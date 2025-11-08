English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Pawan Kalyan: ఆపరేషన్ మొదలెడితే ఆగదు.!. ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లకు పవన్ కళ్యాన్ మాస్ వార్నింగ్.. ఏమన్నారంటే..?

Pawan Kalyan: ఆపరేషన్ మొదలెడితే ఆగదు.!. ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లకు పవన్ కళ్యాన్ మాస్ వార్నింగ్.. ఏమన్నారంటే..?

Pawan kalyan warning to red sandalwood smugglers: ఎర్రచందనం సాక్షాత్తు వేంకటేశ్వరస్వామి గాయం నుంచి పుట్టిందని పురాణాలు చెబుతున్నాయన్నారు. అలాంటి పవిత్రమైన సంపదను కొందరు అక్రమంగా తరలించే వారిపై  ఆపరేషన్ చేపట్టైన కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని పవన్ కళ్యాన్ మాస్ ధమ్కీ ఇచ్చారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 8, 2025, 07:27 PM IST
  • ఎర్రచందం స్మగ్లర్లకు పవన్ ధమ్కీ..
  • కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని వార్నింగ్..

Pawan Kalyan: ఆపరేషన్ మొదలెడితే ఆగదు.!. ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లకు పవన్ కళ్యాన్ మాస్ వార్నింగ్.. ఏమన్నారంటే..?

Pawan Kalyan mass warning to red sandalwood smugglers:  డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని మామండూరు అటవీ ప్రాంతాన్ని అధికారులతొ కలసి సందర్శించారు.ఈ క్రమంలో రెండు కిలోమీటర్ల వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్లి అక్కడి చెట్లను, వన సంపద గురించి పలు విషయాల్ని అధికారుల్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు. మరోవైపు ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లపై కూడా ఉక్కుపాదం మోపుతామన్నారు. దీని కోసం కర్ణాటకతో కలిసి పనిచేస్తామన్నారు. ఇప్పటికే అక్రమస్మగ్లింగ్ లకు పాల్పడుతున్న.. నలుగురు కింగ్‌పిన్‌లను గుర్తించామని అటవీశాఖ మంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. తిరుపతి కలెక్టరేట్‌లో అటవీ శాఖ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించి మీడియాతో మాట్లాడారు.

ఈ క్రమంలో.. పవన్ కల్యాణ్ మాట్లాడుతూ.. ఎర్రచందనం చెట్టుకు గొప్ప ఆధ్యాత్మిక చరిత్ర ఉందన్నారు. ఇది సాక్షాత్తు వేంకటేశ్వరస్వామి గాయం నుంచి పుట్టిందని పురాణాలు చెబుతున్నాయన్నారు. శేషాచలం అడవుల్లో స్మగ్లర్లు దాదాపు 2 లక్షల చెట్లను నరికి ఉంటారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారన్నారు. ముఖ్యంగా.. స్మగ్లింగ్‌ను అరికట్టేందుకు ఇప్పటికే ప్రత్యేక టాస్క్‌ఫోర్స్‌ను ఏర్పాటు చేశామని, జిల్లాల ఎస్పీలతో సమీక్ష నిర్వహించామని వెల్లడించారు.

ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాను పూర్తిగా కట్టడి చేసేందుకు అన్నిరకాలుగా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ఇప్పటికే దీనిపై  సీఎం సిద్దరామయ్యనుకూడా సమయం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరినట్లు పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు.  దేశంలో నక్సలైట్లను ఏరీవేసేందుకు ఆపరేషన్ కగార్ చేపట్టామని, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో.. ఎర్రచందనం అక్రమరవాణా అరికట్టేందుకు మరో ఆపరేషన్ ప్రారంభించడం పెద్ద సమస్య కాదన్నారు. 

ఒకసారి ఆపరేషన్ మొదలుపెడితే వెనుదిరిగే ప్రసక్తే లేదని గంధపు చక్కల స్మగ్లర్లకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్  కళ్యాణ్ మాస్ ధమ్కీ ఇచ్కారు. స్మగ్లర్లు స్వచ్ఛందంగా ఈ అక్రమ కార్యకలాపాలను ఆపకపోతే అటవీ చట్టం ప్రకారం వారి ఆస్తులను ప్రభుత్వం జప్తు  చేసుకుంటుందని పవన్ కల్యాణ్ హెచ్చరించారు. పర్యావరణాన్ని ధ్వంసం చేస్తే ఇక మీదట సహించబోమన్నారు.

Read more: Pawan Kalyan in Tirupati: కాలినడకన తిరుపతి మామండూరు అడవుల్లో పవన్ కళ్యాణ్.. ఫోటోలు వైరల్..

ఈ అక్రమ నరికివేతలో స్థానిక ప్రజలు, తమిళనాడు కూలీలు భాగస్వాములు కావొద్దని కోరారు. ఎర్రచందనాన్ని కాపాడే బాధ్యత వేంకటేశ్వరస్వామి భక్తులపై కూడా ఉందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ ప్రజలకు గుర్తుచేశారు. మొత్తంగా పవన్ కళ్యాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లకు కంటి మీదకు కునుకులేకుండా చేశాయని చెప్పుకొవచ్చు.

 

