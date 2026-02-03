English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  Pawan Kalyan: మందుబాబులకు భారీ శుభవార్త.. సమ్మర్ వేళ పవన్ కళ్యాణ్ కీలక ఆదేశాలు.. సంబరాల్లో లిక్కర్ రాయుళ్లు..

Pawan Kalyan: మందుబాబులకు భారీ శుభవార్త.. సమ్మర్ వేళ పవన్ కళ్యాణ్ కీలక ఆదేశాలు.. సంబరాల్లో లిక్కర్ రాయుళ్లు..

Pawan Kalyan on Liquor Price : కొన్ని రోజులుగా ఏపీ వ్యాప్తంగా మద్యం దుకాణాల్లో భారీగా ఎంఆర్పీకి మంచి వసూలు చేస్తున్నట్లు పవన్ కళ్యాణ్ కు ఫిర్యాదులు అందాయి. దీనిపై డిప్యూటీ సీఎం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మొత్తంగా ఎండకాలంకు ముందే ఏపీ నిర్ణయంపై లిక్కర్ బాబులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 3, 2026, 03:40 PM IST
  • లిక్కర్ అమ్మకాలపై పవన్ కీలక ఆదేశాలు..
  • సమ్మర్ వేళ పండగ చేసుకుంటున్న మందుబాబులు..

Pawan Kalyan: మందుబాబులకు భారీ శుభవార్త.. సమ్మర్ వేళ పవన్ కళ్యాణ్ కీలక ఆదేశాలు.. సంబరాల్లో లిక్కర్ రాయుళ్లు..

Pawan Kalyan serious on selling Liquors at high prices in ap: దేశంలో చాలా ప్రభుత్వాలు లిక్కర్ ను ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా భావిస్తున్నట్లు మేధావులు చెబుతున్నారు. ప్రజలు ఎంతో కష్టపడి సంపాదించిన సొమ్మంత లిక్కర్ షాపుల్లో తగిలేసి కుటుంబాలను వీధిల్లో పడేస్తున్నారని చెబుతున్నారు. మరోవైపు ఆయా ప్రభుత్వాలు మాత్రం ఆబ్కారీ శాఖతో తమ గల్లా పెట్టేలు నింపడంపై టార్గెట్ పెట్టుకున్నట్లు  తరచుగా విమర్శలు వస్తునే ఉన్నాయి. మొత్తంగా చాలా చోట్ల లిక్కర్ దుకాణాల్లో ఎంఆర్పీ ధరల కంటే చాలా ఎక్కువ ధరల్లోనే మద్యం విక్రయిస్తారు. కొంత మంది అధికారులు తమకు వస్తున్న మాముళ్ల మత్తులో పడి , ఈ ఫిర్యాదుల్ని చూసి చూడనట్లు వదిలేస్తారు.

తాజాగా.. ఏపీ వ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల  మద్యం అమ్మకాలను పలు దుకాణాలు ఎంఆర్పీ రెట్ల కంటే అధికంగా వసూలు చేస్తున్నాయని డిప్యూటీ సీఎంకు ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. దీనిపై పవన్ కళ్యాణ్ చాలా సీరియస్ గా రియాక్ట్ అయ్యారు. దీనిలో భాగంగా మద్యం దుకాణ దారులకు, అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.  దీనిపై పవన్ కళ్యాణ్ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాలో కీలక ట్విట్  పెట్టారు.  ఏపీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మద్యం దుకాణాల్లో ఎం.ఆర్.పీ కంటే అధిక ధరలకు మద్యం విక్రయాలు జరుగుతున్నట్టు రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కు ఫిర్యాదు అందాయన్నారు.

ముఖ్యంగా.. కాకినాడ జిల్లాతో పాటు రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి ఇదే తరహాలో ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. వీటిని సీరియస్ గా తీసుకున్న పవన్ కళ్యాణ్  అధిక ధరలకు మద్యం విక్రయాలు చేపట్టడం నిబంధనలకు విరుద్దమన్నారు. దీని వల్ల  ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు కూడా వస్తుందని అన్నారు. మద్యం విక్రయాల వ్యవహారంలో దుకాణదారులు కచ్చితంగా నిబంధనలు పాటించాలని స్పష్టం చేశారు.

అదే విధంగా ఇక నుంచి సంబంధిత శాఖ అధికారులు మద్యం దుకాణాలపై నిరంతర నిఘా పెట్టాలని, అతిక్రమించే వారిపై  చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకొవాలని పవన్ కళ్యాణ్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Read more: Srikakulam: ఏపీలో షాకింగ్ ఘటన.. ప్రియురాలు అలిగిందని యువకుడు ఏంచేశాడో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

దీనిపై  సమ్మర్ వేళ మందుబాబులు సంబరపడుతున్నారు. అసలే రానున్నది ఎండాకాలం, సూర్యుడి భగభగల నుంచి మందుబాబులు మద్యంను తాగుతుంటారు. ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఏపీ  ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఒకింతవారికి ఆనందాన్ని ఇచ్చేదిగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

