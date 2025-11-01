English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Swetha Naagu Video: విశాఖ నేవల్ కాంటీన్‌లో శ్వేత నాగు.. పాముకి 8 కుట్లను వేసిన వైద్యుడు.. వీడియో ఇదే..

Swetha Naagu Snake Latest Video: నేవల్ కాంటీన్‌లో దూరిన అరుదైన శ్వేతనాగును పట్టుకొని వైద్యం చేసిన సిబ్బందిని అందరూ ప్రశంసిస్తున్నారు. పాముకు గాయాలు కావడంతో వైద్యులు ఎనిమిదికి పైగా కుట్లను వేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 1, 2025, 11:09 AM IST

Swetha Naagu Video: విశాఖ నేవల్ కాంటీన్‌లో శ్వేత నాగు.. పాముకి 8 కుట్లను వేసిన వైద్యుడు.. వీడియో ఇదే..

 Swetha Naagu Snake Latest Video Viral: విశాఖపట్నం నేవల్ క్యాంటీన్ స్టోర్ రూమ్‌లో చేసుకున్న ఓ అరుదైన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. స్టోర్ రూమ్‌లో శ్వేత నాగు సంచారం చేసి కలకలం సృష్టించింది. ఇది చూడడానికి చాలా ప్రత్యేకంగా అరుదుగా కనిపించడంతో  పామును చూసి ఎందుకు అక్కడికి నేవల్ సిబ్బంది పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. అయితే, ఈ పాముకు గాయం కావడంతో స్టోర్ రూమ్‌లోకి సంచారం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని గమనించిన అక్కడికి సిబ్బంది వెంటనే వన్యప్రాణి సంరక్షకులకు సమాచారం అందించారు. వార అక్కడికి చేరుకొని రెస్క్యూ చేపట్టారు..

గాయపడిన నాగుకు చికిత్స...
విషయం తెలుసుకున్న అడవి శాఖ సిబ్బంది వెంటనే వెటర్నరీ హాస్పిటల్‌కు తరలించారు. అయితే, పాముకు స్వల్ప గాయాలు కావడంతో వెటర్నరీ డాక్టర్ సునీల్ చికిత్స అందించాడు.  వైద్యుడు పాముకు తగిలిన గాయాలను శుభ్రం చేసి.. దాని తీవ్రతను అంచనా వేసి ఎనిమిది కుట్లు కుట్లు వేశారు.. పెంపుడు జంతువులకు చికిత్స అందించే.. వెటర్నరీ వైద్యులు ఈ అరుదైన శ్వేతనాగుకు వైద్యం చేయడం చాలా విశేషమని స్థానికులు చెబుతున్నారు. 

 
 
 
 
 

వైద్యం చేస్తున్న సమయంలో నాగుపాము..
ఈ శ్వేత నాగు సాధారణ గాయాలతోనే నేవల్ స్టోర్ రూములోకి సంచారం చేసింది.. అయితే, దీనిని గమనించిన స్టాఫ్ వెంటనే వెటర్నరీ హాస్పిటల్‌కు తీసుకు రావడం వల్ల కాస్త ప్రమాదం తప్పిందని చెప్పొచ్చు. లేదంటే పాము ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించి.. చనిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉండేవని వెటర్నరీ హాస్పిటల్స్ సిబ్బంది తెలిపారు. అయితే, వైద్యం చేస్తున్న సమయంలో పాము ఏ మాత్రం వైద్యుల పైకి దాడి చేయలేకపోయింది. వైద్యం చేస్తున్నంత సేపు ప్రశాంతంగా ఉండిపోయింది. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

అరుదైన శ్వేత నాగుకు వైద్యం చేసిన వైద్యుడిని అధికారులు ప్రశంసిస్తున్నారు. ఎంతో ప్రమాదకరమైన ఈ పాములు చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకుని కుట్లు వేయడం విశేషం. ఇదే సమయంలో వైద్యులు పాముకాటుకు సంబంధించిన కొన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తెలిపారు. ప్రమాదకరమైన పాములు కాటేసినప్పుడు తప్పకుండా చికిత్స చేయించుకోవాలని.. లేదంటే ప్రాణానికే ప్రమాదమని వారన్నారు. అంతేకాకుండా పల్లె ప్రాంతాల్లో నివసించే వారు తప్పకుండా ఒకటికి రెండుసార్లు చూస్తూ రోజువారి పనుల్లో  నిమగ్నం అవ్వడం మంచిదని తెలిపారు.

