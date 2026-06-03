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DK Vs Babu: చంద్రబాబు ఆ రికార్డుకు బ్రేక్ చేయబోతున్న డీకే శివకుమార్..

DK Shivakumar Vs Chandrababu Naidu: ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సహా విభజిత ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌ను అత్యధిక కాలం పరిపాలించిన నేతగా.. ఇటు ప్రతిపక్ష నేతగా చంద్రబాబు నాయుడు పేరిట అరుదైన రికార్డు ఉంది. తెలుగులో రాష్ట్రాల్లో చంద్రబాబు ఈ రికార్డు ఎవరి తరం కాదు. కానీ కర్ణాటకకు కాబోయే ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్.. ఇపుడు చంద్రబాబు పేరిట ఉన్న ఓ రికార్డును బ్రేక్ చేయబోతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 03, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:35 AM IST
DK Vs Babu: చంద్రబాబు ఆ రికార్డుకు బ్రేక్ చేయబోతున్న డీకే శివకుమార్..
Image Credit: Babu Vs DK (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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