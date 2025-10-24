English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kurnool Bus Accident: కర్నూల్ బస్సు ప్రమాదం.. భావోద్వేగానికి గురైన పవన్ కళ్యాన్.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..

Kurnool Bus Accident: కర్నూల్ బస్సు ప్రమాదం.. భావోద్వేగానికి గురైన పవన్ కళ్యాన్.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..

Kaveri travels bus fire accident in kurnool: కావేరీ ట్రావెల్స్ బస్సుప్రమాదం  ఘటన తనను ఎంతగానో కలిచి వేసిందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్  కళ్యాణ్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 24, 2025, 12:46 PM IST
  • బస్సు ప్రమాదంపై రియాక్ట్ అయిన పవన్ కళ్యాణ్..
  • భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి జరగొద్దని ఆదేశాలు..

Kurnool Bus Accident: కర్నూల్ బస్సు ప్రమాదం.. భావోద్వేగానికి గురైన పవన్ కళ్యాన్.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..

Deputy cm pawan kalyan reacts on kurnool bus fire accident: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని కర్నూల్ జిల్లాలో శుక్రవారం తెల్లవారు జామున 3 గంటల ప్రాంతంలో పెనువిషాదం చోటు చేసుకుంది. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న కావేరీ ట్రావెల్స్ కు చెందిన ప్రైవేటు బస్సు కల్లూరు మండలం చిన్నటేకూరు సమీపంలో ఎదురుగా వస్తున్న ఓ బైక్‌ను బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో బైక్ ను 400 మీటర్ల వరకు బస్ లాక్కొని వెళ్లింది.

బైక్ పెట్రోల్ ట్యాంకర్ పేలిపోవడంతో మంటలు బస్సుకు వ్యాపించాయి. నిముషాల్లోనే మంటలు బస్సు అంతటా వ్యాపించాయి. తెల్లవారు జామున ప్రమాదం జరగటం, ప్రయాణికులు గాఢమైన నిద్రలో ఉండటంతో చాలా మంది సజీవదహనం అయ్యారు. మొత్తంగా 20 మంది ప్రయాణికులు మాంసపు ముద్దలుగా మారిపోయారు.

ఈ క్రమంలో అదుపుతప్పిన బైక్ నేరుగా బస్సు ఇంధన ట్యాంక్‌ను తాకడంతో ఒక్కసారిగా భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. క్షణాల్లోనే బస్సు మొత్తం అగ్నికీలలు వ్యాపించడంతో గాఢ నిద్రలో ఉన్న ప్రయాణికులు బయటకు వచ్చే అవకాశం కూడా లేకుండా పోయింది. ఈ దుర్ఘటనలో 20 మందికి పైగా ప్రయాణికులు మంటల్లో చిక్కుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘోర ప్రమాదంపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. 

ఈ దుర్ఘటన తనను ఎంతగానో కలచివేసిందని ఆయన అన్నారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆ భగవంతుడ్ని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ముఖ్యంగా గాయపడ్డవారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించారు. డెడ్ బాడీస్ లను కూడా గుర్తించి వారి కుటుంబీకులకు అందించే విధంగా చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు.

చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.  ఇలాంటి  ఘటనలు భవిష్యత్తులో తిరిగి జరక్కుండా అధికారులు కఠినమైన చర్యలు తీసుకొవాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. బస్సు పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతయ్యింది.

Read more: Bus Accident: బస్సులో ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు కాలి బూడిద..సీట్లలో మాంసం ముద్దలు, అస్థిపంజరాలు!

 మరోవైపు బస్సు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఇద్దరు డ్రైవర్లు, ఇద్దరు పనివాళ్లతో పాటు.. మొత్తంగా 40 మంది ప్రయాణికులు బస్సులో ఉన్నారు. వీరిలో ఒక డ్రైవర్ పరారయ్యాడు.  ఈ ఘటన తర్వాత.. మరో డ్రైవర్ పోలీసుల అదుపులో ఉన్నాడు. పోలీసులు ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు. 

 

pawan kalyanKurnool Bus Accidentandhra pradesh bus accidentKurnool districtBus fire accident

