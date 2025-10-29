English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Pawan kalyan: యుద్ద ప్రాతిపదికన చర్యలు.. మొంథాపై పవన్ కళ్యాన్ కీలక ఆదేశాలు.. ఏమన్నారంటే..?

Pawan kalyan: యుద్ద ప్రాతిపదికన చర్యలు.. మొంథాపై పవన్ కళ్యాన్ కీలక ఆదేశాలు.. ఏమన్నారంటే..?

Deputy cm pawan kalyan on cyclone montha: మొంథా తుపాన్ ప్రభావంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మొత్తం అతలాకుతలం అవుతుంది ఈ క్రమంలో సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేయాలని, ప్రజలకు అండగా నిలవాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 29, 2025, 12:31 PM IST
  • మొంథా తుపాన్ ప్రభావం..
  • అధికారులకు పవన్ కీలక సూచనలు..

Trending Photos

Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
10
Lok Adalat
Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
6
School Holiday
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
5
November bank holidays 2025
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
Pawan kalyan: యుద్ద ప్రాతిపదికన చర్యలు.. మొంథాపై పవన్ కళ్యాన్ కీలక ఆదేశాలు.. ఏమన్నారంటే..?

Deputy cm pawan kalyan review on cyclone montha effect in ap: బంగాళ ఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలమైన వాయుగుండం మారింది. ప్రస్తుతం మొంథా ఎఫెక్ట్ పలు రాష్ట్రాలకు చుక్కలు చూపిస్తుంది. ఈక్రమంలో ఇప్పటికే మొంథా తుపాన్ పై ఏపీ సర్కారు అప్రమత్తమైంది. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ , మంత్రి నారాలోకేష్ ఎప్పటికప్పుడు అధికారులకు ఆదేశాలిస్తు, పరిస్థితుల్ని దగ్గరుండి గమనిస్తున్నారు. మొంథాపై మరోసారి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులు కీలక ఆదేశాలిచ్చారు. వరద ముంపు సంభవించిన ప్రాంతాల్లో యుద్ద ప్రాతికన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ముఖ్యంగా తుపాన్ పరిస్థితులపై  పవన్ తన కార్యాలయ అధికారుల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం తెలుసుకుంటున్నారు. మొంథా తుపాన్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న.. డా.బి.ఆర్.అంబేడ్కర్ కోనసీమ, కృష్ణా, బాపట్ల, ప్రకాశం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల కలెక్టర్లతో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడారు.

ఈదురు గాలులు, కుండపోత వర్షాల కారణంగా జరిగిన నష్టంపై ఆయన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.  గ్రామాల మధ్య రోడ్లు తెగిపోయాయి. వంతెనలు నీళ్లలో కొట్టుకునిపోయాయని అధికారులు చెప్పారు. అయితే... వీటిపై ప్రత్యేకంగా పునరుద్దరించే పనుల్ని చేపట్టాలన్నారు.

అనేక ప్రాంతాల్లో చెట్లు కూలిపోయి విద్యుత్ తీగలపై పడటం, స్తంభాలు నేలకొరగడంతో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడిందని అధికారులు వివరించారు. ఇప్పటికే భారీ వర్షాల నేపథ్యంలొ ఏపీలోని అనేక పాఠశాలు, కాలేజీలకు  సెలవుల్ని ప్రకటించారు. అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకురాకూడదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

 దీనిపై స్పందించిన పవన్ కల్యాణ్, విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేపట్టాలని ఆదేశించారు.  ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాల్లోనే ఉంచాలని సూచించారు.

Read more: Tomorrow Schools Holiday: పిల్లలకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?

పునరావాస కేంద్రాల్లో ఉన్నవారిని ఈ రోజు కూడా అక్కడే ఉంచి, వారికి ఆహారం, వసతి కల్పించాలని స్పష్టం చేశారు. యుద్ద ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులు అలర్ట్ గా ఉండాలని, ప్రజలకు భరోసా ఇవ్వాలని పవన్ కళ్యాణ్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Cyclone Monthapawan kalyanMontha Cyclonecyclone montha effectAndhra Pradesh

Trending News