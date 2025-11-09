English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Pawan Kalyan Video: చిత్తూరులో పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటన.. సెల్యూట్ చేసిన కుంకీ ఏనుగులు.. వీడియో వైరల్..

Pawan Kalyan Video: చిత్తూరులో పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటన.. సెల్యూట్ చేసిన కుంకీ ఏనుగులు.. వీడియో వైరల్..

Pawan kalyan visits chittoor: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్న పలమనేరులోని కుంకీ ఏనుగుల శిక్షణా శిబిరాన్ని సందర్శించారు. ఈ క్రమంలో ఏనుగులకు ఇస్తున్న ట్రైనింగ్ పై ఆరా తీశారు. కొద్ది సేపు అక్కడే గడిపారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 9, 2025, 03:37 PM IST
  • పలమనేరుకు పవన్ కళ్యాణ్..
  • స్వాగతం పలికిన కుంకీ ఏనుగులు..

Pawan Kalyan Video: చిత్తూరులో పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటన.. సెల్యూట్ చేసిన కుంకీ ఏనుగులు.. వీడియో వైరల్..

Deputy cm pawan kalyan salute by kumki elephants in palamaneru: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గత రెండు రోజుల నుంచి అటవీ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా పర్యటిస్తున్నారు. నిన్నంతా.. తిరుపతి జిల్లాలోని  మామండూరు అటవీ ప్రాంతాన్ని  పరిశీలించారు. ముఖ్యంగా ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఎర్రచందనంపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నట్లు చెప్పారు. ఆపరేషన్ చేసి మరీ ఏరీ వేస్తామని వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు.  ఈరోజు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ చిత్తూరు జిల్లా, పలమనేరులోని కుంకీ ఏనుగుల శిక్షణా శిబిరాన్ని సందర్శించారు.

ముఖ్యంగా కర్ణాటక నుంచి తీసుకొచ్చిన కుంకీ ఏనుగులకు ఏ విధంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారో అధికారుల్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు. వాటికి స్వయంగా ఆహారంగా  అందించి, వాటి ఆశీర్వాదం పొందారు. ఈ క్రమంలో అధికారులు కుంకీ ఏనుగుల పరేడ్ ను నిర్వహించారు. దీనిలో కుంకీలు పవన్ కళ్యాన్ కు సెల్యూట్ చేశాయి. పవన్ కళ్యాణ్ వాటి వందనాన్ని స్వీకరించి ఆశ్చర్యపోయారు. ప్రత్యేకంగా మరల అభివాదం చేశారు.

మరోవైపు ఉన్నతాధికారులతో..  కుంకీ ఏనుగుల సంరక్షణ, శిక్షణ, వాటి బాగోగుల కోసం తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అడవుల నుంచి గ్రామాల్లోకి వచ్చి దాడులు చేస్తున్న ఏనుగుల్ని మరల అడవుల్లోకి పంపే ట్రైనింగ్, వీటికి అందిస్తున్న ఆహారం, సౌకర్యాలపై ఆరాతీశారు.

Read more: Pawan Kalyan: ఆపరేషన్ మొదలెడితే ఆగదు.!. ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లకు పవన్ కళ్యాన్ మాస్ వార్నింగ్.. ఏమన్నారంటే..?

 అదే విధంగా.. రాష్ట్రంలో అటవీ సంరక్షణ, వన్యప్రాణుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపై మంత్రి అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. కర్ణాటక నుంచి కుంకీ ఏనుగుల్ని ఏపీకి కుంకీలు వచ్చాక.. పవన్ కళ్యాన్ ఈ విధంగా ఏనుగుల శిబిరాన్ని ప్రత్యేకంగా సందర్శించడం పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

