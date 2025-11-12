Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ గొప్ప మనసు.. చిత్తూరు పర్యటనలో గాయపడ్డ బాధితురాలికి ఊహించని సర్ ప్రైజ్..

Pawan kalyan surprise gift for woman who injured during Chittoor visit: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ ఇటీవల తిరుపతిలోని శేషచలం అడవుల్లో పర్యటించారు. ఆ తర్వాత మాముండూరు అటవీ ప్రాంతంలో వెళ్లి అక్కడ ఎర్రచందనం గురించి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అంతే కాకుండా స్మగ్లర్లకు వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత.. చిత్తూరులోని పలమనేరు ఏనుగులు ట్రైనింగ్ కేంద్రంను పరిశీలించారు. అధికారులు ప్రత్యేకంగాకుంకీ గజరాజులు పరేడ్ ను నిర్వహించారు. ఏనుగుల గౌరవవందనంను పవన్ స్వీకరించారు.
ఈ క్రమంలో పలమేనేరులో పవన్ ను చూసేందుకు అక్కడి వారు భారీగా తరలివచ్చారు. దీనిలో హేమవతి అనే మహిళ కింద పడిపోయి తీవ్రంగా గాయపడింది. వెంటనే ఆమెకు సపర్యలు చేసి ఆస్పత్రికి తరలించారు. పవన్ కళ్యాణ్ కు స్థానిక నేతలు ఈ విషయాన్నితెలిపారు. దీంతో పవన్ కళ్యాన్ దీనిపై బాధితురాలి ఆరోగ్యం పరిస్థితులపై ఆరాతీశారు. మెరుగైన వైద్యం అందించాలని వైద్యుల్ని సూచించారు.
ఆ మహిళ కోసం మంగళగిరి నుంచి ప్రత్యేకంగా కొండపల్లి బొమ్మలను బహుమతిగా పంపారు. ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఒక లేఖను కూడా జతచేశారు. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ కానుకను.. జనసేన చిత్తూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు పసుపులేటి హరిప్రసాద్.. హేమావతికి అందజేశారు.
పవన్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన హేమావతి
పవన్ కల్యాణ్ తనను గుర్తుపెట్టుకుని కానుక పంపడంపై హేమావతి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. పవన్ కల్యాణ్ సర్కు నమస్కారం. తోపులాటలో అయిన చిన్న గాయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని పరామర్శించినందుకు ధన్యవాదాలని చెప్పింది. తనకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. సొంత ఇల్లు, ఫించన్ లేవు. దయచేసి ఈ సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతున్నట్లు విజ్ఞప్తి చేశారు.
Read more: Tirumala Video: తిరుమల కపిలతీర్థం వద్ద హైటెన్షన్... నిరసనలకు దిగిన అయ్యప్పస్వాములు.. వీడియో..
మరోవైపు ఈ ఘటనను వైసీపీ పెద్ద ప్రమాదంగా చిత్రీకరించి రాజకీయం చేయడంతో దీనిపై జనసేన కూడా కౌంటర్ లు ఇచ్చింది.
బాధితురాలికి జనసేన పార్టీ తరఫున రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయంతో పాటు, నెలకు సరిపడా నిత్యావసర సరుకులు అందిస్తామని స్థానిక నేతలు ఇప్పటికే ప్రకటించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి