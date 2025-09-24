English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: విజయవాడ దుర్గమ్మ సన్నిధిలో మహా అపచారం.. మండి పడుతున్న భక్తులు.. ఏంజరిగిందంటే..?.. వీడియో వైరల్..

Vijawada kanaka durga temple: విజయవాడలో దుర్గమ్మ సన్నిధి పరిసర ప్రాంతంలో కొంత మంది భక్తులు ప్రవర్తించిన తీరు కాంట్రవర్సీగా మారింది. దీనిపై కలెక్టర్,పోలీసు ఉన్నతాధికారులు సైతం విచారణకు ఆదేశించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 24, 2025, 08:25 AM IST
  • దుర్గమ్మ సన్నిధిలో చెప్పులతో హల్ చల్..
  • మండిపడుతున్న భక్తులు..

Video Viral: విజయవాడ దుర్గమ్మ సన్నిధిలో మహా అపచారం.. మండి పడుతున్న భక్తులు.. ఏంజరిగిందంటే..?.. వీడియో వైరల్..

Men wearing slippers near  kanaka durga in vijayawada temple video: దేశ వ్యాప్తంగా దుర్గశరన్నావరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో దుర్గమ్మవారు వివిధ రూపాల్లో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఏపీలోని విజయవాడ కనక దుర్గమ్మ ఆలయంలో శరన్నావరాత్రి ఉత్సవాల్ని ఎంతో వేడుకగా నిర్వహిస్తున్నారు. అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భారీగా భక్తులు తరలి వస్తున్నారు.   అంతే కాకుండా అమ్మవారి దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు కల్గకుండా  ఆలయ అధికారులు , ఏపీ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

ఎక్కడకూడా తోపులాటలు, అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా అధికారులు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టారు. ఈ వేలాదిగా భక్తులు దుర్గమ్మవారి దర్శనం కోసం బారులు తీరుతున్నారు. కొంత మంది దుర్గమ్మ సన్నిధి పరిసర ప్రాంతంలో ప్రవర్తించిన తీరు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై విజయవాడ కలెక్టర్, పోలీసులు విచారణకు ఆదేశించారు.

 విజయవాడ కనక దుర్గమ్మ సన్నిధిలో కొంత మంది భక్తులు చెప్పులు వేసుకుని సంచరించిన ఘటన పెద్ద దుమారంగా మారింది. ముఖ్యంగా నవరాత్రులు, అమ్మవారు కొలువైన ఇంద్రకీలాద్రిపై ఇలాంటి ఘటనపై భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నలుగురు వ్యక్తులు చెప్పులు ధరించి ఆలయం పరిసర ప్రాంతాల్లో తిరుగుతుండగా కొంత మంది వీడియోలు తీసుకున్నారు.

ఆ తర్వాత వారిని నిలదీయగా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.  ఈ వీడియోలుప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. దీనిపై అమ్మవారి భక్తులు సీరియస్ అయ్యారు. పోలీసులు, ఆలయ సిబ్బంది ఏంచేస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు. ఈ రచ్చపై విజయవాడ కలెక్టర్, ఉన్నతాధికారులు విచారణకు ఆదేశించారు. అక్కడి సీసీఫుటేజీలను జల్లెడ పడుతున్నారు.

Read more: Moola Nakshatra in Navratri 2025: దేవీ నవరాత్రుల్లో మూల నక్షత్రం ఎప్పుడు..?.. ఈ ఒక్కటి చేస్తే చదువు, ఉద్యోగ రంగంలో గొప్పశుభయోగాలు..

ఆలయంకు వచ్చిన భక్తులు ఇలా చేశారా..?.. లేదా ఇతరులు ఎవరైన కావాలని వచ్చి కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ చేసేందుకు వచ్చారా..?.. అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గామారింది. దీనిపై వైసీపీ..  కూటమి ప్రభుత్వంపై మండిపడుతుంది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

