం..

కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజలకు మెరుగైన సదుపాయాలు అందించాలని కృత నిశ్చయంతో ఉందన్నారు.. ఇందులో అధికార యంత్రాంగం కీలక భూమిక పోషించాలని పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Deputy CM Pawan Kalyanpawan kalyanCM chandrababu naidupm ModiSasci scheme

Trending News