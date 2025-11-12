English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ గొప్ప మనసు.. చిత్తూరు పర్యటనలో గాయపడ్డ బాధితురాలికి ఊహించని సర్ ప్రైజ్..

Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ గొప్ప మనసు.. చిత్తూరు పర్యటనలో గాయపడ్డ బాధితురాలికి ఊహించని సర్ ప్రైజ్..

Pawan kalyan surprise gift to woman: పలమేనేరులో ఇటీవల తోపులాటకు గురై హేమవతి అనే మహిళ తీవ్రంగా గాయపడిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యాన్ ఆమెకు ఊహించని సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 12, 2025, 02:17 PM IST
  • చిత్తూరు బాధితురాలికి అండగా పవన్ కల్యాణ్..
  • వైసీపీ ఫెక్ ప్రచారంచేసిందంటూ ఆరోపణలు..

Trending Photos

Gold Rate Today In India: మళ్లీ తగ్గిన బంగారం ధర.. ఈ రోజు గోల్డ్ రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే..!
5
Gold Price Today
Gold Rate Today In India: మళ్లీ తగ్గిన బంగారం ధర.. ఈ రోజు గోల్డ్ రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే..!
Pension Rules: ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఫ్యామిలీ పెన్షన్ రూల్స్ మార్చిన కేంద్రం.. ఆ పనిచేస్తేనే పెన్షన్..!!
6
Pension Rules
Pension Rules: ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఫ్యామిలీ పెన్షన్ రూల్స్ మార్చిన కేంద్రం.. ఆ పనిచేస్తేనే పెన్షన్..!!
Tulasi: తులసి మొక్కకు చిన్న పువ్వులు పూశాయా? మీరు ధనవంతులవ్వడం ఖాయం..
5
Tulasi plant benefits
Tulasi: తులసి మొక్కకు చిన్న పువ్వులు పూశాయా? మీరు ధనవంతులవ్వడం ఖాయం..
 Top 10 Best Stocks To Buy These Week : ఈ వారం కొనాల్సిన టాప్ 10 స్టాక్స్ ఇవే.. ఈ స్టాక్స్ మీ పోర్ట్ పోలియోకు గోల్డెన్ ఛాన్స్..!!
11
Stock market
 Top 10 Best Stocks To Buy These Week : ఈ వారం కొనాల్సిన టాప్ 10 స్టాక్స్ ఇవే.. ఈ స్టాక్స్ మీ పోర్ట్ పోలియోకు గోల్డెన్ ఛాన్స్..!!
Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ గొప్ప మనసు.. చిత్తూరు పర్యటనలో గాయపడ్డ బాధితురాలికి ఊహించని సర్ ప్రైజ్..

Pawan kalyan surprise gift for woman who injured during Chittoor visit: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ ఇటీవల తిరుపతిలోని శేషచలం అడవుల్లో పర్యటించారు. ఆ తర్వాత మాముండూరు అటవీ ప్రాంతంలో వెళ్లి అక్కడ ఎర్రచందనం గురించి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అంతే కాకుండా స్మగ్లర్లకు వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత..  చిత్తూరులోని పలమనేరు ఏనుగులు ట్రైనింగ్ కేంద్రంను పరిశీలించారు. అధికారులు ప్రత్యేకంగాకుంకీ గజరాజులు పరేడ్ ను నిర్వహించారు. ఏనుగుల గౌరవవందనంను పవన్ స్వీకరించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో పలమేనేరులో పవన్ ను చూసేందుకు అక్కడి వారు భారీగా తరలివచ్చారు. దీనిలో హేమవతి అనే మహిళ కింద పడిపోయి తీవ్రంగా  గాయపడింది. వెంటనే ఆమెకు సపర్యలు చేసి ఆస్పత్రికి తరలించారు. పవన్ కళ్యాణ్ కు స్థానిక నేతలు ఈ విషయాన్నితెలిపారు. దీంతో పవన్ కళ్యాన్ దీనిపై బాధితురాలి ఆరోగ్యం పరిస్థితులపై ఆరాతీశారు. మెరుగైన వైద్యం అందించాలని వైద్యుల్ని సూచించారు.

 ఆ మహిళ కోసం మంగళగిరి నుంచి ప్రత్యేకంగా కొండపల్లి బొమ్మలను బహుమతిగా పంపారు. ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఒక లేఖను కూడా జతచేశారు. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ కానుకను.. జనసేన చిత్తూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు పసుపులేటి హరిప్రసాద్.. హేమావతికి అందజేశారు.

పవన్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన హేమావతి

పవన్ కల్యాణ్ తనను గుర్తుపెట్టుకుని కానుక పంపడంపై హేమావతి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. పవన్ కల్యాణ్ సర్‌కు నమస్కారం. తోపులాటలో అయిన చిన్న గాయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని పరామర్శించినందుకు ధన్యవాదాలని చెప్పింది. తనకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. సొంత ఇల్లు, ఫించన్ లేవు. దయచేసి ఈ సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతున్నట్లు  విజ్ఞప్తి చేశారు.

Read more: Tirumala Video: తిరుమల కపిలతీర్థం వద్ద హైటెన్షన్... నిరసనలకు దిగిన అయ్యప్పస్వాములు.. వీడియో.. 

మరోవైపు ఈ ఘటనను వైసీపీ పెద్ద ప్రమాదంగా చిత్రీకరించి రాజకీయం చేయడంతో దీనిపై జనసేన కూడా కౌంటర్ లు ఇచ్చింది.
 బాధితురాలికి జనసేన పార్టీ తరఫున రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయంతో పాటు, నెలకు సరిపడా నిత్యావసర సరుకులు అందిస్తామని స్థానిక నేతలు ఇప్పటికే ప్రకటించారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

pawan kalyanDeputy CM Pawan KalyanAp politicschittoorpawan kalyan Chittoor visits

Trending News