Video Viral: విజయవాడ దుర్గమ్మ సన్నిధిలో మహా అపచారం.. మండి పడుతున్న భక్తులు.. ఏంజరిగిందంటే..?.. వీడియో వైరల్..

Men wearing slippers near kanaka durga in vijayawada temple video: దేశ వ్యాప్తంగా దుర్గశరన్నావరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో దుర్గమ్మవారు వివిధ రూపాల్లో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఏపీలోని విజయవాడ కనక దుర్గమ్మ ఆలయంలో శరన్నావరాత్రి ఉత్సవాల్ని ఎంతో వేడుకగా నిర్వహిస్తున్నారు. అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భారీగా భక్తులు తరలి వస్తున్నారు. అంతే కాకుండా అమ్మవారి దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు కల్గకుండా ఆలయ అధికారులు , ఏపీ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
బెజవాడ దుర్గమ్మ ఆలయంలో అపచారం
దసరా ఉత్సవాల వేళ పాదరక్షలతో అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్లిన ముగ్గురు యువకులు
కనీసం పట్టించుకోని సెక్యూరిటీ, ఆలయ సిబ్బంది
ఇంత నిర్లక్ష్యమా @ncbn, హోం మంత్రి @Anitha_TDP, @PawanKalyan ?#Vijayadashami#Vijayawada#CBNFailedCM… pic.twitter.com/lglHZITRlA
— YSR Congress Party (@YSRCParty) September 23, 2025
ఎక్కడకూడా తోపులాటలు, అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా అధికారులు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టారు. ఈ వేలాదిగా భక్తులు దుర్గమ్మవారి దర్శనం కోసం బారులు తీరుతున్నారు. కొంత మంది దుర్గమ్మ సన్నిధి పరిసర ప్రాంతంలో ప్రవర్తించిన తీరు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై విజయవాడ కలెక్టర్, పోలీసులు విచారణకు ఆదేశించారు.
విజయవాడ కనక దుర్గమ్మ సన్నిధిలో కొంత మంది భక్తులు చెప్పులు వేసుకుని సంచరించిన ఘటన పెద్ద దుమారంగా మారింది. ముఖ్యంగా నవరాత్రులు, అమ్మవారు కొలువైన ఇంద్రకీలాద్రిపై ఇలాంటి ఘటనపై భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నలుగురు వ్యక్తులు చెప్పులు ధరించి ఆలయం పరిసర ప్రాంతాల్లో తిరుగుతుండగా కొంత మంది వీడియోలు తీసుకున్నారు.
ఆ తర్వాత వారిని నిలదీయగా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఈ వీడియోలుప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. దీనిపై అమ్మవారి భక్తులు సీరియస్ అయ్యారు. పోలీసులు, ఆలయ సిబ్బంది ఏంచేస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు. ఈ రచ్చపై విజయవాడ కలెక్టర్, ఉన్నతాధికారులు విచారణకు ఆదేశించారు. అక్కడి సీసీఫుటేజీలను జల్లెడ పడుతున్నారు.
Read more: Moola Nakshatra in Navratri 2025: దేవీ నవరాత్రుల్లో మూల నక్షత్రం ఎప్పుడు..?.. ఈ ఒక్కటి చేస్తే చదువు, ఉద్యోగ రంగంలో గొప్పశుభయోగాలు..
ఆలయంకు వచ్చిన భక్తులు ఇలా చేశారా..?.. లేదా ఇతరులు ఎవరైన కావాలని వచ్చి కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ చేసేందుకు వచ్చారా..?.. అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గామారింది. దీనిపై వైసీపీ.. కూటమి ప్రభుత్వంపై మండిపడుతుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.