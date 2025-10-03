English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Devaragattu: దేవర గట్టు కర్రల సమరంలో విషాదం.. ఇద్దరు మృతి, 100 మందికి పైగా గాయాలు..

Devaragattu Bunny Festival Incident: దేవరగట్టు కర్రల సమరంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ సమరంలో ఇద్దరు మృతి చెందగా వంద మందికి పైగా గాయాల పాలయ్యారు. కర్నూలు హోళగుందా దేవరగట్టులో దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా ప్రతి ఏడాది ఈ కర్రల సమరం జరుగుతుంది. అయితే ఇది హింసాత్మకంగా మారింది. ఉత్సవమూర్తులను దక్కించుకునేందుకు రెండు వర్గాల వారు పరస్పరం కర్రలతో దాడులు చేసుకుంటారు. కాగా ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందగా వందమందికి పైగా గాయాలపై పాలయ్యారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 3, 2025, 07:32 AM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం..గ్రాము బంగారం ధర కేవలం.. 6,350 మాత్రమే.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం..గ్రాము బంగారం ధర కేవలం.. 6,350 మాత్రమే.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
6
retirement benefits
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
5
Happy Dussehra 2025
Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Vijayadashami
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
Devaragattu: దేవర గట్టు కర్రల సమరంలో విషాదం.. ఇద్దరు మృతి, 100 మందికి పైగా గాయాలు..

 Devaragattu Bunny Festival Incident: దేవరగట్టు ఉత్సవంలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఉత్సవమూర్తులను దక్కించుకునేందుకు ప్రతి ఏడాది కర్రల సమరం ఈ ప్రాంతంలో జరుగుతుంది. ఈ సమరంలో ఇద్దరు మృతి చెందగా 100 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. మరో 5 మంది పరిస్థితి మరింత విషమంగా ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. వీరిని ఆదోని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. అయితే 800 మంది పోలీసుల బందోబస్తు కూడా ఈ ప్రాంతంలో చేపట్టారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

దసరా ఉత్సవంలో భాగంగా బన్నీ ఉత్సవంలో మాల మల్లేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను ఊరేగిస్తారు. వాటిని దక్కించుకోవడానికి మూడు గ్రామాల భక్తులు ఒకవైపు.. ఏడు గ్రామాల భక్తులు మరోవైపు కర్రలతో తలపడుతూ ఉంటారు. ఈ సమరాన్ని వీక్షించేందుకు భారీ సంఖ్యలో జనం కూడా తరలివస్తారు. ఈ ఉత్సవంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీ పోలీసు బందోబస్తు కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇలా ప్రతి ఏటా బన్నీ ఉత్సవం దసరా సందర్భంగా నిర్వహిస్తారు. అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు మాల మల్లేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవ మూర్తులు ఊరేగిస్తారు. వాటిని దక్కించుకోవడానికి ఈ గ్రామాల వారు పోటీ పడతారు. అయితే అడుగడుగునా సీసీ కెమెరాలను కూడా ఈసారి అమర్చారు. 50 పడకల తాత్కాలిక వైద్య శిబిరాన్ని కూడా సిద్ధం చేసి, 800 మంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. 

 

 

 ఒకే చోట 2 లక్షల మంది..
 ఈ దేవర గట్టు బన్నీ ఉత్సవంలో భాగంగా ఉత్సవ మూర్తులను దగ్గించుకోవడానికి ఒకే చోట రెండు లక్షల మంది పాల్గొన్నట్లు సమాచారం. అందుకే ఈ కర్రల సమరంలో ఇద్దరు మృతి చెందగా.. వంద మందికి పైగా గాయాల పాయలు అయ్యారు. నిన్న ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ప్రజలు గట్టుపైకి చేరుకున్నారు. అర్ధరాత్రి తర్వాత మాల మల్లేశ్వర స్వామి కళ్యాణం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఉత్సవ మూర్తుల కోసం కర్రల కొట్లాట ప్రారంభమైంది. చాలామందికి తలలు పగిలి తీవ్ర గాయాలకు గురికావడంతో వైద్య శిబిరంలోని చికిత్స అందించారు. పరిస్థితి కొంతమందిని మరింత విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం వారిని దగ్గరలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.

Read more:  'ఐయాం సారీ.. ఐ లవ్‌ యూ సో మచ్‌ నాన్న'.. 17 ఏళ్ల బాలిక దారుణ హత్యలో విస్తుపోయే నిజాలు..

Read more:  దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు.. డిప్యూటీ సీఎం, వైఎస్‌ జగన్‌ ఏమన్నారంటే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

  

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Devaragattu Bunny FestivalDevaragattu 2025 incidentDevaragattu stick fightDasara festival tragedyDevaragattu fight deaths

Trending News