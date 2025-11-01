English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Kasibugga Temple Stampede: కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట.. తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన పవన్ కళ్యాణ్.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..

Pawan kalyan reacts on kasibhugga temple stampede:  కాశీబుగ్గలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో తొక్కిసలాట ఘటనపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ రియాక్ట్ అయ్యారు. ఘటనపై తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 1, 2025, 02:43 PM IST
  • కాసిబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటన..
  • పవన్ కళ్యాన్ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి..

Deputy cm pawan kalyan reacts on kasibugga Venkateshwara swami temple stampede: దేశ మంతట కూడా కార్తీక మాసం దేవ్ ఉత్థనీ ఏకాదశి పండగను చేసుకుంటున్నారు. శివ,విష్ణుఆలయాలన్ని భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఏకాదశి పర్వదినం వేళ ఏపీలోని శ్రీకాకుళంలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామిని కళ్లారా దర్శించుకొవాలని వెళ్లిన భక్తులు విగత జీవులుగా మారిపోయారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస-కాశీబుగ్గలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటన దేశంలో పెనువిషాదకరంగా మారింది.

శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస - కాశీబుగ్గలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో తొక్కిసలాట సంభవించింది. ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని కాశీబుగ్గలో ఉన్న  శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంకుభక్తులు పొటెత్తారు. దీంతో రెయిలింగ్ తెగిపొవడం వల్ల తొక్కిసలాట సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 10 మంది ఘటన స్థలంలోనే దుర్మరణం చెందారు.

మరికొంత మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వీరిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అధికారులు ఇంకా సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యారు.   ఈఘటనపై ఘటనపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి, విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఏకాదశి పర్వదినం సందర్భంగా చోటుచేసుకున్న ఈ దుర్ఘటనలో 9 మంది భక్తులు మరణించడం అత్యంత దురదృష్టకరమని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ఏకాదశి పర్వదినం వేళ గుడికి వచ్చిన భక్తులకు ఈ విధంగా జరగటం బాధకరమని పవన్ కళ్యాణ్ ఎమోషనల్ అయ్యారు.
మృతుల్లో ఒక చిన్నారి కూడా ఉండటం తనను తీవ్రంగా కలచివేసిందని తెలిపారు. ఈ ఘటనలో గాయపడిన వారికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందేలా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని, వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు పవన్ కళ్యాన్ పేర్కొన్నారు.

ఇలాంటి దురదృష్టకర సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని అధికారులకు ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆధ్యాత్మికంగా ప్రాముఖ్యత ఉన్న రోజుల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆలయాల వద్ద భక్తుల రద్దీని నియంత్రించి, ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా తగిన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికార యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించారు.

 మరోవైపు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన ఆలయం.. పూర్తిగా ప్రైవేట్ వ్యక్తుల ఆధీనంలో నడుస్తున్నదని, దేవాదాయ శాఖకు లేదా ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.  సుమారు 2000 మందిని మాత్రమే పట్టే ఈ  దేవస్థానానికి ఒక్కసారిగా 25 వేల మంది భక్తులు రావడంతో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుందని పేర్కొన్నారు.

Read more: AP Stampede: ఘోర విషాదం.. శ్రీకాకుళం కాశీబుగ్గలో తొక్కిసలాట, 9 మంది మృతి..!

 ఈ ఘటనకు బాధ్యులైన వారిపై తక్షణ చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి తెల్చి చెప్పారు. ప్రైవేట్ వ్యక్తుల ఆధీనంలో నడుస్తున్న ఆలయాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి, భవిష్యత్తులో ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
 ఇంతమంది భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఎటువంటి సమాచారం ప్రభుత్వానికి లేదా దేవాదాయ శాఖకు అందించలేదని మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి సీరియస్ అయ్యారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

