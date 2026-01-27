English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pawan Kalyan: అది మా పవర్ స్టార్.. ఏకంగా 40 కోట్ల యాడ్‌ను తిరస్కరించిన డిప్యూటీ సీఎం.. నెట్టింట ప్రశంసలు..

Pawan Kalyan: అది మా పవర్ స్టార్.. ఏకంగా 40 కోట్ల యాడ్‌ను తిరస్కరించిన డిప్యూటీ సీఎం.. నెట్టింట ప్రశంసలు..

Pawan kalyan refuses to 40 crore tobacco ad:  పవన్ కళ్యాణ్ తమ  కంపెనీకి  బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ఉంటే ఏకంగా 40 కోట్ల ఇవ్వడంకు రెడీ అయిపోయింది. కానీ దీన్ని జనసేనానీ సింపుల్గా దీన్ని రిజక్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో నెట్టింట పవన్ కళ్యాన్ చేసిన పని కాస్త వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 27, 2026, 02:17 PM IST
  • ఏకంగా కోట్లాది రూపాయల యాడ్ కు నో చెప్పిన పవన్..
  • నెట్టింట ప్రశంసలు..

Pawan Kalyan: అది మా పవర్ స్టార్.. ఏకంగా 40 కోట్ల యాడ్‌ను తిరస్కరించిన డిప్యూటీ సీఎం.. నెట్టింట ప్రశంసలు..

Pawan kalyan refuses to 40 crores worth tobacco company ad: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ చాలా కీలకంగా మారారని చెప్పుకొవచ్చు. గతంలో కొంత మంది ఆయన్ను ట్రోల్స్ చేసిన కూడా వాటిని పట్టించుకొకుండా ప్రజల్లోకి వెళ్లి వారి బాధల్నివింటున్నారు. ఏదైన అనుకుంటే వెంటనే నిముషాల వ్యవధిలో అధికారుల నుంచి ఆదేశాలు వెళ్లేలా చేస్తున్నారు. ప్రజలు మంచి చేయడంకోసం ఎంత వరకైన వెళ్లామని గతంలో చెప్పారు. ఇప్పుడు చేసి చూపెడుతున్నారు.

మొత్తంగా పవన్ కళ్యాన్ ఏంచేసిన కూడా అది దేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారుతుంది. ఇటీవల గురుద్వారకు వెళ్లిన పవన్ కళ్యాణ్ పగిడి వేసుకొవడం కూడా బాగా వైరల్గా మారింది. తాజాగా.. పవన్ కళ్యాణ్ ఏకంగా 40 కోట్ల యాడ్ కు సింపుల్గా నో చెప్పి వార్తలలో నిలిచారు.

ఒక ప్రముఖ టొబాకో కంపెనీ పవన్ కల్యాణ్‌ను బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తీసుకోవాలని భావించి, ఆయనకు ఏకంగా రూ. 40 కోట్లు ఇవ్వడంకు రెడీ అయ్యింది. కానీ దీనికి డిప్యూటీ సీఎం నిముషం కూడా ఆలోచించకుండా నో చెప్పారు. ముఖ్యంగా టోబాకో ఉత్పత్తుల వల్ల చాలా మంది ఆరోగ్యం, ఇతర సమస్యల్లో పడతారు.

మనం చేసే పనుల వల్ల డైరెక్ట్ గాను, ఇన్ డైరెక్ట్ గాను ఎవరు ఇబ్బందులు పడకూడదని పవన్ కళ్యాణ్ తరచుగా చెప్తుంటారు. ఈ  క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ 40 కోట్ల ఆఫర్ ను రిజక్ట్ చేయడం కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై జనసేన, పవర్ స్టార్ అభిమాను ఫిదా అవుతున్నారు. అది మా పవర్ స్టార్ రెంజ్ అంటే.. ఆయన ఏంచేసిన అది ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా ఉండే వాటికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. మొత్తంగా పవన్ కళ్యాన్ ను చాలా మంది అభిమానులు బ్లైండ్ గా ఫాలో  అవుతుంటారు.

Read more: Kalvakuntla Kavitha: గుంపు మేస్త్రీకి మొదటి స్పై సంతోష్ కుమార్..!. మరో బాంబు పేల్చిన కల్వకుంట్ల కవిత..

ఆయన డ్రెస్ స్టైల్, హెయిర్ కటింగ్ స్టైల్ , ఆయన ఏది చేసిన అది సెన్సెషన్ అవుతుందని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరంలేదు. మొత్తంగా పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో మరోసారి గొప్పనేతగా అందరి మన్ననలను పొందారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

pawan kalyanDeputy CM Pawan KalyanPawan Kalyan tobacco adTollywood newspawan kalyan fitness

