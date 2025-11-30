Ditwah Effect: దిత్వా ఎఫెక్ట్‌.. అత్యంత భారీవర్షాలు ఏపీలో ఈ 3 జిల్లాలకు రెడ్‌ అలెర్ట్‌, కంట్రోల్‌ రూమ్స్‌ ఏర్పాటు..!

Ditwah Effect Red Alert In AP: దిత్వా తుఫాను వల్ల శ్రీలంక అతలాకుతలమైంది. ఇప్పటికే కొంతమంది ప్రాణాలకు కోల్పోగా.. వందలాది మంది నిరాశ్రయులు అయిపోయారు. శ్రీలంకలో ఎమర్జెన్సీ కూడా విధించే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. అయితే, ఈ దిత్వా తుఫాను ప్రభావంతో నేడు ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో కూడా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఏపీఎస్డీఎంఏ హెచ్చరించిది. నెల్లూరు, ప్రకాశం, చిత్తూరు, తిరుపతి, కడప, అన్నమయ్య జిల్లాలో ఈరోజు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. గుంటూరు, బాపట్ల, నంద్యాల, కర్నూలు, అనంతపురం, సత్యసాయి జిల్లాలో మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ఇక అనకాపల్లి, తూర్పుగోదావరి, కృష్ణ, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో మోస్తారు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని కూడా పేర్కొంది.
ఇక దిత్వా తుఫాను నైరుతి బంగాళాఖాతన్ని ఆనుకొని ఉన్న ఉత్తర శ్రీలంక మీదుగా కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం కరైకల్ లోకి కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. చెన్నైకి 150 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. అయితే ఉత్తర వాయువ్య దిశగా ప్రయాణిస్తూ తెల్లవారుజాముకు ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి దాని అనుకొని ఉన్న దక్షిణ కోస్తాంధ్ర ప్రాంతంలో చేరుకునే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
కంట్రోల్ రూమ్స్ ఏర్పాటు..
దిత్వా తుఫాను నేపథ్యంలో పలు జిల్లాలో ఇప్పటికే కంట్రోల్ రూమ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఆయా పరిధిలోని కడప కలెక్టరేట్ 08562- 246344, కడప ఆర్డీఓ 0856-2295990, అన్నమయ్య 08561-293006, ఒంగోలు 08592 -227766.హోం మంత్రి అనిత ఎప్పటికప్పుడు సహాయక చర్యలు చేపట్టడానికి అలర్ట్ గా ఉండాలని సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు కూడా జారీ చేశారు. ప్రధానంగా తిరుపతి, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాలో కూడా రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేశారు. వైఎస్సార్ కడప, ప్రకాశం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. మత్స్య కారులు కూడా చేపల వేటకు వెళ్లకూడదని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇక గంటకు 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం కూడా ఉంది.
చలి పెరిగింది..
మరోవైపు తెలంగాణలో కూడా చలి తీవ్రత బాగా పెరిగింది. రెండు రోజులుగా ఎముకలు కొరికే చలితో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. శుక్రవారం రాత్రి నుంచి జిల్లాలో 12 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. అత్యల్పంగా సంగారెడ్డి కోహిర్ 8 డిగ్రీల టెంపరేచర్ నమోదయింది. దిత్వా తుఫాను వల్ల పలు జిల్లాలో వర్షాలు కూడా పడే ఛాన్స్ ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ప్రధానంగా ఉత్తర కర్నూలు, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేటలో భారీ వర్షాలు పడతాయి.
దిత్వా తమిళనాడులో కూడా..
దిత్వా ఎఫెక్ట్ తమిళనాడులో కూడా రెడ్ అలెర్ట్ జారీ అయ్యింది. పుదుచ్చేరి వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ ఇచ్చింది. కడలూరు, నాగపట్నం, విల్లుపురం, చెంగల్పట్టు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉందని హెచ్చరించింది. పలు ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు మొదలయ్యాయి.
ఇదీ చదవండి: దిత్వా తుపాను అల్లకల్లోలం..123 మందికి చేరిన మృతుల సంఖ్య..భారత్ 'ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు' షురూ!
ఇదీ చదవండి: EPF: ఈపీఎఫ్ పాస్బుక్ అప్డేట్ కావడం లేదా? అసలు కారణం ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook