Bribe: ఉద్యోగులు, అధికారులు లంచం అడుగుతున్నారా? ఏ నంబర్లకు ఫోన్‌ చేయాలో తెలుసా?

Govt Officers Corruption: లంచం అనేది ప్రభుత్వ వ్యవస్థలను పట్టి పీడిస్తోన్నది. అవినీతిలో మొదటి భాగం లంచం. లంచం ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అనేది పర్యాయ పదాలుగా మారిపోయాయి. ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో లంచం అనేది వేళ్లూనుకుపోయింది. ప్రభుత్వ పథకాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి పనులు ఇలా ఏదైనా ప్రభుత్వ పనులు జరగాలంటే ఎంతో కొంత ముట్టజెప్పాల్సిన పరిస్థితులు నేడు దేశవ్యాప్తంగా నెలకొంది. అక్కడో ఇక్కడో అవినీతి తక్కువ.. ఎక్కువ ఉండొచ్చు కానీ తప్పక అవినీతి అనేది ఉంటుంది. అయితే అవినీతిని.. లంచం అడిగే వారిని అడ్డుకట్ట వేయాలంటే అది పౌరుల ద్వారానే సాధ్యం.
మిమ్మల్ని ఎవరైనా లంచం అడిగితే.. అవినీతికి పాల్పడితే వెనుకడుగు వేయొద్దు. భయపడొద్దు. మీకు అండగా అవినీతి నిరోధక శాఖ ఉంది. అవినీతి, లంచం అనేది కనిపిస్తే వెంటనే ఏసీబీకి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. నిర్మొహమాటంగా.. భయం లేకుండా అవినీతిని రూపుమాపడంతో ఏసీబీతో సహకరించాలి. బాధ్యతాయుత పౌరులుగా సమాజంలో కలుపు మొక్కగా ఉన్న అవినీతిని పెకిలించాలంటే ప్రజలతోనే సాధ్యం. దానికి కావాల్సిందల్లా ఒక్క ఫోన్ కొడితే చాలు. ఏసీబీ అధికారులు రెక్కలు కట్టుకుని వచ్చి అవినీతి, లంచావతారుల భరతం పడతారు. మరి అవినీతి చేస్తున్నవారిని, లంచం అడిగిన వారిని ఎలా పట్టించాలో తెలుసా?
ఆంధ్రప్రదేశ్లో అవినీతి నిరోధక శాఖ పటిష్టంగా పని చేస్తోంది. అవినీతి, లంచం అడిగి వారిపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అవినీతి నిరోధక బ్యూరో (ఏసీబీ)ని సంప్రదించండి. అవినీతిని అరికట్టేందుకు టోల్ ఫ్రీ నంబర్: 1064 లేదా వాట్సాప్ 8333995858 ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. అలా కాదంటే ఈమెయిల్: dg_acb@ap.gov.in ద్వారా కూడా అవినీతిని ఫిర్యాదు చేసి మెరుగైన సమాజంలో భాగం కావొచ్చు.
ఏపీలో జిల్లాల వారీగా ఏసీబీ నంబర్లు ఇలా ఉన్నాయి.
కర్నూలు: డీఎస్పీ, నర్సింగ్ రావు పేట, ఫోన్ : 08518-273783, సెల్: 9440446178
అనంతపురం: డీఎస్పీ, శ్రీసదన్, సంగమేష్ నగర్, ఫోన్: 08554-274170, సెల్: 9440446181
నెల్లూరు: డీఎస్పీ, కొండ బాలరామ్ రెడ్డి స్ట్రీట్, ఫోన్: 0861-2331833, సెల్: 9440446184
ఒంగోలు: డీఎస్పీ, CRP క్వార్టర్స్, ఫోన్: 08592-232300, సెల్: 9440446189
తిరుపతి: డీఎస్పీ, రాఘవేంద్ర నగర్, ఫోన్: 08772-220252, సెల్: 9440446190
కడప: డీఎస్పీ, మారుతినగర్, ఫోన్: 08562-244637, సెల్: 9440446191
తూర్పు గోదావరి (రాజమండ్రి): డీఎస్పీ, తిలక్ రోడ్, ఫోన్: 0883-2467833, సెల్: 9440446160
కాకినాడ: డీఎస్పీ, నాగమల్లి తోట జంక్షన్, ఫోన్: 0884-2342785, సెల్: 9440446161
ఏలూరు (పశ్చిమ గోదావరి): డీఎస్పీ, సెయింట్ జేవియర్ నగర్, ఫోన్: 0881-2232017, సెల్: 9440446157
కృష్ణా (విజయవాడ): డీఎస్పీ, సిద్ధార్థనగర్, ఫోన్: 0866-2474140, సెల్: 9440446164
గుంటూరు: డీఎస్పీ, చంద్రమౌళి నగర్, ఫోన్: 0863-2225850, సెల్: 9491305638
విశాఖపట్నం: డీఎస్పీ, డాక్టర్స్ కాలనీ, సీతమ్మధార, ఫోన్: 0891-2552894, సెల్: 9440446170
విజయనగరం: డీఎస్పీ, కుసుమ గజపతి నగర్, ఫోన్: 08922-276404, సెల్: 9440446174
శ్రీకాకుళం: డీఎస్పీ, ఆఫీసియల్ కాలనీ, ఫోన్: 08942-222754, సెల్: 9440446124
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న నంబర్లలలో అధికారులు స్థాన చలనం పొంది ఉండవచ్చు.. నంబర్లు మారి ఉండవచ్చు. ఆ నంబర్లు పనిచేయకపోతే టోల్ఫ్రీ నంబర్ను సంప్రదించవచ్చు.
