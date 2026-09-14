Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /Ganesh Chaturthi: కొబ్బరికాయలతో.. విబూదితో విభిన్న రకాల గణనాథులు

Ganesh Chaturthi: కొబ్బరికాయలతో.. విబూదితో విభిన్న రకాల గణనాథులు

Different Types Of Ganesh Idols Installed In Pandals: వినాయక చవితి ఉత్సవాలు సోమవారం అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. నవరాత్రుల పాటు పూజలందుకోనున్న గణనాథుడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విభిన్న రీతిలో కొలువుదీరాడు. విబూదితో.. కొబ్బరికాయలతో.. గాజులతో పలు రూపాల్లో దర్శనమిస్తున్న గణేశుడి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 14, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:16 PM IST
Ganesh Chaturthi: కొబ్బరికాయలతో.. విబూదితో విభిన్న రకాల గణనాథులు
Image Credit: Ganesh Chaturthi 2026

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ganesh Chaturthi: కొబ్బరికాయలతో.. విబూదితో విభిన్న రకాల గణనాథులు
2
3
4
5