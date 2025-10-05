Diamonds: ఆంధ్రాలో వజ్రాల వేట..పొలాల్లో వజ్రాలు దొరుకుతున్నాయి..రూ.కోట్ల ఆదాయం!

Diamonds In Kurnool: భూమిలో తవ్వుతున్నప్పుడు వజ్రాలు దొరికి రాత్రికి రాత్రే ధనవంతులైన వ్యక్తుల కథలను మీరు విని ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనంతపురంలోని వైరక్కరూర్, కర్నూలు గ్రామాల పొలాల్లో కోట్లాది రూపాయల విలువైన వజ్రాలు దొరుకుతున్నాయి. ఆశ్చర్యకరంగా, అవి మార్కెట్లో రూ.50 లక్షల వరకు అమ్ముడవుతున్నాయని చెబుతున్నారు.
వర్షాకాలం ప్రారంభం కాగానే ప్రజలు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వైరక్కూర్, జొన్నగిరి, తుగ్గలి, మడికెర ప్రాంతాలకు తరలివస్తారు. మొదటి వర్షాకాలం వర్షాలు నేల పైభాగాన్ని కొట్టుకుపోతాయి. కొంతమంది రైతుల పొలాల్లో వజ్రాలు బయటపడిన సంఘటనలు ఉన్నాయి. తెలంగాణ, కర్ణాటక నుండి ప్రజలు ఈ జిల్లాలకు వజ్రాల వేట కోసం వస్తున్నారు. కొందరు వివిధ పనిముట్లను మోసుకెళ్తారు. కొందరు బైక్లపై, మరికొందరు రిక్షాల్లో, అందరూ వజ్రాల వేట కోసం తరలివస్తున్నారు.
గత సంవత్సరం రూ.5 కోట్ల విలువైన వజ్రాలు దొరికాయి..!
స్థానికల సమాచారం ప్రకారం.. వర్షాకాలంలో మడికేరా, తుగ్గలిలలో రూ. 5 కోట్ల విలువైన వజ్రాలు దొరుకుతాయి. ఈ వజ్రాలను ముంబై లేదా సూరత్కు రవాణా చేసి మంచి ధరకు అమ్ముతారు. ఇక్కడి ప్రజలు సీజన్ అంతా తమ కుటుంబాలతో కలిసి వజ్రాల వేటకు వస్తున్నారు.
రాత్రుళ్లు కొందరు దేవాలయాలలో బస చేస్తుండగా.. మరికొందరు చెట్ల కింద గుడారాలు వేసుకుని నిరంతరం వజ్రాల కోసం వెతుకుతున్నారు. కొంతమందికి ఈ ఆవిష్కరణ వారి అదృష్టాన్ని మారుస్తుంది. ఆశ్చర్యకరంగా వజ్రాల కొనుగోలుదారులు కూడా వర్షాకాలం కోసం వేచి ఉంటారు.
వజ్రాల వేటకు సంబంధించిన వార్తలు ఒకటి లేదా రెండుసార్లు కాదు.. చాలాసార్లు వచ్చాయి. గత ఏడాది మే నెలలో మడికేరా, తుగ్గలిలలో రూ. 70 లక్షల విలువైన నాలుగు వజ్రాలు దొరికాయి. ఆ తర్వాత జూన్లో ఒక మహిళ ఒక వజ్రాన్ని కనుగొంది. దానిని ఆమె రూ. 10 లక్షలకు అమ్మేసింది. అదేవిధంగా చాలా మంది ఇక్కడికి వచ్చి వజ్రాలను వెతుకుతున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఈ ప్రాంతాలను అనేక సంస్థలు వజ్రాల నిక్షేపాలుగా ప్రకటించాయి. ఫలితంగా నివాసితులు దీని నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు. వజ్రాలను కనుగొనడానికి వారు ఇక్కడ తవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వర్షాల తర్వాత మొదటి పొర మట్టిని తొలగిపోతుంది. కాబట్టి ప్రజలు నేల కింద చిన్న రాళ్లుగా వజ్రాలను కనుగొంటారు. అందువల్ల, చాలా మంది వజ్రాల కోసం వెతకడానికి పిండి జల్లెడ వంటి వాటిని ఉపయోగించి వజ్రాలను వేటాడుతున్నారు.
అనంతపురంలో 45 కి పైగా కింబర్లైట్ పైపులు (అగ్నిపర్వత కార్యకలాపాల వల్ల భూమి ఉపరితలంలో సహజ లోయలు) ఉన్నాయని పరిశోధనలో వెల్లడైంది. ఈ పైపులు భూగర్భం నుండి ఉపరితలానికి వజ్రాలను తీసుకువస్తాయి. వర్షాల తర్వాత వజ్రాల మొదటి పొరను తొలగించినప్పుడు, ప్రజలు వాటిని వెతకడానికి తరలివస్తారు. వజ్రాల వేట కొన్ని వారాల పాటు మాత్రమే కొనసాగినప్పటికీ.. కొంతమంది ఈ కొన్ని వారాలలో అత్యంత విలువైన వజ్రాలను దానిని గొప్పగా కొట్టే అదృష్టవంతులు.
ముగ్గురికి రూ.2.4 కోట్ల విలువైన వజ్రం
ఇక్కడ వజ్రాల అన్వేషణ సంప్రదాయం కొత్తది కాదు. బ్రిటిష్ కాలం నుండి ఇక్కడ వజ్రాలు దొరికాయి. ప్రతి సంవత్సరం, చాలా మంది వజ్రాల కోసం వెతుకుతూ వస్తారు. కొందరు వాటిని కనుగొంటారు. మే నెలలో, జొన్నగిరికి చెందిన ఓ కార్మికుడు రూ. 1.4 మిలియన్ల విలువైన వజ్రాన్ని కనుగొన్నాడు.
పెర్వాలికి చెందిన ఒక రైతు రూ. 2 లక్షల విలువైన వజ్రాన్ని కనుగొన్నాడు. 2007లో ఇద్దరు రైతులు రూ. 50-70 లక్షల విలువైన వజ్రాలను అమ్మారు. ఒక డ్రైవర్ తన పొలంలో రూ. 1.2 కోట్ల విలువైన వజ్రాన్ని కనుగొన్నాడు. కేవలం 48 గంటల్లోనే రూ. 2.4 కోట్ల విలువైన వజ్రాన్ని కనుగొన్నప్పుడు ముగ్గురు వ్యక్తులు మరింత అదృష్టవంతులుగా మారారు.
