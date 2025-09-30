English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: ఏంట్రా ఇలా ఉన్నాడు.!. హైటెన్షన్ విద్యుత్ టవర్ ఎక్కి వ్యక్తి హల్ చల్.. షాకింగ్ వీడియో..

Man climbs electric tower in tirupati: తిరుపతి జిల్లా గురవరాజు పల్లి గ్రామం సమీపంలో ఒక వ్యక్తి మద్యం మత్తులో స్తంభం ఎక్కాడు. అక్కడ హల్ చల్ చేశాడు. దీంతో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 30, 2025, 12:39 PM IST
  • మద్యం మత్తులో విద్యుత్ స్తంభం ఎక్కిన వ్యక్తి..
  • వీడియో వైరల్..

Drunk man climbs high tension electric tower in Tirupati video: కొంత మంది ఇటీవల కాలంలో ప్రతి చిన్న విషయాలకు దారుణాలు చేసుకుంటున్నారు.  ప్రతి దానికి గొడవలు పడటం, అన్ని విషయాల్ని భూతద్దంలో పెట్టుకుని చూడటం వంటివి చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రతిదీ కూడా వారికి ఇబ్బందిగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. కొందరు తాగుడుకు బానిసై వారిజీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నారు.  

తాగడానికి డబ్బులు ఇవ్వకుంటే గొడవలకు దిగుతారు.  అందరి ముందు న్యూసెన్స్ లు చేస్తారు. కొంత మంది ప్రతి చిన్న విషయాలకు ఇటీవల ఆత్మహత్యల కోసం సెల్ టవర్ లు ఎక్కుతున్నారు. దీని వల్ల  కొన్నిసార్లు అవతలి వారిని బెదిరింపుల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మరికొన్నిసార్లు ఇలాంటి పనుల్లో ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతున్నారు.  ఈక్రమంలో తిరుపతి జిల్లా గురవరాజు పల్లిలో చోటు చేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

 

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని తిరుపతి జిల్లా గురవరాజు పల్లిలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా శివానీ అనే వ్యక్తి తప్పతాగి విద్యుత్ స్తంభం ఎక్కి కూర్చున్నాడు. అతని లక్ బాగుండీ గ్రామస్తులు కరెంట్ సరఫరాను బంద్ చేయించారు.

అయితే..  అతను.. మద్యం మత్తులో.. 220కేవీ విద్యుత్ వైర్లను పట్టుకొని ఊగుతూ హల్ చల్ చేశాడు. అతడ్ని నెమ్మదిగా కిందకు దించేందుకు ప్రయత్నించారు. పోలీసులు, స్థానికుల సాయంతో కింద నెట్ మాదిరిగా బట్టను పట్టుకున్నారు. అయితే.. అతను వయర్లను పట్టుకుని వేలాడుతు ఒక్కసారిగా దూకేశాడు.

Read more: Video Viral: అట్లుంటదీ మాతోనీ.!. ట్రైన్‌లో టికెట్ అడిగితే ఆధార్ ఇచ్చింది.. టీటీ షాక్.. బామ్మ రాక్.. ఫన్నీ వీడియో..

అంత ఎత్తులో నుంచి బలంగా దూకడంతో నెట్ బట్ట కాస్త చేతిలో నుంచి జారీపోయింది. అతని తల బలంగా నెలకు కొట్టుకుంది. దీంతో అతను ఘటన స్థలంలోనే అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు. కానీ రక్తం ఎక్కువగా పోవడంతో అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు. ఈ  ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

TirupatiDrunk man in TirupatiVideo ViralDrunk man climbs TowerDrunk man climbs electric pole

