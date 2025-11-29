Red Alert: దిత్వా భీభత్సం.. రాష్ట్రంలోని ఈ 5 జిల్లాలకు రెడ్‌ అలెర్ట్‌ జారీ..!

Ditwah Cyclone Effect Red Alert: దిత్వా తుఫాను బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. ఇప్పటికే శ్రీలంకను అతలాకుతలం చేసిన ఈ తుఫాను భారత్ వైపు కూడా దూసుకు వస్తోంది. ఉత్తర వాయువ్య దిశగా కదులుతూ శనివారం అర్ధరాత్రి తర్వాత ఇది తమిళనాడు పుదుచ్చేరి, దక్షిణ కోస్తా ఏపీ తీరాలను తాకే అవకాశం ఉంది. అయితే అది తీవ్ర తుఫానుగా కొనసాగుతోంది. ఆ తర్వాత వాయుగుండంగా బలహీనపడే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ తుఫాను వల్ల దక్షిణ కోస్తా రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి.
ప్రధానంగా దిత్వా తుఫాను ప్రభావం వల్ల చిత్తూరు, తిరుపతి, నెల్లూరు, కడప, అన్నమయ్య, ప్రకాశం జిల్లాలో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. బాపట్ల, పల్నాడు, కర్నూలు, నంద్యాల, శ్రీ సత్య సాయి జిల్లాలో మోస్తారు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని ఏపీఎస్డీఎంఏ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాలి, మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లకుండా ఉండాలని కూడా కోరింది, ఇక మొక్కజొన్న, వరి పంటల కోత రైతులు తాత్కాలికంగా పనులను వాయిదా వేసుకోవాలని కూడా తెలిపారు. తర్పాలిన్ షీట్లు వేసి రక్షణ కల్పించుకోవాలని సూచించారు, దీనివల్ల తేమకు గురి కాకుండా ఉంటుంది. పంటలను గోడౌన్లో భద్రపరచుకోవడం మంచిదని నంద్యాల కలెక్టర్ రాజకుమారి సూచించారు.
ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఎప్పటికప్పుడు సహాయకులు చర్యలు కూడా కొనసాగించాలని స్థానిక అధికారులకు సూచించింది ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచమని ఆదేశిచారు. తీర ప్రాంత ప్రజలను అలెర్ట్ చేశారు. ప్రధానంగా నంద్యాల జిల్లాలపై ఈ ప్రభావం అధికంగా ఉందని జిల్లా కలెక్టర్ కూడా తెలిపారు. మూడు రోజులు శనివారం, ఆదివారం, సోమవారం భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆ ప్రాంతంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ రాజకుమారి శుక్రవారం తెలిపారు.
ఇగ దిత్వా తుఫాను ఎఫెక్ట్ వల్ల తమిళనాడులో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఆరు జిల్లాలకు ఇప్పటికే రెడ్ అలెర్ట్ కూడా వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. తంజావూరు తిరువాళ్లూర్ పలు గ్రామాలకు ఇప్పటికే రాకపోకలు కూడా బంద్ అయ్యాయి. విల్లుపురం, కడలూరు, కళ్లకురిచ్చిలో విద్యా సంస్థలు కూడా ఇప్పటికే బంద్ కూడా ప్రకటించారు. పూర్తి జలదిగ్బంధంలో తుత్తుకుడిలోని 10 గ్రామాలు కూడా మునిగిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో పుదుచ్చేరి కరైకల్ లో విద్యాసంస్థలు కూడా సెలవు ప్రకటించారు.
