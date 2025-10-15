PM Modi Tour: ఏపీలో అభివృద్ధి జాతర.. రూ.13 వేల కోట్ల పనులకు మోదీ శ్రీకారం

Modi Srisailam Tour: ఆంధ్రప్రదేశ్లో అభివృద్ధి పనుల జాతర జరగనుంది. అధికారంలోకి వచ్చిన ఎన్డీయే ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలు, కార్యక్రమాలు చేపట్టనుంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఏపీ పర్యటనతో భారీ ప్రాజెక్టులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఏపీలో ప్రధాని మోదీ సందర్భంగా అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు. రేపు కర్నూలులో ప్రధాని మోదీ పర్యటనకు భారీ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. మొత్తం రూ.13,430 కోట్ల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పలు అభివృద్ధి కానుకలు అందించనున్నారు. రాయలసీమ ప్రాంతంలో పారిశ్రామిక, రహదారి, రైల్వే రంగాల అభివృద్ధికి ఊతమిచ్చే పలు ప్రాజెక్టులకు ప్రధానమంత్రి రేపు అక్టోబర్ 16న శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు. ఈ మేరకు ప్రధానమంత్రి పర్యటన వివరాలను పీఎంవో అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ప్రాజెక్టుల వివరాలు ఇవే..
కర్నూలు-3 పూలింగ్ స్టేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ - రూ.2,880 కోట్లు
కర్నూలు జిల్లా అభివృద్ధి ప్రణాళికలో భాగంగా రూ.2,880 కోట్ల వ్యయంతో కర్నూలు–3 పూలింగ్ స్టేషన్ అనుసంధాన ట్రాన్స్మిషన్ వ్యవస్థ నిర్మాణానికి ప్రధానమంత్రి మోదీ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు రాయలసీమలో విద్యుత్ సరఫరా సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది.
పారిశ్రామిక కారిడార్లు - రూ.4,920 కోట్లు
ప్రధానమంత్రి మోదీ ఓర్వకల్, కొప్పర్తి పారిశ్రామిక కారిడార్ల అభివృద్ధి పనులకు, పాపాఘ్ని నదిపై వంతెనకు, ఎస్. గుండ్లపల్లి -కనిగిరి బైపాస్ రహదారికి శంకుస్థాపన.
ఈ రెండు కారిడార్లు పూర్తయితే సుమారు రూ.21,000 కోట్ల పెట్టుబడులు ఆకర్షించనున్నాయి. లక్ష మందికి పైగా ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. రాయలసీమ పారిశ్రామిక వృద్ధికి ఇది కీలక దశగా నిలుస్తుంది.
రోడ్ల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు
సబ్బవరం - షీలానగర్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ రహదారి: రూ.960 కోట్ల వ్యయం
పీలేరు - కాలూరు నాలుగు లేన్ల విస్తరణ: రూ.1,140 కోట్ల ప్రాజెక్టు
గుడివాడ - నుజెళ్ల రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం
రైల్వే ప్రాజెక్టులు, రోడ్డు ప్రారంభోత్సవాలు
కొత్తవలస - విజయనగరం నాలుగో లేన్ రహదారి రూ.1,200 కోట్లు) ప్రారంభం
పెందుర్తి - సింహాచలం రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్ ప్రారంభం
కొత్తవలస - బొద్దవార, శిమిలిగుడ–గోరాపూర్ రైల్వే సెక్షన్లు జాతికి అంకితం
గెయిల్ గ్యాస్ పైప్లైన్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవం
శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్ర సందర్శన
పర్యటనలో భాగంగా శ్రీశైలంలో ప్రధానమంత్రి మోదీ మొదటగా శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించనున్నారు. అనంతరం కర్నూలులో జరిగే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
