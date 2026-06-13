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Pawan Kalyan: తుని చిన్నారి అదృశ్యంపై పవన్‌ కల్యాణ్‌ కీలక ఆదేశాలు.. వెంటనే ఆచూకీ కనిపెట్టండి

Deputy CM Pawan Kalyan Review With Kakinada Police On Tuni Girl Missing Case: పొలం వద్ద కాపలాకు ఉన్న చిన్నారి అదృశ్యమై వారం దాటినా ఆచూకీ లభించకపోవడంతో తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది. ఈ వ్యవహారంపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ స్పందించారు. వెంటనే బాలిక ఆచూకీ కోసం తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేయాలని ఆదేశించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 13, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:22 PM IST
Pawan Kalyan: తుని చిన్నారి అదృశ్యంపై పవన్‌ కల్యాణ్‌ కీలక ఆదేశాలు.. వెంటనే ఆచూకీ కనిపెట్టండి
Image Credit: Tuni Girl Missing Case

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pawan Kalyan: తుని చిన్నారి అదృశ్యంపై పవన్‌ కల్యాణ్‌ కీలక ఆదేశాలు..
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