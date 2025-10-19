English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pawan Kalyan on Diwali: నయా నరకాసురులతో జాగ్రత్త.!. దీపావళి విషేస్ చెబుతూ పవన్ కళ్యాణ్ కీలక సందేశం.. ఏమన్నారంటే..?

Deputy cm pawan kalyan diwali wishes: దీపావళి పండగ నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యేకంగా తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు విషేస్ చెప్పారు. ఈ క్రమంలో ప్రజల మధ్య వైషమ్యాలు రగిల్చే వారితో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటూ సూచనలు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 19, 2025, 04:49 PM IST
Pawan kalyan diwali wishes to both telugu states people: ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన కూడా దీపావళి పండగ సంబరాలు కొనసాగుతున్నాయి.ఈ క్రమంలో ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దీపావళి సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయని చెప్పుకొవచ్చు. ఎక్కడ చూసిన పండగ వాతావరణం కన్పిస్తుంది. రోడ్లపై,షాపుల్లో జనాలు తమకు కావాల్సిన క్రాకర్స్, స్వీట్లు, పూలను కొనుగోలు చేస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో దీపావళికి అన్నివిధాలుగా రెడీ అయిపోయారు.

దీపావళి  పండగ నేపథ్యంలో.. ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తెలుగు ప్రజలందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ క్రమంలో‘నయా నరకాసురులను’ ప్రజలు ప్రజాస్వామ్య యుద్ధంలో ఓడించారని అన్నారు. అంతే కాకుండా.. ప్రజలు వారితో అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

ముఖ్యంగా  తెలుగు ప్రజలందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు అని తన అకౌంట్ లో ప్రత్యేకంగా విషేస్ చెబుతూ ట్విట్ చేశారు. దీపావళి పండగ.. దీప కాంతులతో శోభాయమానంగా... సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించుకొనే పండుగ అని చెప్పుకొచ్చారు.  మన భారతదేశంలో చేసుకొనే ప్రతీ పండుగకీ ఒక పరమార్థం ఉందన్నారు.

చీకటిపై వెలుగు, చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా దీపావళిని నిర్వహించుకుంటామన్నారు.  దీపావళి స్ఫూర్తితో నయా నరకాసురులను ప్రజాస్వామ్య యుద్ధంలో ప్రజలందరూ కలసి ఓడించారు.

ఈ నరకాసురులు మారీచుల్లాంటివారు. రూపాలు మార్చుకొంటూ వస్తారని,  తమను ఓడించారనే అక్కసుతో.. ప్రజల మధ్య విభేదాలు సృష్టించి, అశాంతి రేకెత్తించే కుట్రలకు దిగుతున్నారన్నారు.

ప్రజలంతా..  అప్రమత్తంగా ఉంటూ.. ఇలాంటి నయా నరకాసురులకు, సరైన విధంగా గుణపాఠం చెప్పాలని, ఆడపడుచులు సత్యభామ స్ఫూర్తిని అందిపుచ్చుకోవాలన్నారు. 

ఈ వేడుకల్లో టపాసులు కాల్చేటప్పుడు  జాగ్రత్తలు పాటించాలన్నారు. దీపావళిని పర్యావరణహితంగా చేసుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు చెబుతూ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ట్విట్ చేశారు.

 

Trending News