English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
DJ Dispute: గంగమ్మ జాతరలో చిచ్చుపెట్టిన డీజే.. వేట కొడవళ్ల దాడిలో ఒకరి మృతి

DJ Dispute In Jathara One Person Dies In Group Clashes In Kadapa Town: కడపలో దుండగులు బరితెగించారు. చిన్న గొడవను కాస్త పెద్దగా చేసి ఒకరి ప్రాణం తీశారు. నడిరోడ్డుపై వేట కత్తులతో దాడులు చేస్తూ భయానకం సృష్టించారు. ఈ సంఘటన కడప రిమ్స్ ఆవరణలోనే చోటుచేసుకోవడం కలకలం రేపుతోంది. ఈ సంఘటనకు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 6, 2026, 02:02 PM IST

Trending Photos

Kadapa Crime News: కుర్రాళ్ల మధ్య జరిగిన చిన్నపాటి వివాదం చినికి చినికి గాలివానగా మారి ఒక ప్రాణం పోయే స్థాయికి చేరుకుంది. జాతరలో ఏర్పాటుచేసిన డీజేలో ఓ పాట విషయమై ఇరువర్గాల మధ్య వివాదం రాజుకుంది. మాటామాట పెరగడంతో రెండు వర్గాలు పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నాయి. గొడవ తెల్లారి మరింత ముదిరింది. ఇంటి వద్ద దాడి చేసి గాయపర్చగా.. అనంతరం చికిత్స పొందుతున్న ఆస్పత్రి వద్దకు వెళ్లి మరి వేటకొడవళ్లతో దాడి చేశారు. ఒకరి ప్రాణం తీశారు. మరికొందరిని తీవ్రంగా గాయపర్చిన సంఘటన కడప పట్టణంలో చోటుచేసుకుంది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

కడప నగరంలోని ఆలంఖాన్ పల్లెలో గంగమ్మ జాతర జరిగింది. ఈ జాతరలో అర్ధరాత్రి పూట డీజే డ్యాన్స్ విషయంలో రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ తలెత్తింది. మాటామాట పెరగడంతో రెండు వర్గాలు పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నాయి. ఈ దాడిలో పెద్ద దస్తగిరి, చిన్న సిద్ధయ్యకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.​ గాయాలతో ఉన్న వీరిద్దరినీ చికిత్స నిమిత్తం కడప రిమ్స్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే కక్షతో రగిలిపోతున్న ప్రత్యర్థి వర్గం బాధితులను వదిలిపెట్టలేదు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న విషయం తెలుసుకుని అక్కడకు వెళ్లారు. సమయం కోసం వేచి చూస్తుండగా ఎక్స్‌రే కోసం పెద్ద దస్తగిరి, చిన్న సిద్దయ్య బయటకు వచ్చారు. 

అక్కడే కాపు కాస్తున్న ప్రత్యర్థి వర్గం వెంట తెచ్చుకున్న కొడవళ్లు, రాళ్లతో దాడికి పాల్పడ్డారు. బాధితులు రిమ్స్ ఆస్పత్రిలోకి పరుగెత్తి కుప్పకూలారు. ఆస్పత్రి ప్రాంగణం రక్తసిక్తమైంది. ప్రత్యర్థులు విచక్షణారహితంగా దాడి చేయడంతో పెద్ద దస్తగిరి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మరో బాధితుడు చిన్న సిద్ధయ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఆలంఖాన్ పల్లె గంగమ్మ జాతరలో మొదలైన చిన్న గొడవ.. ఒకరి ప్రాణం తీసే వరకు వెళ్లడంతో ఆ గ్రామం ఉలిక్కిపడింది. ఈ సంఘటనతో కడప నగరం ఒక్కసారిగా కలకలం ఏర్పడింది.

ఆస్పత్రి వంటి సురక్షిత ప్రాంతంలో ఈ సంఘటన జరగడం విస్మయానికి గురి చేస్తోంది. పోలీస్ అవుట్ పోస్ట్ ఉండే రిమ్స్ ప్రాంగణంలోనే ఈ హత్య జరిగితే పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారనే సందేహం వ్యక్తమవుతోంది. హత్య జరిగిన తర్వాత కడప తాలుకా, రిమ్స్ పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు. జాతర గొడవే ఈ హత్యకు దారితీసిందా? లేక పాత కక్షలు ఏవైనా ఉన్నాయా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

DJ SongsAlamkhanpalleKadapaGangamma JatharaDJ Dispute

Trending News