Deputy cm pawan kalyan suffering with viral fever: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ నాలుగైదు రోజులుగా జ్వరంతో బాధపడుతున్నారు. ఓజీ ఈవెంట్ కు ఆయన వర్షంలోనే హజరయ్యారు. అప్పటి నుంచి విపరీమైన జలుబు, జ్వరంతో పాటు దగ్గుతో సతమతం అవుతున్నారు. అయితే జ్వరంతో బాధపడుతున్నప్పటికీ సోమవారం పవన్ కళ్యాణ్ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరయ్యారు.
ఈ క్రమంలో ఫీవర్ మరింతగా పెరిగింది. ఈ క్రమంలో వైద్యులు పవన్ కు రెస్ట్ అవసరం అని సూచనలు చేశారు. వైద్యులు నిరంతరం పవన్ ను అబ్వర్వ్ చేస్తున్న కూడా ఫీవర్ మాత్రం తగ్గలేదు.
దీంతో పవన్ కు మెరుగైన వైద్యం కోసం డాక్టర్ల సూచనల మేరకు హైదరాబాద్ కు వెళ్లనున్నారు. మరోవైపు పవన్ కళ్యాణ్, మెగా అభిమానులు ప్రస్తుతం తమ అభిమాన హీరోకు ఏమైందో అంటూ టెన్షన్ పడిపోతున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ తొందరగా కొలుకొవాలని ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు.
ఇక పవన్ కళ్యాన్ ఓజీ సినిమాకు బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ అంటూ అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా పవన్ మూవీ హిట్ కావడంతో అభిమానుల ఆనందానికి హద్దులు లేకుండా పోయాయని చెప్పుకొవచ్చు.
