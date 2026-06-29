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Divvela Madhuri: కర్మ అనేది ఉంటుంది.. భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సిందే.!. పవన్ కళ్యాణ్‌పై దివ్వెల మాధురీ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Divvela madhuri fires on Pawan kalyan: మళ్లీ జగన్ గారే సీఎం అవుతారని, అప్పుడు మీ అందరికీ ఆయన తగిన గుణపాఠం చెబుతారని దివ్వెల మాధురీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పై మండిపడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 29, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:49 PM IST
Divvela Madhuri: కర్మ అనేది ఉంటుంది.. భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సిందే.!. పవన్ కళ్యాణ్‌పై దివ్వెల మాధురీ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: pawankalyan(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Divvela Madhuri: కర్మ అనేది ఉంటుంది.. భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సిందే.. పవన్ కళ్యాణ్‌పై దివ్వెల మాధురీ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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