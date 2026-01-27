Pawan kalyan refuses to 40 crores worth tobacco company ad: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ చాలా కీలకంగా మారారని చెప్పుకొవచ్చు. గతంలో కొంత మంది ఆయన్ను ట్రోల్స్ చేసిన కూడా వాటిని పట్టించుకొకుండా ప్రజల్లోకి వెళ్లి వారి బాధల్నివింటున్నారు. ఏదైన అనుకుంటే వెంటనే నిముషాల వ్యవధిలో అధికారుల నుంచి ఆదేశాలు వెళ్లేలా చేస్తున్నారు. ప్రజలు మంచి చేయడంకోసం ఎంత వరకైన వెళ్లామని గతంలో చెప్పారు. ఇప్పుడు చేసి చూపెడుతున్నారు.
మొత్తంగా పవన్ కళ్యాన్ ఏంచేసిన కూడా అది దేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారుతుంది. ఇటీవల గురుద్వారకు వెళ్లిన పవన్ కళ్యాణ్ పగిడి వేసుకొవడం కూడా బాగా వైరల్గా మారింది. తాజాగా.. పవన్ కళ్యాణ్ ఏకంగా 40 కోట్ల యాడ్ కు సింపుల్గా నో చెప్పి వార్తలలో నిలిచారు.
ఒక ప్రముఖ టొబాకో కంపెనీ పవన్ కల్యాణ్ను బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా తీసుకోవాలని భావించి, ఆయనకు ఏకంగా రూ. 40 కోట్లు ఇవ్వడంకు రెడీ అయ్యింది. కానీ దీనికి డిప్యూటీ సీఎం నిముషం కూడా ఆలోచించకుండా నో చెప్పారు. ముఖ్యంగా టోబాకో ఉత్పత్తుల వల్ల చాలా మంది ఆరోగ్యం, ఇతర సమస్యల్లో పడతారు.
మనం చేసే పనుల వల్ల డైరెక్ట్ గాను, ఇన్ డైరెక్ట్ గాను ఎవరు ఇబ్బందులు పడకూడదని పవన్ కళ్యాణ్ తరచుగా చెప్తుంటారు. ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ 40 కోట్ల ఆఫర్ ను రిజక్ట్ చేయడం కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై జనసేన, పవర్ స్టార్ అభిమాను ఫిదా అవుతున్నారు. అది మా పవర్ స్టార్ రెంజ్ అంటే.. ఆయన ఏంచేసిన అది ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా ఉండే వాటికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. మొత్తంగా పవన్ కళ్యాన్ ను చాలా మంది అభిమానులు బ్లైండ్ గా ఫాలో అవుతుంటారు.
ఆయన డ్రెస్ స్టైల్, హెయిర్ కటింగ్ స్టైల్ , ఆయన ఏది చేసిన అది సెన్సెషన్ అవుతుందని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరంలేదు. మొత్తంగా పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో మరోసారి గొప్పనేతగా అందరి మన్ననలను పొందారు.
