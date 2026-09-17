/AP Road Accidents: రక్తమోడిన ఏపీ రోడ్లు.. విషాదంగా మారిన తిరుమల యాత్ర, గణేశ్ నిమజ్జనం

Massive Road Accidents In AP: ఆంధ్రప్రదేశ్లో రోడ్లు రక్తమోడాయి. ఘోర రోడ్డు ప్రమాదాలు సంభవించి నలుగురు మృతి చెందారు. ఆనందం.. ఆధ్యాత్మిక భావనలో సాగుతున్న తీర్థ యాత్ర, వినాయక నిమజ్జనంలో తీవ్ర విషాదం నింపింది. ఇద్దరు తిరుమల యాత్రకు వెళ్లి తిరుగు ప్రయాణం చేస్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం జరగ్గా.. మరో ఘటనలో వినాయక నిమజ్జనం ఊరేగింపుపై అదుపు తప్పిన కారు అత్యంగ వేగంగా భక్తులపై దూసుకెళ్లింది. ఈ రెండు ప్రమాదాల్లో నలుగురు మృతి చెందగా.. మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు పరిధిలోని బంగారుపాలెం మండలం మొగిలి ఘాట్ రోడ్డు వద్ద ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం చేసుకుని తిరుగు ప్రయాణమైన ఓ కుటుంబాన్ని రోడ్డు ప్రమాదం విషాదంలోకి నెట్టింది. ఆగి ఉన్న లారీని వెనుక నుంచి బొలెరో వాహనం ఢీకొట్టడగా ప్రమాదంలో ఓ మహిళ అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా.. మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాద సమయంలో బొలెరో వాహనంలో ఆరుగురు ప్రయాణిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం ముగించుకుని తిరిగి స్వస్థలానికి వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగినట్లు సమాచారం. మృతులు, క్షతగాత్రులను తమిళనాడు రాష్ట్రం కుప్పచ్చిపారై ప్రాంతానికి చెందినవారిగా పోలీసులు గుర్తించారు. డ్రైవర్ నిద్రమత్తులోకి జారుకోవడంతోనే వాహనం అదుపుతప్పి ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొన్నట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. ప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ ఘటనతో మొగిలి ఘాట్ రహదారిపై కొద్దిసేపు ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది.
వినాయక నిమజ్జనంలో విషాదం
చిత్తూరు జిల్లా వి.కోటలో వినాయక నిమజ్జనంలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. వీ కోట నాయకనేరి టోల్ ప్లాజా పక్కన గంధోడిపాల్యం నుంచి చింతమాకునపల్లికి తీసుకు వెళుతున్న వినాయకుడి ఊరేగింపులో కర్ణాటక రాష్ట్రం హసన్కు వెళ్తున్న ఈచర్ వాహనం దూసుకొచ్చింది. వినాయకుడి ఊరేగింపు వెంట వెళ్తున్న వారిపై వాహనం దూసుకువెళ్లగా పెద్ద ఎత్తున భక్తులు గాయపడ్డారు. సుమారు 20 మందిపై వాహనం దూసుకెళ్లడంతో అక్కడ దారుణ పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో 6 మందికి తీవ్ర గాయాలు కుప్పం పీఏఎస్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసి వి.కోట పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతిచెందిన వారిని వరలక్ష్మి (27), శివ (26)గా పోలీసులు గుర్తించారు. గాయపడిన వారు వెన్నెల (17), దిలీప్ (16), వరలక్ష్మి (35) పోలీసులు వెల్లడించారు. ప్రమాదంతో చింతమాకులపల్లిలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.