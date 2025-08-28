English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్ మార్క్.. సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు సైతం..!

Pawan Kalyan: కాకినాడ జిల్లాలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తన మార్క్ చూపిస్తున్నారు..! ముఖ్యంగా పిఠాపురానికి ఆయన రాకపోయినా.. అభివృద్ధి మాత్రం ఆగడం లేదు..! కానీ జిల్లాలో కొందరు నేతలు అతి చేస్తున్నారా..! వారి పనితీరుతో డిప్యూటీ సీఎంకు చెడ్డపేరు వస్తోందా..! వారిని కంట్రోల్ చేయడం పవన్‌కు కత్తిమీద సాములా మారిదా..! అందుకే ఓ ఎమ్మెల్యేకు చెక్ పెట్టేందుకు మరోనేతను రంగంలోకి దింపుతున్నారా..! అలాగే.. సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు సైతం పవన్ కల్యాణ్ చెక్ పెట్టబోతున్నారా..! ఇంతకీ పవన్ కల్యాణ్ ఏమీ చేయబోతున్నారు..!   

Written by - G Shekhar | Last Updated : Aug 28, 2025, 09:19 AM IST

Trending Photos

Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
5
public holiday news
Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
Happy Ganesh Chaturthi Wishes: తెలుగులో వినాయక చవితి విషెస్, HD ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
10
Happy Ganesh Chaturthi 2025
Happy Ganesh Chaturthi Wishes: తెలుగులో వినాయక చవితి విషెస్, HD ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
5
school holiday news
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
Happy Vinayaka Chavithi 2025: వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ HD ఫొటోస్..
10
Happy Ganesh Chaturthi 2025
Happy Vinayaka Chavithi 2025: వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ HD ఫొటోస్..
Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్ మార్క్.. సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు సైతం..!

Pawan Kalyan: కాకినాడ జిల్లా జనసేన అడ్డా. ఈ జిల్లాలో అన్ని వ్యవహారాలను డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణే చక్కదిద్దుతున్నారు. ఈ జిల్లా విషయంలో సీఎం చంద్రబాబు కూడా చూసిచూడనట్టు వ్యవహరిస్తున్నారు. జనసేనతో తేడా జరగొద్దని చంద్రబాబు వ్యూహాంగా కనిపిస్తోంది. గతంలో జిల్లాలు విడిపోయినా ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాను మాత్రమే తాము పరిగణన లోకి తీసుకుంటామని  పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించారు. అందుకే కేవలం తాను ప్రాతినిద్యం వహిస్తున్న కాకినాడ జిల్లాకు మాత్రమే అధ్యక్షుడిని నియమించి ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా అధ్యక్షుడిగా మంత్రి కందుల దుర్గేష్‌ను నియమించారు. పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టిలో కాకినాడ, బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి కలిపి ఒకే జిల్లా మాత్రమే. అయితే ఆయన కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి మంత్రి అయ్యారు. తూర్పుగోదావరిలో నిడదవోలు నుంచి గెలిచి జనసేన ఎమ్మెల్యే కందుల దుర్గేష్ మరో మంత్రి అయ్యారు. ఇక కోనసీమ నుంచి రామచంద్రపురం టిడిపి ఎమ్మెల్యే వాసంశెట్టి సుభాష్ మంత్రిగా ఉన్నారు. అయినప్పటికీ ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా మంత్రిగా పవన్ ను మాత్రమే ఇక్కడ ప్రజలు గుర్తిస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక రామచంద్రపురం ఎమ్మెల్యే, మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ పై ఎన్నో ఆరోపణలు వచ్చాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆయనకు పలు దఫాలు నేరుగా క్లాస్ తీసుకున్నారు. మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఆయనపై విరుచుకుపడ్డారు. త్వరలో క్యాబినెట్ విస్తరణ జరిగితే ఆయనను సాగనంపుతారని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతోంది. మరో మంత్రి కందుల దుర్గేష్ తన పని తాను చేసుకుపోతున్నారు. అయితే పవన్ కల్యాణ్ మాత్రం.. బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా ఎమ్మెల్యేలకు అందుబాటులో ఉండటం లేదన్న ముద్ర ఉంది. 

సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలే ఆయనను కలవలేకపోతున్నారు. ఇక మమ్మల్ని ఎక్కడ కలుస్తారని టిడిపి ఎమ్మెల్యేలు వాపోతున్నారు. అది ఆయనకు ఒకింత మైనస్ గా మారింది. ఇప్పటివరకు ఆయన కాకినాడ జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో గానీ ఉమ్మడి జిల్లా ఎమ్మెల్యేలతో గాని ఒక్క సమావేశం కూడా పెట్టలేదనే చర్చ సైతం జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం పిఠాపురం నియోజవర్గానికి పవన్ కల్యాణ్ పెద్దగా రావడం లేదు. అప్పుడప్పుడు కాకినాడకు వచ్చినా పిఠాపురం వెళ్లకుండా తిరిగి మంగళగిరికి వెళ్లిపోతున్నారు. అయినా ప్రజలు మాత్రం ఆయన్ను అభినందిస్తున్నారు. దానికి కారణం అక్కడ జరుగుతున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలే. 

కానీ.. కొందరు చేస్తున్న పనులు పవన్ కళ్యాణ్ పై ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నాయి. ఆయన ఇమేజ్ కు డామేజ్ గా మారుతున్నాయి. శ్రావణమాసంలో రెండు దఫాలుగా ఆయన 22 వేల చీరలు పంపించారు. ఆడపడుచులు అందరికీ ఇవ్వాలని ఆయన వాటిని పంపిస్తే కొందరు జనసైనికులు పెత్తనం చేసి సాధారణ మహిళలకు అవి దక్కకుండా పూర్తిగా జనసేనకు చెందిన వీర మహిళలకి ఇచ్చేశారని ప్రచారం సాగుతోంది. అది పెద్ద మైనస్ అయింది. పవన్ కళ్యాణ్ చీరలు ఇచ్చారు కానీ మాకు దక్కలేదని మహిళలు అంటున్నారు. ఇప్పుడు పవన్ కల్యాణ్ చీరల పంపిణీ వ్యవహారం ఇబ్బందిగా మారిందన్న చర్చ జరుగుతోంది.. 

ఇదిలా ఉంటే కాకినాడ రూరల్ జనసేన ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీది మరో కథ. కాకినాడలో మట్టి, ఇసుక, ఆయిల్, బియ్యం తదితర విషయంలో నేరుగా ఆయన కుటుంబ సభ్యుల హస్తం ఉందనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. పైగా తెలుగుదేశంలో ఓ వర్గానికి ఆయన కొమ్ముకాస్తున్నారని మరో వర్గాన్ని తొక్కేసారని సాక్ష్యత్తు తెలుగుదేశం నాయకులు మీడియా సమావేశంలో ఆరోపించారు. అలాగే తమ ఎమ్మెల్యే తమను పట్టించుకోవడం లేదు. కొత్తగా పార్టీలోకి వచ్చిన వారికి మాత్రమే పెద్దపీట వేశారు. పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి పనిచేసిన వారిని పక్కన పడేశారంటూ జనసేన కార్యకర్తలు ఆరోపిస్తున్నారు. కేవలం కాపు సామాజిక వర్గాన్ని మాత్రమే పిలిచి మిగిలిన వారిని పట్టించుకోవడంలేదని ఆయనపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 

కాకినాడ జిల్లాల్లో అక్రమ బియ్యం రవాణా ఇప్పటికీ ఆపలేకపోయారు. సాక్షాత్తు పవన్ కళ్యాణ్ రంగంలోకి దిగినా అక్రమ బియ్యం వ్యాపారాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే కాకినాడ పోర్టులో బియ్యం, డీజిల్ అక్రమంగా తరలిపోతోంది. ఇదే జరిగితే ఉగ్రవాదులు కూడా వస్తారని స్వయంగా పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించారు. ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేసిన 48 గంటలు గడవక ముందే అదే పార్టీకి చెందిన జనసేన కాకినాడ కన్వీనర్, పౌరసరఫరాల సంస్థ చైర్మన్ తోట సుధీర్ నేరుగా పవన్ కళ్యాణ్ కి కౌంటర్ ఇచ్చారు. సివిల్ సప్లై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించి కాకినాడ జిల్లాలో అంతా సవ్యంగా ఉంది. ఎలాంటి అక్రమ బియ్యం వ్యాపారం లేవని ప్రకటించారు. ఇప్పుడు సుధీర్ వ్యాఖ్యలు పవన్ కు కౌంటర్ ఇచ్చినట్టు అయ్యింది. 

మరోవైపు కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబుకు, సుధీర్ కు అసలు పొసగడం లేదు. కొండబాబుపై సాక్షాత్తు పవన్ కళ్యాణ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇక్కడ పార్టీ రోజు రోజుకు దిగజారుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో కొండబాబుకు చెక్ పెట్టడంతో పాటు జనసేనను మరింత బలపరిచేందుకు పవన్ వ్యూహం పన్నారని పార్టీ నాయకులు చెబుతున్నారు. ఎమ్మెల్యే కొండబాబుతో విభేదిస్తున్న ఆయన సోదరుని కుమారుడు, యువతలో పూర్తి పట్టున్న వనమాడి ఉమాశంకర్ ను పార్టీలోకి తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే చర్చలు జరిగాయని చెబుతున్నారు. ఉమాశంకర్ కూడా తన చిన్నాన్న కొండబాబు వ్యవహారంపై ఆగ్రహంగా ఉన్నారని తెలుగుతమ్ముళ్లు అంగీకరిస్తున్నారు. జనసేనలో  చేరేందుకు ఉమాశంకర్ సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అదే జరిగితే కాకినాడలో బలమైన మత్స్యకార సామాజికవర్గంతో పాటు యువత ఉమాశంకర్‌కు అండగా ఉండి జనసేన బలపడుతుందని నమ్ముతున్నారు. దీంతో తనకే కౌంటర్ ఇచ్చిన సొంత పార్టీ చైర్మన్ సుధీర్, తనకు ఇబ్బందికరంగా మారిన ఎమ్మెల్యే కొండబాబుకు చెక్ పెట్టినట్టు అవుతుందన్నది  పవన్ వ్యూహంగా చెబుతున్నారు.

ఇక ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో మొత్తం 19 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉంటే పవన్ కళ్యాణ్ కాక మరో ఐదుగురు జనసేన ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. కాకినాడలో పవన్ తో కలిపి ఇద్దరు, తూర్పుగోదావరిలో ఇద్దరు, బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమలో ఇద్దరు మొత్తం ఆరుగురు ఉన్నారు. అయితే ఇందులో పవన్, దుర్గేష్ మినహా మిగిలిన నలుగురు తమ సొంత బంధువులను పీఏలు, పీఆర్వోలుగా పెట్టుకుని దందాలు చేస్తున్నట్లు పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఆ నలుగురు ఎమ్మెల్యేల కుటుంబ సభ్యులే ఎమ్మెల్యేల వెంట తిరుగుతూ వేటు పడేలా వ్యవహారాలు చేస్తున్నారని ఆ పార్టీ నాయకులు సైతం ఆరోపిస్తున్నారు. ఇది కూడా జనసేనకు పెద్ద మైనస్ గా మారిందని పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. 

అదేవిధంగా కాకినాడ జిల్లా జనసేన అధ్యక్షుడిగా ఉన్న తుమ్మల బాబుకు ఏకంగా రెండు నామినేటెడ్ పదవులు ఇచ్చారు. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకు చైర్మన్ గా, కాకినాడ ఆర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ చైర్మన్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఒక నామినేటెడ్ పదవిలో ఒకరు మాత్రమే ఉండాలి.

అందుకు విరుద్ధంగా ఆయనకు రెండు పదవులు ఇవ్వడం, జిల్లా అధ్యక్ష పదవి కూడా ఆయనకే ఇవ్వడంతో పలువురు తీవ్ర అసంతృప్తి, అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది కూడా పవన్ కళ్యాణ్ కు చెడ్డ పేరు తెచ్చే విధంగా మారిందని చర్చ జరుగుతోంది. ఎన్నికలలో ఒక్క మహిళకు కూడా జనసేన ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఈ జిల్లాలో ఇవ్వలేదు. కనీసం నామినేటెడ్ పదవి అయినా ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. తుమ్మల బాబు జిల్లా అధ్యక్షునిగా ఉన్నందున ఆయన వద్దనున్న పదవులు మహిళలకు ఇవ్వాలని మహిళా సామాజిక వర్గం డిమాండ్ చేస్తోంది.

మరోవైపు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పిఠాపురాన్ని పాదగయా క్షేత్రం కుక్కుటేశ్వర స్వామి వారికి భక్తునిగా మారారు. ఈ ఆలయ అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన ప్రసాద్ స్కీమ్ లో నిధులు ఇవ్వాలని కేంద్రానికి లేఖ రాశారు. నేడో, రేపో నిధులు రానున్నాయి. ఈ ఆలయం అభివృద్ధి చెందనుంది. అయితే ఇదే పట్టణంలోని ఓ పీఠంకు పాదగయ అని నామకరణం చేశారు. దీంతో ఏది పాదగయ అన్న అనుమానం భక్తులలో కొత్తగా వ్యక్తమౌతోంది. కావాలని పేరు పెట్టినట్లుగా చెబుతున్నారు. పాద గయలో పవన్ కళ్యాణ్ రెండేళ్లుగా పలు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చేయిస్తున్నారు. లక్షల రూపాయలు వ్యయం చేస్తున్నారు. అవన్నీ ఆయన సొంత డబ్బులే. 

కానీ కొందరు పార్టీ మనుషులతో పాటు హిందూ ధర్మం ముసుగు వేసుకున్న కొందరు చేస్తున్న ప్రచారంతో పవన్ కు మంచికి బదులు చెడ్డపేరు వస్తోంది. వరలక్ష్మీ వ్రతం రోజు చీరలు ఇవ్వలేదని, ప్రసాదం కింద పడేసారని ఒక పథకం ప్రకారం కొందరు ప్రచారం చేశారని చెబుతున్నారు. తద్వారా తాను నమ్ముకున్న శక్తిపీఠం, పాదగయా క్షేత్రం పురూహుతికా అమ్మవారు సాక్షిగా పవన్ కళ్యాణ్ కు చెడ్డ పేరు తెచ్చేలా ఓ వర్గం పని చేస్తోందని కూడా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అలాగే టిడిపి మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మ సరేసరి. అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా ఆయన విరుచుకు పడుతున్నారు. వ్రతాలు రోజు ఆయనను పిలవకపోవడంతో కొందరు ఆయన అనుచరులు ఇక్కడ గందరగోళం సృష్టించారని కూడా ప్రచారం ఉంది.

మరోపక్క పిఠాపురంలో జరుగుతున్న వరుస సంఘటనలు పవన్ కళ్యాణ్ కు చెడ్డపేరు తెస్తున్నాయనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఆయన పిఠాపురం అభివృద్ధికి పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఎవరికీ సాధ్యంకానీ ఉప్పాడను సముద్ర కోత నుంచి రక్షించేందుకు 350 కోట్ల రూపాయలు కేంద్రం నుంచో విడుదల చేయించారు. అయినప్పటికీ ఆయనకు తగిన గుర్తింపు రావడం లేదన్నది ప్రజల వాదన.

ఇక్కడ జనసేన తరపున నాయకులు పెరగడం, పార్టీలోని పాత కాపులను పట్టించుకోకపోవడం, పవన్ కళ్యాణ్ కోసం చేబ్రోలులో ఇల్లు కట్టించిన నాగేశ్వరరావును పక్కన పెట్టేయడం, పిఠాపురం జనసేన ఇన్చార్జిగా వ్యవహరిస్తున్న అనపర్తికి చెందిన మర్రెడ్డి శ్రీనివాస్ పెత్తనంపై అసమ్మతి పెరగడం తదితర కార్యక్రమాలతో పిఠాపురంలో పవన్ చేస్తున్న మంచి కనిపించక పోగా చెడు ఎదురవుతోందని మహిళలు చెబుతున్నారు. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే భవిష్యత్తులో ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరిలో టిడిపి, వైసిపి మధ్య పోటీ ఉంటుంది తప్ప జనసేన ఎదగలేని పరిస్థితి ఎదుర్కొంటుందని అన్ని పార్టీలు అంగీకరిస్తున్నాయి. దీనిపై డిప్యూటీ సీఎం స్పందిస్తారా పాలనలో బిజీగా ఉన్న ఆయన పట్టించుకోరా అంటూ చర్చ జరుగుతోంది.

About the Author
pawan kalyanDeputy CM Pawan KalyanPawan Kalyan NewsJanasena

Trending News