Video Viral: ఏంట్రా ఇలా ఉన్నాడు.!. హైటెన్షన్ విద్యుత్ టవర్ ఎక్కి వ్యక్తి హల్ చల్.. షాకింగ్ వీడియో..

Drunk man climbs high tension electric tower in Tirupati video: కొంత మంది ఇటీవల కాలంలో ప్రతి చిన్న విషయాలకు దారుణాలు చేసుకుంటున్నారు. ప్రతి దానికి గొడవలు పడటం, అన్ని విషయాల్ని భూతద్దంలో పెట్టుకుని చూడటం వంటివి చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రతిదీ కూడా వారికి ఇబ్బందిగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. కొందరు తాగుడుకు బానిసై వారిజీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నారు.
తాగడానికి డబ్బులు ఇవ్వకుంటే గొడవలకు దిగుతారు. అందరి ముందు న్యూసెన్స్ లు చేస్తారు. కొంత మంది ప్రతి చిన్న విషయాలకు ఇటీవల ఆత్మహత్యల కోసం సెల్ టవర్ లు ఎక్కుతున్నారు. దీని వల్ల కొన్నిసార్లు అవతలి వారిని బెదిరింపుల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మరికొన్నిసార్లు ఇలాంటి పనుల్లో ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతున్నారు. ఈక్రమంలో తిరుపతి జిల్లా గురవరాజు పల్లిలో చోటు చేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
మత్తులో ఉంటే హైటెన్షన్ పవర్ అయినా కొట్టదేమో!
తిరుపతి దగ్గర గురవరాజుపల్లిలో శివాని అనే వ్యక్తి మద్యం మైకంలో 220KV విద్యుత్ టవర్ ఎక్కి హంగామా చేశాడు.
స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో కరెంట్ కనెక్షన్ కట్ చేశారు.
పోలీసులు, స్థానికులు వల పట్టుకోవడంతో కిందకి దూకాడు, తీవ్ర… pic.twitter.com/SSYYPHEPH2
ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని తిరుపతి జిల్లా గురవరాజు పల్లిలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా శివానీ అనే వ్యక్తి తప్పతాగి విద్యుత్ స్తంభం ఎక్కి కూర్చున్నాడు. అతని లక్ బాగుండీ గ్రామస్తులు కరెంట్ సరఫరాను బంద్ చేయించారు.
అయితే.. అతను.. మద్యం మత్తులో.. 220కేవీ విద్యుత్ వైర్లను పట్టుకొని ఊగుతూ హల్ చల్ చేశాడు. అతడ్ని నెమ్మదిగా కిందకు దించేందుకు ప్రయత్నించారు. పోలీసులు, స్థానికుల సాయంతో కింద నెట్ మాదిరిగా బట్టను పట్టుకున్నారు. అయితే.. అతను వయర్లను పట్టుకుని వేలాడుతు ఒక్కసారిగా దూకేశాడు.
అంత ఎత్తులో నుంచి బలంగా దూకడంతో నెట్ బట్ట కాస్త చేతిలో నుంచి జారీపోయింది. అతని తల బలంగా నెలకు కొట్టుకుంది. దీంతో అతను ఘటన స్థలంలోనే అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు. కానీ రక్తం ఎక్కువగా పోవడంతో అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
