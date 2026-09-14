/Ganesh Chaturthi: కొబ్బరికాయలతో.. విబూదితో విభిన్న రకాల గణనాథులు

Special Ganesh Idols: తొలి పూజలందుకునే దేవుడు.. విఘ్నాలకు అధిపతి.. కష్టాలు తీర్చే కరుణా హృదయుడు గణనాథుడు. వినాయక చవితి సందర్భంగా సోమవారం అంగరంగ వైభవంగా నవరాత్రి ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. నవరాత్రులపాటు భక్తుల పూజలందుకునేందుకు వినాయకుడు భువిపైకి చేరాడు. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున గణపతి ఉత్సవాలు మొదలయ్యాయి. గల్లీ గల్లీలో వినాయకుడు ప్రతిష్ట పొంది భక్తుల విశేష పూజలు పొందుతున్నాడు. ఏపీలో విభిన్న రూపాల్లో వినాయకుడు కొలువుదీరాడు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
9,999 నారికేళ గణపతి
తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది కొబ్బరి బొండాలతో రూపొందించిన వినాయక విగ్రహం రాజమండ్రిలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. పుష్కర ఘాట్ వద్ద గణేష్ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో ఈ ఏడాది నందీశ్వర నారికేళ గణపతిని ఇలా కొబ్బరి బొండాలతో ప్రతిష్టించారు. మాజీ మంత్రి దివంగత జక్కంపూడి రామ్మోహనరావు నేతృత్వంలో 16 ఏళ్ల కిందట ఇక్కడ గణేశ్ ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇక్కడ గతంలో నాణేలు, గాజులు వంటి వాటితో గణేష్ విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేయగా.. ఈ ఏడాది కొబ్బరికాయలతో తీర్చిదిద్దారు. నారికేళ గణపతిని దర్శించుకునేందుకు రాజమండ్రి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తున్నారు. పుష్కర్ ఘాట్ విగ్రహంతో పాటు లక్ష్మీవారపు పేటలో వనమూలికలతో ఏర్పాటుచేసిన వినూత్న వినాయక విగ్రహం భక్తులను ఆకట్టుకుంటోంది.
==> తిరుపతిలో వినాయక చవితి వేడుకలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. విభిన్న ఆకృతుల్లో తయారు చేసిన వినాయక విగ్రహాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. విబూదితో ఎనిమిది టన్నుల భారీ వినాయకుడు.. 16,000 నాణేలతో 13 అడుగుల గణనాథుడు.. 2026 ఇత్తడి వినాయక విగ్రహాలతో పది అడుగుల గణేశుడు.. ఇలా తిరుపతిలో వినూత్న వినాయక విగ్రహాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
==> తుమ్మలగుంటలో సినీ కళాకారుల ఆధ్వర్యంలో విభూతితో ఏకంగా ఎనిమిది టన్నుల భారీ వినాయకుడిని రూపొందించారు. మరోవైపు కాయిన్స్, ఇత్తడి వినాయక విగ్రహాలతోనూ భారీ గణనాథులను తీర్చిదిద్దారు. దొడ్డాపురం వీధిలో కాయిన్స్తో 13 అడుగుల వినాయక విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. సుమారు 1,600 నాణేలను ఉపయోగించి గణేశ్ విగ్రహాన్ని రూపొందించారు. 11 రోజుల పాటు పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం నాణేలను భక్తులకు పంపిణీ చేయనున్నారు.
==> తిరుపతిలోని రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని కస్తూరిబాయ్ స్ట్రీట్లో ఇత్తడి చిన్న వినాయక విగ్రహాలతో పది అడుగుల భారీ గణనాథుడిని తయారు చేశారు. 2026 చిన్న ఇత్తడి వినాయక విగ్రహాలతో ఈ ప్రత్యేక విగ్రహాన్ని రూపొందించారు. ఇందుకోసం ఆరు నెలల పాటు శ్రమించారు.