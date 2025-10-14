English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Srisailam: భక్తులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. మోదీ పర్యటనతో 16వ తేదీన శ్రీశైలం ఆలయానికి రాకపోకలు బంద్

Srisailam: భక్తులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. మోదీ పర్యటనతో 16వ తేదీన శ్రీశైలం ఆలయానికి రాకపోకలు బంద్

Big Alert Devotees And Tourists Break To Visit Srisailam Temple On October 16th For PM Tour: శ్రీశైలం పర్యటనకు వెళ్లే భక్తులందరికీ భారీ విజ్ఞప్తి. ప్రధానమంత్రి పర్యటిస్తున్న నేపథ్యంలో శ్రీశైలం సందర్శనపై ఆంక్షలు విధిస్తున్నారు. భక్తులు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తూ నంద్యాల జిల్లా అధికార యంత్రాంగం కీలక ప్రకటన చేసింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 14, 2025, 11:11 PM IST

PM Srisailam Tour: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక జ్యోతిర్లింగం శ్రీశైలం భ్రమరాంబ మల్లికార్జున క్షేత్రం. కార్తీకమాసం సమీపిస్తుండడంతో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు సందర్శించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఏపీలోని నంద్యాల జిల్లా యంత్రాంగం కీలక ప్రకటన చేసింది. శ్రీశైలం పర్యటనపై ఆంక్షలు విధించింది. ఎందుకంటే ప్రధానమంత్రి పర్యటన ఉండడంతో భక్తుల రాకపోకలు.. అక్కడ ఏర్పాట్లపై ఆంక్షలు విధిస్తూ జిల్లా కలెక్టర్‌తోపాటు ఎస్పీ కీలక ప్రకటన చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రధానమంత్రి పర్యటన సందర్భంగా శ్రీశైలం రహదారి రాకపోకలపై తాత్కాలిక ఆంక్షలు విధిస్తున్నట్లు నంద్యాల జిల్లా కలెక్టర్ జి రాజకుమారి, జిల్లా పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ సునీల్ షెరాన్ తెలిపారు. ఈ నెల 16వ తేదీన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శ్రీశైలం పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో శ్రీశైలం క్షేత్రంలో భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. దీంతోపాటు కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటుచేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా శ్రీశైలం వైపు వెళ్లే రహదారులపై తాత్కాలిక ట్రాఫిక్ నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టినట్లు నంద్యాల జిల్లా కలెక్టర్ జి రాజకుమారి, జిల్లా పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ సునీల్ షెరాన్ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

భద్రతా ఏర్పాట్లలో భాగంగా అక్టోబర్ 16వ తేదీన ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు శ్రీశైలం వైపు వాహన రాకపోకలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు నంద్యాల కలెక్టర్‌, ఎస్పీ ప్రకటించారు. ఈ సమయంలో హైదరాబాద్‌ నుంచి శ్రీశైలం వైపు ప్రయాణించే భక్తులు, ఏపీలోని దోర్నాల మార్గం ద్వారా శ్రీశైలం చేరుకునే యాత్రికులు తమ పర్యటనను విరమించుకోవాలని సూచించారు. లేదంటే తదనుగుణంగా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని కలెక్టర్‌, ఎస్పీ తెలిపారు. భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఇచ్చే సూచనలు, మార్గదర్శకాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రధానమంత్రి పర్యటన అనంతరం సాధారణ వాహన రాకపోకలు పునరుద్ధరిస్తామని తెలిపారు. భక్తులందరూ తమకు సహకారం అందించాలని జిల్లా కలెక్టర్, జిల్లా ఎస్పీ కోరారు.

