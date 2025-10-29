Pawan kalyan: యుద్ద ప్రాతిపదికన చర్యలు.. మొంథాపై పవన్ కళ్యాన్ కీలక ఆదేశాలు.. ఏమన్నారంటే..?

Deputy cm pawan kalyan review on cyclone montha effect in ap: బంగాళ ఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలమైన వాయుగుండం మారింది. ప్రస్తుతం మొంథా ఎఫెక్ట్ పలు రాష్ట్రాలకు చుక్కలు చూపిస్తుంది. ఈక్రమంలో ఇప్పటికే మొంథా తుపాన్ పై ఏపీ సర్కారు అప్రమత్తమైంది. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ , మంత్రి నారాలోకేష్ ఎప్పటికప్పుడు అధికారులకు ఆదేశాలిస్తు, పరిస్థితుల్ని దగ్గరుండి గమనిస్తున్నారు. మొంథాపై మరోసారి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులు కీలక ఆదేశాలిచ్చారు. వరద ముంపు సంభవించిన ప్రాంతాల్లో యుద్ద ప్రాతికన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలన్నారు.
ముఖ్యంగా తుపాన్ పరిస్థితులపై పవన్ తన కార్యాలయ అధికారుల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం తెలుసుకుంటున్నారు. మొంథా తుపాన్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న.. డా.బి.ఆర్.అంబేడ్కర్ కోనసీమ, కృష్ణా, బాపట్ల, ప్రకాశం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల కలెక్టర్లతో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడారు.
ఈదురు గాలులు, కుండపోత వర్షాల కారణంగా జరిగిన నష్టంపై ఆయన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. గ్రామాల మధ్య రోడ్లు తెగిపోయాయి. వంతెనలు నీళ్లలో కొట్టుకునిపోయాయని అధికారులు చెప్పారు. అయితే... వీటిపై ప్రత్యేకంగా పునరుద్దరించే పనుల్ని చేపట్టాలన్నారు.
అనేక ప్రాంతాల్లో చెట్లు కూలిపోయి విద్యుత్ తీగలపై పడటం, స్తంభాలు నేలకొరగడంతో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడిందని అధికారులు వివరించారు. ఇప్పటికే భారీ వర్షాల నేపథ్యంలొ ఏపీలోని అనేక పాఠశాలు, కాలేజీలకు సెలవుల్ని ప్రకటించారు. అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకురాకూడదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
దీనిపై స్పందించిన పవన్ కల్యాణ్, విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాల్లోనే ఉంచాలని సూచించారు.
పునరావాస కేంద్రాల్లో ఉన్నవారిని ఈ రోజు కూడా అక్కడే ఉంచి, వారికి ఆహారం, వసతి కల్పించాలని స్పష్టం చేశారు. యుద్ద ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులు అలర్ట్ గా ఉండాలని, ప్రజలకు భరోసా ఇవ్వాలని పవన్ కళ్యాణ్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
