/Pawan Kalyan: వ్యవస్థను ప్రశ్నించే హక్కు యువతకు ఉంది.!. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ పవన్ కళ్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Deputy cm Pawan kalyan speech in Kakinada: దేశ వ్యాప్తంగా 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ సంబరాలు ఘనంగా జరిగాయి. అన్ని ప్రభుత్వ ఆఫీసులు, పార్టీ కార్యాలయాలు, గల్లీల్లో పలు చోట్ల జాతీయ జెండాలను ఆవిష్కరించారు. దేశం పట్ల తమకున్న అభిమానంను చాటు కుంటున్నారు. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కాకినాడలోని పోలీసు పరేడ్ గ్రౌండ్ లో ఇండిపెండెన్స్ డే వేడుకల్లో ముఖ్య అతిథిగా హజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం పవన్ కల్యాణ్ మాట్లాడుతూ.. ఒక తరం స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడితే, మరో తరం దానిని కాపాడిందని గుర్తుచేశారు.
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— OduriKishore (@odurikishore) August 15, 2026
అంతే కాకుండా ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో వికసిత్ భారత్ సంకల్పంతో దేశం ముందుకు వెళ్తుందన్నారు. ఏపీలో డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారుతో అన్ని రంగాల్లో రాష్ట్రం అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు వెళ్తుందని పవన్ కళ్యాన్ పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పోలీసుల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ఉన్నతాధికారులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, నగర ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
ముఖ్యంగా పౌరులు వ్యవస్థను ప్రశ్నించే హక్కును చాలా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకొవాలన్నారు. మనందరికీ మన అభిప్రాయాలను వ్యక్త పరిచే స్వేచ్ఛ ఉందని, కానీ ఆ స్వేచ్ఛను ఇతరులను దూషించడానికి వాడకూడదన్నారు. వ్యవస్థను ప్రశ్నించే హక్కు యువతకు ఉంది కానీ మీ కోపాన్ని విధ్వంసంగా మార్చవద్దని పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు. తాను కూడా ఎన్నో ప్రజా ఉద్యమాలు చేశానని కానీ ఎన్నడూ హింసకు దారి తీయలేదన్నారు. అదే విధంగా.. మీ భవిష్యత్తు, దేశ భవిష్యత్తు యువత చేతుల్లోనే ఉందన్నారు.
భగత్ సింగ్ , నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ వంటి వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొవాలన్నారు. ప్రభుత్వంను ప్రశ్నించండి, విధానాల్ని విమర్శించాలన్నారు.. నిరసనలు, పోరాటాలు చేయాలని కానీ అవి నిర్మాణాత్మకంగా ఉండాలన్నారు.
వ్యవస్థలో లోపాలుంటే బాగు చేయడానికి ప్రశ్నించాలని, ప్రజల ఆస్తుల్ని ధ్వంసం చేయోద్దన్నారు. ఆలోచనలు స్వేచ్చగా ఉండాలని, వాటిని ఎవరు ఏ దిశలో తీసుకుని వెళ్తున్నారో మాత్రం ఆలోచించాలన్నారు. హింసకు, దారితీయడం, సమాజంను విభజించడం సరైన విధానం కాదని ఇండిపెండెన్స్ డే వేళ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ యువతకు కీలక మార్గనిర్దేషనం చేశారు.
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