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Pawan kalyan: అధికారం వచ్చిందని చల్లబడితే కుదరదు.!. పిఠాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Pawan kalyan speech in pithapuram:  ఎన్నికల ముందు మరిగిన మన నాయకుల రక్తం అధికారం వచ్చాక చల్లబడిపోయిందని పవన్ కళ్యాణ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇంకో 4 నెలల్లో ఇక్కడే నా క్యాంప్ ఆఫీస్ ఏర్పాటు చేయలని ఆదేశించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 22, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 04:05 PM IST
Pawan kalyan: అధికారం వచ్చిందని చల్లబడితే కుదరదు.!. పిఠాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: pawanspeechinpithapuram

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pawan kalyan: అధికారం వచ్చిందని చల్లబడితే కుదరదు.. పిఠాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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