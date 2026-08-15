Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /Pawan Kalyan: వ్యవస్థను ప్రశ్నించే హక్కు యువతకు ఉంది.!. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ పవన్ కళ్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Pawan Kalyan: వ్యవస్థను ప్రశ్నించే హక్కు యువతకు ఉంది.!. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ పవన్ కళ్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Pawan Kalyan speech in kakinada: మనందరికీ మన అభిప్రాయాలను వ్యక్త పరిచే స్వేచ్ఛ ఉంది కానీ ఆ స్వేచ్ఛను ఇతరులను దూషించడానికి వాడకూడదని పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో కాకినాడలో పోలీస్ పరేడ్ మైదానంలో డిప్యూటీ సీఎం జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 15, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:53 PM IST
Pawan Kalyan: వ్యవస్థను ప్రశ్నించే హక్కు యువతకు ఉంది.!. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ పవన్ కళ్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: pawankalyaninkakinada

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Pawan Kalyan: వ్యవస్థను ప్రశ్నించే హక్కు యువతకు ఉంది.!. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ పవన్ కళ్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
2
3
4
5