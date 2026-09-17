Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /AP Road Accidents: రక్తమోడిన ఏపీ రోడ్లు.. విషాదంగా మారిన తిరుమల యాత్ర, గణేశ్ నిమజ్జనం

AP Road Accidents: రక్తమోడిన ఏపీ రోడ్లు.. విషాదంగా మారిన తిరుమల యాత్ర, గణేశ్ నిమజ్జనం

Devotional Tour Turn To Tragedy Four Lifes End In Andhra Pradesh: ఆధ్యాత్మిక భావనలో మునిగిన భక్తులను రోడ్డు ప్రమాదాలు చిదిమేశాయి. తిరుమల యాత్ర, గణేశ్‌ నిమజ్జనంలో పాల్గొన్న భక్తులు రోడ్డు ప్రమాదాల రూపంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఏపీలో ఘోర ప్రమాదాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 17, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:17 PM IST
AP Road Accidents: రక్తమోడిన ఏపీ రోడ్లు.. విషాదంగా మారిన తిరుమల యాత్ర, గణేశ్ నిమజ్జనం
Image Credit: Ganesh Immersion Deaths

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
AP Road Accidents: రక్తమోడిన ఏపీ రోడ్లు.. విషాదంగా మారిన తిరుమల యాత్ర, గణేశ్ నిమజ్జనం
2
3
4
5