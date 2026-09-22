/Pawan kalyan: అధికారం వచ్చిందని చల్లబడితే కుదరదు.!. పిఠాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Pawan kalyan public speech in pithapuram: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ మధ్య రాజకీయాలు పీక్స్ కు చేరాయి. ముఖ్యంగా డీఎస్సీ వివాతం ఏపీలో పెను దుమారంగా మారింది. విజయవాడలో టీచర్లపై దాడి చేసి రౌడీ గ్యాంగ్ లపై పలు పీఎస్ లలో ఫిర్యాదులు అందాయి. దీంతో పోలీసులు దాడులు చేసిన వారిని గుర్తించే పనిలో పడ్డారు. ఇక డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల కేరళలో తన భుజంనొప్పికి సంబంధించి ఆయుర్వేదిక్ చికిత్స చేయించుకున్నారు. మరల ఏపీకి చేరుకున్నారు. తన నియోజక వర్గమైన పిఠాపురం సందర్శిస్తు పలు డెవలప్ మెంట్ పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు.
విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు జనసేనాని శ్రీ @PawanKalyan గారి భరోసా !!
పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో 2025–26 విద్యా సంవత్సరంలో 10వ తరగతిలో మెరిట్ సాధించిన 32 మంది విద్యార్థులకు ఉచిత విద్యను అందించడంతో పాటు, ఇప్పుడు తన సొంత నిధులతో సుమారు ₹25 లక్షల విలువైన ల్యాప్టాప్లు, బ్యాగులను… pic.twitter.com/rTe61obRlO
— Sreekanth B+ve (@sreekanth324) September 22, 2026
పిఠాపురంలో ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ ఈ రోజు ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని చేబ్రోలులోని శ్రీ సీతారామ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. రెండు రోజులలో సుమారు 1500 కోట్ల పలు డెవలప్ మెంట్ పనులు, శంకుస్థాపనలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో పిఠాపురంలో 2025-26 10వ తరగతి మెరిట్ విద్యార్థులు 32 మందికి ఉచిత విద్యను అందించడమే కాకుండా.. ఇప్పుడు ₹25 లక్షల సొంత డబ్బుతో ల్యాప్టాప్లను పంపిణీ చేశారు.
ఈ క్రమంలో ఏర్పాటు చేసిన సభలో పిఠాపురం జనసనికులకు దిశానిర్దేషం చేశారు. పిఠాపురం జనసేన కమిటీ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదని నాకు తెలుసని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.ఎన్నికల ముందు మరిగిన మన నాయకుల రక్తం అధికారం వచ్చాక చల్లబడిపోయిందని మాట్లాడారు. ఇంకో 4 నెలల్లో ఇక్కడే నా క్యాంప్ ఆఫీస్ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు.
మన నాయకులతో ఎలా మాట్లాడాలో తనకు తెలుసన్నారు. అదే విధంగా.. కూటమి ప్రభుత్వం బలంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. భవిష్యత్లోనూ కలిసి పని చేయాలి. కానీ ఎవరి గౌరవం తగ్గకుండా, జనసేన గౌరవానికి భంగం వాటిల్లకుండా అందరు కలిసి పనిచేయాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ దిశానిర్దేషం చేశారు.
చాలా మంది తాను పిఠాపురంలో కన్పించనని అంటున్నారని.. ఇక్కడే ఉంటే పనులు అవ్వవని అన్నారు. ఏ తీగ కదిపితే.. ఏ పావు కదిపితే పని అవుతుందో నాకు తెలుసని, అదే విధంగా ముందుకు వెళ్తున్నట్లు, పిఠాపురంను ఒక మోడల్ గా తీర్చిదిద్దేందుకు అందరు సహాకరించాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తన నియోజక వర్గ ప్రజలను కోరారు.
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