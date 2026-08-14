/Pawan Kalyan Wife: పిఠాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా కొణిదెలా.. పలు ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు..!

Pawan Kalyan wife Anna Konidela visits pithapuram: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కు ఇటీవల ముంబైలోని కోకిలాబెన్ ఆస్పత్రిలో భుజాలకు సంబంధించిన శస్త్ర చికిత్స విజయవంతమైన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన సతీమని అన్నా కోణిదెలా పవన్ కళ్యాణ్ హెల్త్ గురించి చాలా టెన్షన్ పడుతూ వరుసగా అనేక ఆలయాల చుట్టు తిరుగుతు మొక్కులు తీర్చుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే తిరుమలకు కాలినడకన అన్నా కొణిదెలా వెళ్లి ప్రత్యేంగా స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. శ్రావణ మాసం తొలి శుక్రవారం నేపథ్యంలో పవన్ సతీమణి అన్నా కొణిదెలా పవన్ కళ్యాణ్ నియోజక వర్గమైన పిఠాపురం చేరుకున్నారు. అక్కడ అక్కడ పలు ఆలయాల్ని దర్శించుకున్నారు.
పిఠాపురం పాదగయ క్షేత్రంలో @PawanKalyan గారి సతీమణి అన్నా లెజినోవా గారు ప్రత్యేక పూజలు . pic.twitter.com/Tulw98OKAd
— Pawan Kalyan Youth Force (@TeamPKYF) August 14, 2026
పిఠాపురం పాదగయ క్షేత్రంలో శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భంగా పిఠాపురం నియోజకవర్గ కేంద్రంలో పలు ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా కొణిదెల.. కుక్కుటేశ్వరస్వామి ఆలయాల్ని దర్శించుకున్నారు. అదే విధంగా శ్రీపా వల్లభ మహా సంస్థానాన్ని కూడా సందర్శించారు. ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేకంగా అన్నాకొణెదెలాకు స్వాగతం పలికి దర్శనాల కల్పించారు.
అదే విధంగా వేదాశీర్వచంతో పాటు తీర్థప్రసాదాలు అందించారు. ఇక్కడి స్థలపురాణంను ఆలయ అర్చకులు పవన్ సతీమనికి వివరించారు. మొత్తంగా పవన్ కళ్యాణ్ సతీమనితో చూసేందుకు అక్కడి భక్తులు పొటిపడ్డారు. మరోవైపు అన్నా కోణిదెలా మాత్రం సంప్రదాయ బద్దంగా శుక్రవారం రోజు గుడిలోకి రావడంతో పవన్ అభిమానులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
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