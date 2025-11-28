English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Bribe: ఉద్యోగులు, అధికారులు లంచం అడుగుతున్నారా? ఏ నంబర్లకు ఫోన్‌ చేయాలో తెలుసా?

Bribe: ఉద్యోగులు, అధికారులు లంచం అడుగుతున్నారా? ఏ నంబర్లకు ఫోన్‌ చేయాలో తెలుసా?

Did Govt Officers Asked For Bribe Call To These Numbers Of ACB: ప్రభుత్వ పని కోసం.. పథకం కోసం అధికారులు, ఉద్యోగులు లంచం అడిగారా? అవినీతికి పాల్పడ్డారా? ఒక్క ఫోన్‌ చేస్తే చాలు లంచావతారుల భరతం పట్టవచ్చు. లంచం అడిగిన వారిని పట్టించేందుకు ఈ నంబర్లు సంప్రదించండి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 28, 2025, 07:11 PM IST

Trending Photos

Andhra King Taluka Review:‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’ ఫస్ట్ రివ్యూ.. రామ్ పోతినేని సాలిడ్ గా కొట్టేలా ఉన్నాడే..
5
Andhra King Taluka Pre Release Business
Andhra King Taluka Review:‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’ ఫస్ట్ రివ్యూ.. రామ్ పోతినేని సాలిడ్ గా కొట్టేలా ఉన్నాడే..
Hyderabad: ప్రపంచంలో టాప్-100 నగరాల్లో మన హైదరాబాద్‌‌కు చోటు.. ఎన్నో స్థానంలో ఉందంటే..?
5
World Best Cities
Hyderabad: ప్రపంచంలో టాప్-100 నగరాల్లో మన హైదరాబాద్‌‌కు చోటు.. ఎన్నో స్థానంలో ఉందంటే..?
Saturn And Mercury Effect: 30 ఏళ్ల తర్వాత శని, బుధుల అద్భుతం.. 3 రాశులవారికి అఖండ ధనయోగం!
6
Saturn And Mercury Effect: 30 ఏళ్ల తర్వాత శని, బుధుల అద్భుతం.. 3 రాశులవారికి అఖండ ధనయోగం!
Belly Fat Loss: రాత్రి పడుకునే ముందు.. ఈ పొడి 1 చెంచా తింటే చాలు.. పొట్ట కొవ్వు సులభంగా తగ్గిపోతుంది..!
6
Belly Fat Loss
Belly Fat Loss: రాత్రి పడుకునే ముందు.. ఈ పొడి 1 చెంచా తింటే చాలు.. పొట్ట కొవ్వు సులభంగా తగ్గిపోతుంది..!
Bribe: ఉద్యోగులు, అధికారులు లంచం అడుగుతున్నారా? ఏ నంబర్లకు ఫోన్‌ చేయాలో తెలుసా?

Govt Officers Corruption: లంచం అనేది ప్రభుత్వ వ్యవస్థలను పట్టి పీడిస్తోన్నది. అవినీతిలో మొదటి భాగం లంచం. లంచం ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అనేది పర్యాయ పదాలుగా మారిపోయాయి. ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో లంచం అనేది వేళ్లూనుకుపోయింది. ప్రభుత్వ పథకాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి పనులు ఇలా ఏదైనా ప్రభుత్వ పనులు జరగాలంటే ఎంతో కొంత ముట్టజెప్పాల్సిన పరిస్థితులు నేడు దేశవ్యాప్తంగా నెలకొంది. అక్కడో ఇక్కడో అవినీతి తక్కువ.. ఎక్కువ ఉండొచ్చు కానీ తప్పక అవినీతి అనేది ఉంటుంది. అయితే అవినీతిని.. లంచం అడిగే వారిని అడ్డుకట్ట వేయాలంటే అది పౌరుల ద్వారానే సాధ్యం.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Schools Holiday: దిత్వా తుఫాన్‌ ప్రభావంతో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు?

మిమ్మల్ని ఎవరైనా లంచం అడిగితే.. అవినీతికి పాల్పడితే వెనుకడుగు వేయొద్దు. భయపడొద్దు. మీకు అండగా అవినీతి నిరోధక శాఖ ఉంది. అవినీతి, లంచం అనేది కనిపిస్తే వెంటనే ఏసీబీకి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. నిర్మొహమాటంగా.. భయం లేకుండా అవినీతిని రూపుమాపడంతో ఏసీబీతో సహకరించాలి. బాధ్యతాయుత పౌరులుగా సమాజంలో కలుపు మొక్కగా ఉన్న అవినీతిని పెకిలించాలంటే ప్రజలతోనే సాధ్యం. దానికి కావాల్సిందల్లా ఒక్క ఫోన్‌ కొడితే చాలు. ఏసీబీ అధికారులు రెక్కలు కట్టుకుని వచ్చి అవినీతి, లంచావతారుల భరతం పడతారు. మరి అవినీతి చేస్తున్నవారిని, లంచం అడిగిన వారిని ఎలా పట్టించాలో తెలుసా?

Also Read: Govt Employees: ప్ర‌భుత్వ ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం శుభవార్త.. 24 లక్షల మందికి లబ్ధి

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అవినీతి నిరోధక శాఖ పటిష్టంగా పని చేస్తోంది. అవినీతి, లంచం అడిగి వారిపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అవినీతి నిరోధక బ్యూరో (ఏసీబీ)ని సంప్రదించండి. అవినీతిని అరికట్టేందుకు టోల్ ఫ్రీ నంబర్: 1064 లేదా వాట్సాప్ 8333995858 ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. అలా కాదంటే ఈమెయిల్: dg_acb@ap.gov.in ద్వారా కూడా అవినీతిని ఫిర్యాదు చేసి మెరుగైన సమాజంలో భాగం కావొచ్చు.

Also Read: Harish Rao: రేవంత్‌ రెడ్డి మరో కుంభకోణాన్ని బట్ట బయలు చేసిన మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు

ఏపీలో జిల్లాల వారీగా ఏసీబీ నంబర్లు ఇలా ఉన్నాయి.

కర్నూలు: డీఎస్పీ, నర్సింగ్ రావు పేట, ఫోన్ : 08518-273783, సెల్: 9440446178
అనంతపురం: డీఎస్పీ, శ్రీసదన్, సంగమేష్ నగర్, ఫోన్: 08554-274170, సెల్: 9440446181
నెల్లూరు: డీఎస్పీ, కొండ బాలరామ్ రెడ్డి స్ట్రీట్, ఫోన్: 0861-2331833, సెల్: 9440446184 
ఒంగోలు: డీఎస్పీ, CRP క్వార్టర్స్, ఫోన్: 08592-232300, సెల్: 9440446189 
తిరుపతి: డీఎస్పీ, రాఘవేంద్ర నగర్, ఫోన్: 08772-220252, సెల్: 9440446190
కడప: డీఎస్పీ, మారుతినగర్, ఫోన్: 08562-244637, సెల్: 9440446191 
తూర్పు గోదావరి (రాజమండ్రి): డీఎస్పీ, తిలక్ రోడ్, ఫోన్: 0883-2467833, సెల్: 9440446160 
కాకినాడ: డీఎస్పీ, నాగమల్లి తోట జంక్షన్, ఫోన్: 0884-2342785, సెల్: 9440446161 
ఏలూరు (పశ్చిమ గోదావరి): డీఎస్పీ, సెయింట్ జేవియర్ నగర్, ఫోన్: 0881-2232017, సెల్: 9440446157
 కృష్ణా (విజయవాడ): డీఎస్పీ, సిద్ధార్థనగర్, ఫోన్: 0866-2474140, సెల్: 9440446164 
గుంటూరు: డీఎస్పీ, చంద్రమౌళి నగర్, ఫోన్: 0863-2225850, సెల్: 9491305638 
విశాఖపట్నం: డీఎస్పీ, డాక్టర్స్ కాలనీ, సీతమ్మధార, ఫోన్: 0891-2552894, సెల్: 9440446170
విజయనగరం: డీఎస్పీ, కుసుమ గజపతి నగర్, ఫోన్: 08922-276404, సెల్: 9440446174
శ్రీకాకుళం: డీఎస్పీ, ఆఫీసియల్ కాలనీ, ఫోన్: 08942-222754, సెల్: 9440446124

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న నంబర్లలలో అధికారులు స్థాన చలనం పొంది ఉండవచ్చు.. నంబర్లు మారి ఉండవచ్చు. ఆ నంబర్లు పనిచేయకపోతే టోల్‌ఫ్రీ నంబర్‌ను సంప్రదించవచ్చు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

CorruptionBribeACB RidesGovt officersPolice Officers

Trending News