  • Pawan kalyan: అటవీ చరిత్రలో ఇదో కీలక ముందడుగు.. హనుమాన్ ప్రాజెక్ట్ పై పవన్ కళ్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Pawan kalyan: అటవీ చరిత్రలో ఇదో కీలక ముందడుగు.. హనుమాన్ ప్రాజెక్ట్ పై పవన్ కళ్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Pawan kalyan launches hanuman project: హనుమాన్ ప్రాజెక్ట్ తో మానవ, వన్యప్రాణి సంఘర్షణను తగ్గించడమే తమ ప్రధాన టార్గెట్ అని పవన్ కళ్యాణ్ వెల్లడించారు. మంగళగిరిలో ఈ కార్యక్రమంను ప్రారంభించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలుచేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 3, 2026, 01:13 PM IST
  • హనుమాన్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించిన పవన్ కళ్యాణ్..
  • వెంటనే చర్యలుంటాయని వ్యాఖ్యలు..

Pawan kalyan: అటవీ చరిత్రలో ఇదో కీలక ముందడుగు.. హనుమాన్ ప్రాజెక్ట్ పై పవన్ కళ్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Deputy cm pawan kalyan launches hanuman project in ap: ఇటీవల ఏపీలో ముఖ్యంగా చిత్తూరు, ఏజెన్సీలో తరచుగా అడవుల్లో నుంచి ఏనుగులు, ఇతర వన్యప్రాణి జంతువులు తరచుగా గ్రామాల మీదకు దాడులు చేస్తున్నాయి. పంటలను నాశనం చేయడంతో పాటు, కొన్నిసార్లు ప్రజలు కూడా ఈ జంతువులు దాడుల్లో చనిపోతున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సమస్యలపై ఏపీ సర్కారు కూకి ఏనుగుల్ని రంగంలోకి దింపింది. దీంతో మంచి ఫలితాలు వస్తున్నాయి. తాజాగా..పవన్ కళ్యాణ్ మరో కీలక మందుడుగు వేశారు.  ప్రపంచ వన్యప్రాణుల దినోత్సవం నేపథ్యంలో హనుమాన్ ఫౌండేషన్ ప్రాజెక్టును డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రారంభించారు. హనుమాన్ ప్రాజెక్టు ద్వారా మానవ - వన్యప్రాణి సంఘర్షణను తగ్గించడమే టార్గెట్ గా మంగళగిరిలో ఈ కార్యక్రమంను ప్రారంభించారు.

  ప్రపంచ వన్యప్రాణుల దినోత్సవం సందర్భంగా మంగళగిరి ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్ ప్రాంగణంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ , మంత్రి కందుల దుర్గేశ్  పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా 'హనుమాన్' ఫౌండేషన్ ప్రాజెక్టును డిప్యూటీ సీఎం ప్రారంభించారు. జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్‌ సైతం ఆవిష్కరించారు.

ఈ నేపథ్యంలో పవన్ మాట్లాడుతూ.. ప్రపంచ వన్యప్రాణుల దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఏపీ రాష్ట్ర అటవీ శాఖ చరిత్రలో నేడు కీలకమైన రోజన్నారు. వన్యప్రాణుల వల్ల పంట నష్టం, ప్రాణ నష్టం జరగకుండా ఈ ప్రాజెక్టు సహాయపడుతుందన్నారు. ఏదైనా ఘటన జరిగిన వెంటనే స్పందించి సహాయ చర్యలు చేపట్టి, పరిహారంసైతం అందిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. దీని కోసం 100 వాహనాలను అటవీ శాఖకు అందించామని పవన్ తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 19 అత్యవసర సహాయ బృందాలను సిద్ధం చేశామని తెలిపారు. మరోవైపు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వన్యప్రాణుల దాడుల్లో గాయపడిన, మరణించిన వారికి 4 కోట్ల రూపాయల పరిహారం చెల్లించామన్నారు.

Read more: Br Naidu Video: మరో వివాదంలో బీఆర్ నాయుడు.. టీటీడీ చైర్మన్ బాధ్యతపై సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. వీడియో..

 ఈ భూమిపై మనుషులతో పాటు జంతువులకూ స్థానం ఉందని పవన్ అన్నారు. హనుమాన్ ప్రాజెక్టును పకడ్బంధీగా రూపొందించిన అటవీ శాఖ అధికారులకు అభినందనలు తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టులో స్వచ్ఛంద సంస్థలను సైతం భాగస్వామ్యం తీసుకుంటామని పవన్ కళ్యాణ్ వెల్లడించారు. ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభం అనంతరం పవన్ సీఎం చంద్రబాబు నివాసంకు వెళ్లి ఆయనతో భేటీఅయ్యారు. హనుమాన్ ప్రాజెక్ట్ పై పూర్తి వివరాలను చంద్రబాబుకు పవన్ కళ్యాణ్ వెల్లడించారు.

 

