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Pawan Kalyan Wife: పిఠాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా కొణిదెలా.. పలు ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు..!

Anna konidela visits pithapuram: పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా కొణిదెలా పిఠాపురంలోని పలు ఆలయాల్లో పూజలు చేశారు. అధికారులు , ఆలయాల సిబ్బంది ప్రత్యేంగా ఆలయాల్లోకి స్వాగతం పలికి స్పెషల్ దర్శనం కల్పిచారు. ఆతర్వాత పండితులు వేదాశీర్వాచనం అందించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 14, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:59 PM IST
Pawan Kalyan Wife: పిఠాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా కొణిదెలా.. పలు ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు..!
Image Credit: pawankalyanwifeinpithapuram

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pawan Kalyan Wife: పిఠాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి.. పలు ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజల చేసిన అన్నా కొణిదెలా..
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