  • Cyclone Ditwah: దిత్వా తుపాను ఎఫెక్ట్.. ఆ జిల్లాలకు హై అలర్ట్.. స్కూళ్లకు సెలవులు..

Cyclone Ditwah:బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన దిత్వా తుపాను బలహీనపడింది. తీరాన్ని తాకకుండానే బలహీనపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారింది. దీంతో తమిళనాడు ఏపీ రాష్ట్రాలకు తుపాను ముప్పు తప్పినట్లయ్యింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 1, 2025, 09:47 AM IST

దిత్వా తుపాను మరింత బలహీన పడి కాసేపట్లో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం వుందని భారత వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో ఈ రోజు  నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం వుందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఇక కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది వాతావరరణ శాఖ. 

అదే క్రమంలోప్రకాశం, కడప, అన్నమయ్య  బాపట్ల, పల్నాడు, , చిత్తూరు జిల్లాల్లోనూ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతవరణశాఖ అంచనా వేసింది. అయితే వర్షాల కారణంగా నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో ఆకస్మక వరలు సంభవించే అవకాశం వుందని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. దిత్వా తుపాను తమిళనాడు, పుదుచ్చేరికి మరింత ఎక్కువ ప్రభావితం కానుంది. 

ఏపీలో  ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ రావచ్చంటూ వాతావరణ శాఖ అధికారులు అలర్ట్ జారీ చేశారు. తెలంగాణలోనూ వర్షాలపై కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది వాతావరణశాఖ. తెలంగాణలో పలు జిల్లాలలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. తెలంగాణలో రాగల మూడు రోజుల వరకు వర్షాలు పడుతాయని సూచించింది. ఈ తుఫాన్ కేంద్రం ప్రస్తుతం పుదుచ్చేరి తమిళనాడు తీరాల నుంచి సుమారు 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ప్రస్తుతం బలహీన పడటంతో భారీ తుపాను తప్పింది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో తిరుపతి, నెల్లూరు, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాలతో పాటు పుదుచ్చేరి, తమిళనాడులోని పలు జిల్లాలకు స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించింది ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు. 

